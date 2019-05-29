«Финал в Баку — ошибка»: безумие до матча «Челси» с «Арсеналом»

Лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом» в Баку — уже само по себе звучит интригующе, а если учесть, что все это происходит в финале Лиги Европы, то градус напряжения возрастает многократно.

На 70-тысячном стадионе «Олимпийский», где в следующем году пройдут три матча чемпионата Европы, будут противостоять друг другу Эден Азар и Пьер-Эмерик Обамеянг, Давид Луис и Александр Ляказетт — неплохая вывеска, согласитесь?

Что на кону

Понятно, что завоевать еврокубковый трофей желает каждый, но для «Арсенала» эта встреча имеет более решающее значение, поскольку «канониры» заняли пятую строчку в чемпионате Англии и не попали в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Победа в финале Лиги Европы позволит подопечным Унаи Эмери исправить эту оплошность.

Кроме того, «Арсенал» за всю свою историю завоевал лишь один европейский трофей — Кубок кубков 1994 года, так что возможность прибавить второй титул на еврокубковой арене для них на вес золота.

Что касается «Челси», то эта команда напрямую попала в групповой этап Лиги чемпионов с третьего места в Премьер-лиге и не будет испытывать такого давления, как «Арсенал». К тому же «синие» не так страдают от недостатка еврокубковых достижений: они ранее побеждали и в Лиге Европы, и в Лиге чемпионов.

Тем не менее стоит учесть, что «аристократы» уже с 2013 года (!) не играли в еврокубковых финалах (тогда они обыграли «Бенфику» в решающем матче Лиги Европы). Так что и подопечным Маурицио Сарри определенно есть, что доказывать.

Политический скандал

Дополнительное давление на «Арсенал» может оказать тот факт, что армянский полузащитник команды Генрих Мхитарян отказался лететь на матч из-за политических неурядиц между его родиной и Азербайджаном, которые спорят о принадлежности Нагорного Карабаха.

УЕФА обещал футболисту гарантировать безопасность во время матча, но он все же принял решение остаться в Лондоне.

«Мы с глубоким сожалением сообщаем, что Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы. Мы тщательно изучили все возможные варианты развития событий и после обсуждения этого вопроса с самим футболистом и его близкими решили, что ему лучше не ехать на финал. Он был ключевым игроком для нас, поэтому это большая потеря в финале», — говорилось в официальном заявлении «Арсенала».

В принципе Мхитаряна несложно понять: выйди он на поле, команда подверглась бы такой обструкции и давлению, что мало бы не показалось.

К тому же никто не может по-настоящему гарантировать, что какой-нибудь радикально настроенный человек не найдет способа атаковать команду или конкретного игрока во время пребывания на поле. Мхитарян принял решение никого не провоцировать — и, наверное, был прав.

Об этом заявил и главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

«Как граждане Армении не чувствуют себя в безопасности в Азербайджане, так и граждане Азербайджана не могут быть спокойны в Армении. Как бы Генриху ни гарантировали безопасность, он ее не ощущает.

То, что УЕФА принял решение проводить финал Лиги Европы в Баку, забыв про эту деталь, было ошибкой, но на самом деле это проблема не УЕФА, а политики.

И здесь речь идет о национализме», — приводит слова Эмери «Чемпионат.com».

Игроки «Арсенала» хотели выйти на матч в футболках с фамилией Мхитаряна, чтобы поддержать одноклубника, однако УЕФА запретил эту акцию.

Это говорит о том, что, несмотря на уверения в полной безопасности, футбольные функционеры все-таки понимают масштаб возможных проблем.

По данным «Би-би-си», обладателям армянских фамилий даже отказывали во въезде в Баку на этот матч, включая тех, кто является гражданами европейских стран. А английских фанатов, которые прогуливались по Баку в футболках «Арсенала» с именем Мхитаряна, останавливала полиция для проверки документов.

Как добраться до Баку?

Помимо политических разногласий, многим фанатам мешали и обыкновенные проблемы с транспортом. Дело в том, что прямых рейсов из Лондона в Баку почти нет, специальных чартерных самолетов отчаянно не хватает (местный аэропорт способен принимать только 15 тысяч человек в день, так что дополнительные рейсы тут сложно уместить), а на поезде нужно сделать 11 пересадок.

УЕФА выделил «Челси» и «Арсеналу» по 6 тысяч билетов для фанатов, однако каждый клуб вернул обратно примерно половину

— болельщики просто не стали их выкупать и приняли решение посмотреть матч в Лондоне по телевизору.

Кажется, что Баку пока не очень готов к фанатам европейских команд, а фанаты европейских команд — к Баку.

Тем не менее практически нет сомнений, что стадион «Олимпийский» будет заполнен под завязку — в Азербайджане много болельщиков английских команд, которые не упустили возможность приобрести освободившиеся билеты.

Расклад сил

В этом сезоне Премьер-лиги «Арсенал» и «Челси» по разу обыграли друг друга, так что тут у соперников равенство. Оба выдали блеклую концовку в чемпионате, хотя «синие» были все же немного лучше оппонента: у них три ничьих, одно поражение и одна победа, в то время как у «канониров» — три поражения, одна ничья и одна победа.

Однако «Челси» может изрядно ослабить отсутствие опорного полузащитника Н'Голо Канте, который получил травму колена во время одной из последних тренировок.

Игрок отправился вместе с командой в Баку, однако его участие в матче под большим вопросом. Если «аристократы» лишатся такого умелого разрушителя атак, то звездная связка Обамеянга и Ляказетта может просто истерзать оборону «Челси» в клочья.

Кроме того, наставник «Арсенала» Унаи Эмери широко известен именно как еврокубковый тренер, который прекрасно умеет настроить команду на один решающий матч — недаром он выиграл три финала Лиги Европы подряд с испанской «Севильей».

Это видно и по работе с «канонирами»: при Эмери они довольно уверенно вынесли всех соперников в плей-офф ЛЕ, причем в последних пяти матчах исключительно побеждали.

Что касается «Челси», то настрой команды пока оставляет желать лучшего. В полуфинале Лиги Европы они с трудом прошли не самый именитый немецкий «Айнтрахт», оказавшись сильнее только в серии пенальти.

К тому же на одной из последних тренировок перед финалом главный тренер Маурицио Сарри гневно покинул поле, несколько раз кинув и пнув свою кепку. По информации СМИ, его разозлил конфликт между Давидом Луисом и Гонсало Игуаином.

Все это дает небольшое преимущество «Арсеналу», однако на поле может произойти все что угодно. Матч начнется в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.

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