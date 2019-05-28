«Было очень непривычно»: чем Канада напугала Медведеву

Евгения Медведева после олимпийского сезона сменила группу в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе на канадского специалиста Брайана Орсера. Наставник Юдзуру Ханю и Хавьера Фернандеса привлек россиянку своей оригинальностью.

«С Брайаном Орсером у нас хорошие рабочие отношения, я уверена, если мне потребуется совет, он его даст, без проблем поговорит и выслушает. Он очень заботливый, внимательный, приветствует любую инициативу — особенно в плане тренировок.

Фигурное катание — любимый вид спорта, дело всей моей жизни. Я точно не хочу останавливаться, поэтому настраиваюсь на длительную и кропотливую работу. Будем учить четверной сальхов — это моя промежуточная задача, я хочу выучить его на протяжении уже многих лет, но все времени не хватало. Может быть, в этом мало стратегического смысла, но я просто хочу — я же могу чего-то хотеть?» — делится планами на спортивное будущее представительница России.

Благодаря переменам Евгения смогла не просто отдалиться от принципиальной соперницы Алины Загитовой, но на себе испытать жизнь в североамериканском мегаполисе.

«Первые недели в Канаде было очень непривычно, я даже немножко боялась: смогу ли я быстро перестроится или нет? Столько позитива вокруг, люди улыбчивые, постоянно спрашивают: «Как дела? Классно выглядишь!» И ты стоишь и думаешь: «А что тебе от меня нужно?» Хотя это всего лишь элементарная вежливость.

Когда мы только приехали в Канаду, американец Джейсон Браун нам очень помог. У меня тогда английский еще не был хорошим, было сложно общаться, особенно с бытовыми службами, мобильными операторами и банками.

Не понимала слова, сахар в крови падал от волнения и многозадачности – мне нужно было срочно съесть что-нибудь сладкое, чтобы мозг заработал в привычном режиме. Потребовалось время, чтобы к этому привыкнуть.

Мне до сих пор кажется, что у канадцев хорошее настроение постоянно – они улыбаются, даже если что-то болит или много проблем.

Русская еда? С этим вообще нет проблем. Есть русские магазины. Готовлю я в основном сама – так получилось, что мы едим с мамой разную еду. Я не ем мясо и молочный белок. Мое основное питание – крупы, орехи, витамины», — цитирует Медведеву Sports.ru.

О жизни в Торонто, как и в целом о стране, Евгения отзывается с трепетом, отмечая как размеренный ритм жизни, так и местную природу.

«Мой маршрут по Торонто: дом — «Крикет клаб», где я тренируюсь, — опять дом. На льду и в зале иногда так устаешь, что желания куда-то идти и что-либо смотреть нет. Иногда я, конечно, выхожу прогуляться. Обедаю в корейском кафе. Ездим в даунтаун, прогуляться по набережной Онтарио и по историческому центру города. Мне нравится!

Летом выбирались на Ниагарский водопад — это в 100 км от города — очень красиво! В первый раз очень поражает воображение! Зимой в Торонто бесподобно. Там намного холоднее, чем в Москве, и очень много снега. В этом году, говорят, было особенно много», — поделилась спортсменка.

Однако, как сетует сама фигуристка, ей очень не хватает общения с соотечественниками.

«В Канаде мне не хватает разве что русской речи — в первую очередь, на улицах, хотя практически каждый день, выходя из дома, мы слышим на улицах русских. Не было такого дня, чтобы не встретили хотя бы одного русскоязычного. Вообще, в Торонто 200 000 русских живут. Это многонациональный город. Плюс неплохая логистика — это очень продуктивный город в плане работы. Хотя, как и в любом другом мегаполисе — пробки! Мы живем рядом с катком, на машине до него добираться быстрее, чем пешком. Мама — мой личный водитель.

Конечно, я общаюсь с мамой, всегда на связи с друзьями, на Крикете много русскоязычных спортсменов и родителей. Но на улице наших слов все равно не хватает», — не скрывает Медведева.

И все-таки ее тянет на родину: Канада, как признается Медведева, лишь место ее командировки. Домом же в сердце спортсменки навсегда остается Россия.

«Я чувствую, что мои изменения происходят в лучшую сторону, но не потому что сейчас живу и работаю за границей, просто мое взросление пришлось именно на это время. Желаю всем прекрасных перемен, где бы вы ни были!» — желает поклонникам фигуристка.

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