«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта

Трехкратный призер Олимпийских игр — 2014 и одна из самых известных борцов с российским допингом — чешская биатлонистка Габриэла Коукалова — объявила о завершении карьеры.

Спортсменка, которая буквально ворвалась на международную арену блестящим выступлением в Сочи и затем провела еще три великолепных сезона, внезапно прекратила выступления прямо накануне Олимпиады в Пхенчхане, которая должна была стать ее звездным часом. Причиной назывались неизвестные проблемы с икроножными мышцами.

С тех пор Коукалова так и не появилась ни на одном старте и пропустила весь сезон-2018/19, пока поклонники гадали, какое же мышечное повреждение могла получить биатлонистка, если его не смогли вылечить за полтора года.

В апреле 2019-го спортсменка дала надежду на свое возвращение, заявив, что у нее уже два месяца не болят икры и ахиллы.

«Я усиленно работала с конца ноября и честно стремилась понять, готова ли я вернуться. Думала, что все будет плохо, но мое тело меня удивило: это прекрасный инструмент, который не забывает то, чем занимался всю жизнь», — цитировал Коукалову Sport.cz.

Однако уже в мае биатлонистка осознала, что все-таки не может продолжать карьеру, и опубликовала в соцсетях неоднозначное письмо.

«Вынужденная пауза в биатлоне позволила мне взглянуть на жизнь с другой стороны. Я поняла, какие вещи представляют реальную ценность для меня, а какие нет. Неожиданно я почувствовала счастье из-за того, что мне не надо выигрывать гонки.

Я осознала, что спортивные результаты или видимость какой-то мнимой победы не обязательно означают счастье или гармоничную жизнь.

Все это привело к тому, что я, может быть, с некоторым запозданием, но приняла решение об уходе. Пора сделать следующий шаг в жизни, и я уже в нетерпении», — написала Коукалова в фейсбуке.

Такие метания от одного решения к другому и пропуск очень длительного времени из-за мышечной травмы, о подробностях которой никто не знает, вызвали у некоторых знатоков биатлона серьезные подозрения.

Так, известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в инстаграме пост, в котором высказал откровенное недоверие той версии ухода, которую озвучила биатлонистка.

«Да, друзья! Были времена, когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с Коукаловой!

Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов! Перед тем, как у нее неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь.

Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом. Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки. Я просто валяюсь от смеха! Мои биатлонные тапочки ржут в голос! Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец! Хотя нет, вранье и лицемерие даже в заявлении спортсменки! Как говорится, «тьфу на вас еще раз!» — написал Губерниев.

Главный тренер сборной Чехии Иржи Гамза воспринял новость об окончательном уходе топовой биатлонистки более чем спокойно и назвал это «логичным завершением всех последних событий».

Также тренер заявил, что уже год не общался с трехкратным призером Олимпиады, которая до мая 2019 года не объявляла об уходе из спорта и, по идее, занималась восстановлением.

«Я не говорил с Габриэлой 11 месяцев, мы не общаемся. У меня даже нет номера ее телефона, так что я не могу ей позвонить»,

— признался Гамза.

Любопытны и слова бывшего тренера сборной Чехии Ондрея Рыбаржа, который работал с Коукаловой, когда та еще выступала.

«Как было организовано лечение Габриэлы? Скажем так, это не та проблема, которая требует лежания в больнице. Спортсменка прекрасно справлялась с легкими тренировками, но, когда дело касалось более серьезной работы, то она не могла ее выполнить», — туманно рассказывал специалист в комментарии Sportbox.ru.

Стоит отметить, что ранее Коукалова тренировалась на протяжении нескольких лет в мужской сборной Чехии и могла выдерживать очень серьезные нагрузки.

В связи с этим бывший биатлонист сборной Австрии, а ныне — врач Гюнтер Бек высказал сомнение в том, что у спортсменки действительно наблюдаются проблемы с мышцами.

«Из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями.

Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени.

Поэтому с медицинской точки зрения у меня возникает множество вопросов о том, например, действительно ли это единственная проблема, которая беспокоит Коукалову, или же есть что-то еще, о чем нам не сообщают», — признался медик.

Однако ни о каких новых проблемах так и не стало известно, хотя, казалось бы, чешской сборной нет смысла утаивать от своих болельщиков, почему они не берут с собой в Пхенчхан одну из лучших биатлонисток последних лет.

Зато в СМИ распространилась версия о том, что карьеру Коукаловой загубила ссора с бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом.

Напомним, на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене в марте 2017 года спортсменка отказалась пожимать ему руку, мотивируя это тем, что руководство IBU якобы уделяет мало внимания борьбе с допингом и недостаточно наказывает Россию.

«Я нарочно так поступила. Этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он мог брать ответственность за свои действия, то уже давно оставил бы свой пост», — объясняла свое поведение Коукалова, которая, впрочем, уже на следующий день спокойно общалась с Бессебергом.

Однако, по информации СМИ, эта акция привела к тому, что биатлонистке отказались выдавать терапевтическое исключение на прием некоторых препаратов, которые, по ее словам, были нужны для профилактики рака.

Собственно, после того события Коукалова перестала выступать и пропустила два сезона подряд. А ведь до этого был совершенный триумф в Сочи, четыре медали в индивидуальных гонках на чемпионатах мира, один выигранный Большой Хрустальный глобус — главный приз всего Кубка мира.

Если дело все же не в терапевтическом исключении, то совершенно непонятно, как биатлонистка могла так легко спустить на тормозах успешную карьеру из-за мышечного недомогания и даже не попыталась лечь в больницу, как рассказал ее тренер.

Спустя два года такой неопределенности Коукалова заявила об уходе из спорта. Причем есть стойкое ощущение, что сообщить можно было и раньше, но спортсменка этого не делала, поскольку имела действующие спонсорские контракты и активно занималась раскруткой своего имени.

Так, она выпустила скандальную книгу «Другая», в которой очень критически высказалась о напарницах по сборной и главном тренере, рассказала о лишении девственности накануне гонки, о подарке-вибраторе от мужской сборной по биатлону и трусах, которые она отправила в конверте легендарному хоккеисту Яромиру Ягру.

В целом Коукалова действовала так, будто уже знала, что карьеру она возобновлять не будет и можно жечь мосты.

Если история с терапевтическим исключением правдива, то поведение Коукаловой вызывает еще больше недоумения, поскольку она в последние годы демонстрировала себя как активный борец с российским допингом.

Так, чешка заявляла, что не верит никому из российской сборной, включая Антона Шипулина, требовала отстранить отечественную команду от Игр в Пхенчхане и отнять у нее квоты на участие в Кубке мира, писала в фейсбуке разоблачительные обращения о том, что якобы существует «предостаточно доказательств» употребления допинга россиянами.

Когда сборную России допустили до участия в Играх-2018 только под нейтральным флагом, Коукалова написала, что «справедливость восторжествовала», однако потребовала пойти дальше и полностью «запретить россиянам участвовать на Олимпиаде».

Если же теперь выяснится, что все успехи Коукаловой в биатлоне были связаны с препаратом, который не употребляют обычные спортсмены и без которого она тоже вполне могла обойтись без ущерба для здоровья, то эти обвинения будут выглядеть немного странно.

Хотя, с другой стороны, биатлонистку можно понять: из-за подозрений в допинге у женской сборной России по биатлону отняли серебряную медаль эстафеты Сочи-2014, и чешки поднялись с четвертого места на третье.

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