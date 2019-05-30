Круче Овечкина: россиянин тащит клуб к победе в НХЛ

«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» — 2:3 ОТ (счет в серии — 1-1)

Еще никогда «Сент-Луис» не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли. До этого года их было три, когда после знаменитого расширения Национальной хоккейной лиги только что созданные «Блюз» выходили в финалы в свои первые три сезона — с 1968 по 1970 годы.

В тех сериях «музыканты» дважды уступали с сухим счетом «Монреалю» и еще один раз «Бостону», проиграв 12 встреч подряд.

Первая игра финала этого года стала для команды 13-м поражением в финалах без единой виктории, и вот серия наконец прервалась.

Правда, для этого подопечным Крэйга Беруби пришлось постараться. Уже в начале матча Сэмми Блэйз слишком активно пошел на пятак у чужих ворот и был удален за помеху голкиперу, а «Бостон» мгновенно реализовал численное преимущество.

«Брюинз» вывели на бросок Чарли Койла, и форвард забросил свою седьмую шайбу в нынешнем плей-офф первым же в матче выстрелом по воротам Джордана Биннингтона.

Гости не собирались сдаваться и на ответную шайбу Роберта Бортуццо у них ушло примерно пять минут, но равновесие долго не продержалось — Йоаким Нордстрем вновь вывел «медведей» вперед через 40 секунд.

Однако, пропустив два из первых пяти выстрелов по своим воротам, великолепный голкипер-новичок «музыкантов» собрался и отразил следующие 18 бросков «Бостона», так больше и не позволив зажечь красный свет за своими воротами.

Игра Биннингтона, ворвавшегося в состав «Сент-Луиса» по ходу сезона и ставшего одной из ключевых фигур в перерождении команды, которая находилась на дне таблицы еще в январе, а сейчас стала финалистом Кубка Стэнли, заслужила сотни хвалебных отзывов.

Но новичок действительно поражает. После редких поражений в регулярном чемпионате и плей-офф в следующих матчах он одержал 12 побед при двух фиаско, пропуская в среднем 1,82 шайбы за матч и отражая 93,5% бросков!

«Это парни провели великий матч, были дисциплинированны и действовали как команда на протяжении всех 60-ти минут и даже больше», — скромно заметил после окончания встречи молодой голкипер.

Полевые партнеры действительно помогли. Еще до первого перерыва равновесие восстановилось во второй раз. Российский форвард Владимир Тарасенко организовал прорыв в чужую зону на пару с Джейденом Шварцем, отпасовал на него, а потом буквально заковырял остановленную Тууккой Раском шайбу со второго добивания!

Тарасенко смог забросить уже в четвертом матче плей-офф подряд, а всего его результативная серия длится восемь встреч. Лишь Гэри Сабурину (1969) и Бретту Халлу (1990) в клубной истории удавалось что-то подобное.

Если же Тарасенко наберет хотя бы очко в первом домашнем поединке финала, он повторит рекорд Тони Курри, который в 1981 году набирал баллы в плей-офф за «Блюз» в девяти встречах кряду.

В концовке первого периода, уже при равном счете, произошло еще одно важное событие, возможно, ставшее ключевым.

Защитник хозяев Мэтт Гржельчик был жестко отправлен в борт форвардом «Сент-Луиса» Оскаром Сундквистом. Шведский нападающий получил две минуты штрафа, а вот пострадавший отправился в раздевалку, на лед больше не возвращался, а после матча вообще уехал в больницу.

Реализовав свое первое большинство, больше «Брюинз» лишнего разыграть не смогли, хотя имели четыре попытки, включая одну в концовке третьего периода. При этом команда Брюса Кэссиди вынуждена была до конца матча играть в пять защитников, и это очень сильно повлияло на доминирование гостей в последние десять минут третьего периода и в овертайме.

За две минуты до конца основного времени в штангу выстрелил еще никогда не забивавший в плей-офф (имеет 57 матчей в Кубке Стэнли) защитник «музыкантов» Карл Гуннарссон.

Забавная история произошла в перерыве между третьим периодом и овертаймом. Гуннарссон встал в очередь в туалет за Беруби, и наставник рассказал журналистам после матча о словах защитника, обращенных к нему: «Чувствую, что мне нужен еще один шанс, и я забью».

Удивительно, но именно щелчок Гуннарссона на отложенном штрафе на четвертой минуте овертайма и принес «Сент-Луису» первую победу в его истории в финалах Кубка Стэнли!

«Не могу сказать, что забросил очень много шайб в карьере, но с этим чувством все равно ничто не сравнится», — рассказал на радостях Гуннарссон.

«Бостон» прервал свой отрезок из восьми побед в плей-офф подряд, и теперь серия переезжает в Сент-Луис при равном счете. Там у Тарасенко и Ко будет два матча, чтобы создать себе решающий задел.

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