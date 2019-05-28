Вырыли себе яму? Зачем «Спартак» оставил Кононова

28 мая состоялось очередное заседание совета директоров московского «Спартака», на котором руководство клуба подвело итоги прошедшего сезона, ставшего для красно-белых провальным по всем фронтам. Москвичи потерпели крупную неудачу в Лиге Европы, не сумев пробиться в плей-офф, выбыли в четвертьфинале Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии екатеринбургскому «Уралу», а первенство страны завершили на скромном пятом месте. Таким образом, «Спартак» и его главный тренер Олег Кононов в частности поставленные перед собой задачи не выполнили от слова совсем, а именно не смогли пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, не выиграли Кубок страны и не дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Если на провал последней цели еще можно было закрыть глаза ввиду перестройки, связанной с приходом Кононова, то попадания в тройку призеров и завоевания трофея от команды требовали.

Особенно это касалось главного тренера «Спартака», который, придя в клуб, в первый же месяц, стараясь войти в расположение болельщиков, руководства и ветеранов красно-белых, дал немало обещаний о том, что сможет в короткие сроки привить команде тот футбол, который он видит. Слова 53-летнего специалиста про четыре месяца помнят до сих пор, даже спустя полгода.

Однако преобразовать сказанное в реальность у Кононова не удалось. Обидные поражения от «Арсенала» (0:3), «Ростова» (1:2), ЦСКА (0:2) и «Оренбурга» (0:2) при худшем в российской истории клуба показателе забитых мячей (36) выразили сомнение в целесообразности продолжить сотрудничество команды с тренером.

Провал работы Кононова признало и руководство.

«Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: «Спартак» не сумел добиться поставленных на сезон задач. В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы», — говорится на официальном сайте красно-белых.

Впрочем, совет директоров выразил тренеру поддержку и принял решение оставить его на своей должности, доверив подготовку команды к следующему сезону.

В нем, к слову, руководство клуба не ожидает от команды золотых медалей первенства России. Совет директоров «Спартака» установил следующие задачи на будущий сезон: место в зоне Лиги чемпионов, победа в Кубке России, а также попадание в групповой этап Лиги Европы. Напомним, что еврокубковую кампанию красно-белые начнут с третьего квалификационного раунда второго по значимости клубного турнира континента.

Однако, зная поведение действующего руководства «Спартака» во главе с Леонидом Федуном, поставленный план далеко не всегда соответствует реальной картине происходящего, а потому расстаться с Кононовым, чей контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, могут в любой момент. Даже в случае вылета в квалификации Лиги Европы, как это было, например, с Дмитрием Аленичевым в 2016 году.

Кроме того, решение оставить Кононова на посту главного тренера «Спартака» вызывает ничего, кроме сомнений и ожиданий очередного провала. На тренера оказывается повышенное давление как со стороны болельщиков, так и представителей СМИ. Однако когда он приходил в «народную» команду, то утверждал, что к психологической атаке на себя готов. Оказалось, что не совсем: споры с журналистами, неумение найти общий язык с фанатами, вспоминающих тренера-чемпиона Массимо Карреру, а также неспособность взять ответственность за провал на себя, виня в ошибках своих подчиненных, явно играют не в пользу Олега Георгиевича.

Кононов, видимо, всерьез так и не понял, в какой клуб он попал, а история «Спартака» и возможность сделать себе имя просто затуманили его взгляд на реальность.

Кандидатура действующего тренера красно-белых настолько критикуема большинством людей, неравнодушных к клубу, что многие фанаты даже соглашаются с мнением бывшего президента команды Андреем Червиченко, хотя этот персонаж у болельщиков уважением и симпатией, мягко говоря, не пользуется.

«Этому решению обрадовались ближайшие конкуренты «Спартака». Как играл «Арсенал» при Кононове и без него? Как выступал «Спартак при Кононове и без него? Назовите хоть одну яркую победу при Кононове. Все же на тоненького, там забили дурной мяч, здесь забили. Я думаю, что Кононов — слабый тренер. Руководству он нравится, значит, они этого хотят. После того, как он свалил всю вину в матче с «Оренбургом» на Александра Максименко, то он еще и слабый человек. После этого его точно должны были бы выгонять», — цитирует Sport24 Червиченко, который также охарактеризовал игру красно-белых при Кононове как позор.

Олег Георгиевич с каждым туром, с каждым поражением все реже пользуется поддержкой болельщиков, а по слухам — и собственных игроков. «Спартак» стал для него возможностью сделать свою тренерскую карьеру успешнее, но он сам же этот шанс и переоценил, равно как и свои возможности. Добиться лучшего предложения для того, чтобы покорять новые высоты, можно только в том случае, если преодолеваешь прошлые барьеры. Но этим Кононов похвастать не может. И вряд ли сможет в будущем.

«Спартак» же в прямом смысле слова вырыл себе яму, из которой выбраться будет куда сложнее. В летнее межсезонье ожидается глобальная перестройка и «чистка» состава, чего нельзя сказать о громких приобретениях. В случае очередного провала хотя бы на одном пути — будь то вылет из Лиги Европы или Кубка России — руководство вновь может разочароваться в главном тренере и, не увидев «тенденций к улучшению», уволить его. А это значит, что команду будет ждать очередной «переходный» сезон. Вот только специалистов, желающих взять на себя такую ношу под названием «Спартак», практически не осталось.

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