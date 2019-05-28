Вырыли себе яму? Зачем «Спартак» оставил Кононова

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

«Спартак» подвел итоги прошедшего сезона. В ходе очередного совета директоров руководство клуба приняло решение оставить провалившего все задачи на сезон Олега Кононова на посту главного тренера команды. «Газета.Ru» разбирается, почему данный шаг станет ошибочным.

28 мая состоялось очередное заседание совета директоров московского «Спартака», на котором руководство клуба подвело итоги прошедшего сезона, ставшего для красно-белых провальным по всем фронтам. Москвичи потерпели крупную неудачу в Лиге Европы, не сумев пробиться в плей-офф, выбыли в четвертьфинале Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии екатеринбургскому «Уралу», а первенство страны завершили на скромном пятом месте. Таким образом, «Спартак» и его главный тренер Олег Кононов в частности поставленные перед собой задачи не выполнили от слова совсем, а именно не смогли пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, не выиграли Кубок страны и не дошли до четвертьфинала Лиги Европы. Если на провал последней цели еще можно было закрыть глаза ввиду перестройки, связанной с приходом Кононова, то попадания в тройку призеров и завоевания трофея от команды требовали.

Особенно это касалось главного тренера «Спартака», который, придя в клуб, в первый же месяц, стараясь войти в расположение болельщиков, руководства и ветеранов красно-белых, дал немало обещаний о том, что сможет в короткие сроки привить команде тот футбол, который он видит. Слова 53-летнего специалиста про четыре месяца помнят до сих пор, даже спустя полгода.

Однако преобразовать сказанное в реальность у Кононова не удалось. Обидные поражения от «Арсенала» (0:3), «Ростова» (1:2), ЦСКА (0:2) и «Оренбурга» (0:2) при худшем в российской истории клуба показателе забитых мячей (36) выразили сомнение в целесообразности продолжить сотрудничество команды с тренером.

Провал работы Кононова признало и руководство.

«Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: «Спартак» не сумел добиться поставленных на сезон задач. В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы», — говорится на официальном сайте красно-белых.

Впрочем, совет директоров выразил тренеру поддержку и принял решение оставить его на своей должности, доверив подготовку команды к следующему сезону.

В нем, к слову, руководство клуба не ожидает от команды золотых медалей первенства России. Совет директоров «Спартака» установил следующие задачи на будущий сезон: место в зоне Лиги чемпионов, победа в Кубке России, а также попадание в групповой этап Лиги Европы. Напомним, что еврокубковую кампанию красно-белые начнут с третьего квалификационного раунда второго по значимости клубного турнира континента.

Однако, зная поведение действующего руководства «Спартака» во главе с Леонидом Федуном, поставленный план далеко не всегда соответствует реальной картине происходящего, а потому расстаться с Кононовым, чей контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, могут в любой момент. Даже в случае вылета в квалификации Лиги Европы, как это было, например, с Дмитрием Аленичевым в 2016 году.

Кроме того, решение оставить Кононова на посту главного тренера «Спартака» вызывает ничего, кроме сомнений и ожиданий очередного провала. На тренера оказывается повышенное давление как со стороны болельщиков, так и представителей СМИ. Однако когда он приходил в «народную» команду, то утверждал, что к психологической атаке на себя готов. Оказалось, что не совсем: споры с журналистами, неумение найти общий язык с фанатами, вспоминающих тренера-чемпиона Массимо Карреру, а также неспособность взять ответственность за провал на себя, виня в ошибках своих подчиненных, явно играют не в пользу Олега Георгиевича.

Кононов, видимо, всерьез так и не понял, в какой клуб он попал, а история «Спартака» и возможность сделать себе имя просто затуманили его взгляд на реальность.

Кандидатура действующего тренера красно-белых настолько критикуема большинством людей, неравнодушных к клубу, что многие фанаты даже соглашаются с мнением бывшего президента команды Андреем Червиченко, хотя этот персонаж у болельщиков уважением и симпатией, мягко говоря, не пользуется.

«Этому решению обрадовались ближайшие конкуренты «Спартака». Как играл «Арсенал» при Кононове и без него? Как выступал «Спартак при Кононове и без него? Назовите хоть одну яркую победу при Кононове. Все же на тоненького, там забили дурной мяч, здесь забили. Я думаю, что Кононов — слабый тренер. Руководству он нравится, значит, они этого хотят. После того, как он свалил всю вину в матче с «Оренбургом» на Александра Максименко, то он еще и слабый человек. После этого его точно должны были бы выгонять», — цитирует Sport24 Червиченко, который также охарактеризовал игру красно-белых при Кононове как позор.

Олег Георгиевич с каждым туром, с каждым поражением все реже пользуется поддержкой болельщиков, а по слухам — и собственных игроков. «Спартак» стал для него возможностью сделать свою тренерскую карьеру успешнее, но он сам же этот шанс и переоценил, равно как и свои возможности. Добиться лучшего предложения для того, чтобы покорять новые высоты, можно только в том случае, если преодолеваешь прошлые барьеры. Но этим Кононов похвастать не может. И вряд ли сможет в будущем.

«Спартак» же в прямом смысле слова вырыл себе яму, из которой выбраться будет куда сложнее. В летнее межсезонье ожидается глобальная перестройка и «чистка» состава, чего нельзя сказать о громких приобретениях. В случае очередного провала хотя бы на одном пути — будь то вылет из Лиги Европы или Кубка России — руководство вновь может разочароваться в главном тренере и, не увидев «тенденций к улучшению», уволить его. А это значит, что команду будет ждать очередной «переходный» сезон. Вот только специалистов, желающих взять на себя такую ношу под названием «Спартак», практически не осталось.

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