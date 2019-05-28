Плевать на звезд? Как «Реал» прощается с легендами

Президент «Реала» Флорентино Перес не хочет отпускать капитана команды Серхио Рамоса, несмотря на желание самого футболиста сменить клуб.

«Прямо сейчас у него самый большой контракт в «Реале». Серхио — капитан, лучший игрок и полностью этого заслуживает. Я люблю Серхио Рамоса как сына. Да, мне сказали, что было очень хорошее предложение по нему от китайского клуба, но по имеющимся там правилам они не могли оплатить трансфер. Не более того.

Я сказал Серхио, что это не может произойти. Невозможно для Мадрида, чтобы капитан ушел бесплатно, это был бы ужасный прецедент»,

— цитирует Переса Mundo Deportivo.

А желания у 33-летнего защитника уйти хоть отбавляй. Рамос ранее уже рассказал о такой возможности развитии событий президенту «сливочных». В общении с Пересом также принимали участие отец и брат игрока — стороны пришли к тому, что разговор продолжится позже.

Поддержку капитану выражал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«У каждого свое мнение, но сомневаться в значении Рамоса для клуба — значит, проявлять неуважение. Мы все знаем, какой человек Серхио и его одноклубники. Его здесь очень любят, и он заслуживает эту любовь. Он наш капитан. Лучший капитан, который только может быть у «Реала», — приводил слова Зидана Goal.

Однако Рамос все также твердо настаивает на том, чтобы расторгнуть рассчитанный до лета 2021 года контракт. Забесплатно Серхио (рыночная стоимость испанца по версии портала transfermarkt составляет €30 млн) хочет уехать в одну из команд китайской суперлиги.

Причина грусти футболиста очевидна: игрока порядком измотал нынешний сезон. Он отыграл за «Реал» 42 матча, записал себе на счет 11 забитых мячей и две результативные передачи. Но крах в чемпионате Испании (третье место) и Лиге чемпионов (после трех подряд побед мадридцы не сумели преодолеть стадию 1/8 финала, уступив дорогу дерзкому «Аяксу») вкупе с отсутствием других трофеев поставили под вопрос желание Серхио продолжать сотрудничество с «Реалом», за который он играет аж с 2005 года. Смена обстановки как никогда раньше прельщает футболиста.

Поднебесная – достаточно очевидный выбор для вышедшего на финишную прямую карьеры защитника: там и денег побольше, и нагрузок поменьше. Кубок мира, две победы на европейских чемпионатах, четыре испанских чемпионства и столько же триумфов в Лиге чемпионов — мир европейского футбола попросту не может больше ничего дать столь титулованному игроку.

Оттого и странной видится столь жесткая позиция клуба относительно своей легенды: «уйдешь только за деньги» — вряд ли именно такого ждал Рамос, покидая Мадрид.

По информации прессы, игрок вообще не общается с Пересом после обвинений в поражении от «Аякса» в Лиге чемпионов. Сейчас же, после подобных решений в отношении Серхио, о налаживании отношений и вовсе стоит забыть.

Но стоит ли называть удивительной ситуацию с испанским столпом обороны. Подобное расставание со звездой — тенденция, длящаяся годами.

Чем не пример Криштиану Роналду? Однозначно лучший игрок в истории «сливочных» отыграл в Мадриде девять шикарных сезонов, завоевал 16 титулов, среди которых четыре трофея Лиги чемпионов (выигранные за последние пять лет) и два титула чемпиона Испании. В качестве благодарности он просил руководство вступиться за него в деле о неуплате налогов.

В конце мая 2018 года власти Испании потребовали от португальца €28 млн, и звезде мирового футбола пришлось решать проблему в одиночку.

Как итог, еще до завершения вопроса о неуплате налогов Роналду перешел в «Ювентус» за €112 млн, а «Реал» даже не провел прощальный матч для своего идола.

«Я считаю, что настало время открыть новый этап моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня», — говорил тогда Криштиану, сразу отписавшись от аккаунтов мадридского клуба во всех соцсетях.

А ведь были еще и Икер Касильяс, и Рауль, желавшие уйти из футбола именно на «Сантьяго Бернабеу» и именно в белоснежной футболке испанского гранда… Неужели в Мадриде совсем разучились прощаться со своими звездами?

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