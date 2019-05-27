Обиделись на критику? Сборная проигнорировала фанатов

Прошедший в Словакии чемпионат мира по хоккею до сих пор вызывает у болельщиков и представителей прессы неоднозначные эмоции от выступления на турнире сборной России. Один из самых сильных составов «Красной машины» среди всех участников первенства и, возможно, самый мощный за всю новейшую историю страны основной задачи — завоевания титула — не выполнил. Одно поражение в десяти матчах и упорная борьба с чехами в матче за третье место, где бронза была буквально вырвана в серии буллитов, оставили неприятный осадок. Однако и упрекнуть нынешнюю сборную можно, пожалуй, только в некоторых недоработках тренерского штаба и тактических ошибках, которые всегда имеют место быть в спорте.

Это, впрочем, сказал по итогам турнира и сам Илья Воробьев. По словам наставника российской команды, обидное поражение от Финляндии в полуфинале первенства перечеркнуло все планы сборной на турнир.

«Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего. Всего одна игра нас от этого отделила, из десяти игр на турнире мы выиграли девять»,

— приводит слова главного тренера команды пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Упрекнуть российских хоккеистов в равнодушии и отсутствии характера, пожалуй, нельзя. Хотя у многих болельщиков в первые часы после поражения России в полуфинале сложилось именно такое понимание ситуации, дескать, звезды из НХЛ приехали в Словакию просто доигрывать сезон, а не биться за честь страны. Однако матч «Красной машины» с командой Чехии показал обратное. В случае же, если бы ситуация складывалась именно подобным образом, то и отношение к борьбе за бронзу было бы совершенно иное. Но, как итог, сборная везет в Москву медаль, хоть и не золотую. В прошлогоднем розыгрыше, к слову, не было вообще ничего.

Понимали это и сами хоккеисты, которые позволили себе провести праздничный вечер перед отлетом из Братиславы. Сначала сборная покрасовалась наградами в раздевалке, а после отправилась в отель, где и отметила завоевание бронзы за банкетом.

Во время празднеств особенно отметились Евгений Малкин и Александр Овечкин, устроившие танцы под «Руки Вверх» и Ирину Аллегрову.

"Мы тоже люди": Евгений Малкин попрощался с чемпионатом мира под Аллегрову.

Видео опубликовала супруга российского хоккеиста pic.twitter.com/ozSPTOedIo — РИА Новости Спорт (@rsportru) 27 мая 2019 г.

Исполнили российские хоккеисты и национальный гимн страны, а по итогам банкета выразили благодарность за прошедший турнир. Тот же Малкин, например, выступил с обращением в адрес своих партнеров по команде, родственников, а также болельщиков, которые приехали в Словакию.

«Огромное спасибо всем, кто здесь находится. Женам, родителям, детям, всем спасибо за поддержку. И болельщикам нашим, которые нас поддерживают в любой стране, в любом городе. Они приезжают и болеют за нас», — заявил Малкин.

Что касается Овечкина, то и Александр, и его жена Анастасия высказались в отношении болельщиков в негативном ключе. Не всех, а адрес тех, кто обрушился на сборную с критикой после поражения от финнов. Так, супруга хоккеиста упрекнула фанатов в отсутствии поддержки в отношении сборной в трудную минуту.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда, когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения! Всем добра. Удачи ребятам завтра», — написала Анастасия у себя в инстаграме.

Александр Овечкин и вовсе упрекнул недовольных фанатов в том, что те ищут момента для того, чтобы раскритиковать хоккеистов.

«Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить. Они ждут проигрыша, чтобы сказать, какой плохой Овечкин и остальные. Мы все вместе бьемся за страну, хотим выиграть, а на людей, которые так пишут, не стоит обращать внимания. К сожалению, таких много»,

— сказал капитан «Вашингтон Кэпиталз».

Подобный ответ не нашел понимания у подавляющего большинства болельщиков, которые намекнули набравшему в 10-ти матчах ЧМ только три очка Александру и Анастасии Овечкиным на то, что оскорблять фанатов и заниматься их нравоучением, проживая в США, а не в России, некорректно. Такого же мнения придерживается и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«У ребят из НХЛ другая психология, ничего с этим не сделаешь, им там жить. И выступают уже заранее, чтобы их как бы болельщики не обижали. Оказывается, болельщики у нас плохие. Это нормально вообще? Не себя обвиняют, что хреново играли, а болельщиков, что они не умеют болеть! Еще и жены начали выступать, это же вообще кошмар! Какая-то дикость происходит, или там в Америке вообще все поменялось в голове. Мы пошли по принципу НХЛ, а там жизнь другая, другие условия жизни. Мы все говорим о том, что надо разбираться, хотели сейчас выиграть и рот всем закрыть, но опять не получилось!» — цитирует Кожевникова Sport24.

Дабы избежать конфликта, ФХР приняла решение провести встречу хоккеистов с болельщиками.

«Сегодня сборная возвращается из Братиславы — с бронзовыми медалями чемпионата мира. Приглашаем болельщиков и представителей средств массовой информации встретить призеров ЧМ: аэропорт Шереметьево (терминал D), 15:20 мск, рейс SU 7321», — сообщили в пресс-службе федерации.

Встречаемся в Шереметьево!



Сегодня сборная возвращается из Братиславы — с бронзовыми медалями чемпионата мира. Приглашаем болельщиков и представителей средств массовой информации встретить призёров ЧМ: аэропорт Шереметьево (терминал D), 15:20 мск, рейс SU 7321. #снамироссия pic.twitter.com/ZfcXtAoDgv — Хоккей России (@russiahockey) 27 мая 2019 г.

Однако прилет сборной в Москву был несколько раз отложен. Как сообщает Sport24, сначала рейс задержался почти на два часа, и самолет должен был прибыть в аэропорт в 17.05 мск. Затем время прилета перенесли на 17.30.

В итоге, сборная прибыла в Шереметьево только в начале седьмого часа вечера.

В аэропорту в компании журналистов и чирлидерш российских хоккеистов ожидало около сотни болельщиков. Одним из первых к фанатам вышел как раз Овечкин, которому вручили букет цветов. Впрочем, цветы Александр мгновенно передал своей супруге.

Отмечается, что большинство хоккеистов постарались как можно быстрее покинуть здание аэропорта и отправиться домой. Общение с журналистами команда также проигнорировала за исключением Михаила Сергачева и Ивана Телегина. Российский защитник, который на чемпионате мира отметился голом и шестью результативными передачами, подвел итоги турнира, поблагодарив ФХР и организаторов первенства.

«Это был мой лучший турнир за сборную. Золото финнов не шокировало, мы знали, если они сыграют в финале как в матче с нами, то должны выиграть. Они играют четко по заданию, выполняют все установки тренера, не отходят от своей игры, она, может быть, где-то неинтересная, но дает результат.

Не хочу, чтобы сборная России так играла, мне кажется, что это слишком примитивно. Бронза — хорошее окончание сезона, намного лучше, чем если бы мы заняли четвертое место»,

— цитирует Сергачева Sport24.

Телегин также оценил прошедший турнир положительно, а также поделился планами на ближайшее время.

«Отдых, конечно, будет, сейчас с женой встречусь, наконец. Отличная атмосфера была в команде. Как оцениваю турнир? Медаль — есть медаль, то, что финнам проиграли, ничего страшного. На опыте учимся, будем дальше стараться. На следующем чемпионате мира надо золото брать, а сейчас отдых», — сказал он.

Выступил с небольшим комментарием и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Не получилось взять золото, к сожалению, одна шайба все решила, но ребята бились до конца, они достойны уважения. Спасибо всем болельщикам, она была важна для игроков, оно ее чувствовали. В следующем году постараемся получить золото!» — заявил Третьяк.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по хоккею - 2019, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».