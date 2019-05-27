Не послушал Зидана: капитан «Реала» хочет в Китай

Капитан «Реала» Серхио Рамос намерен покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как стало известно испанским СМИ, 33-летний защитник уже провел беседу с руководством «сливочных». Тема разговора была крайне неприятная для президента клуба Флорентино Переса:

один из лучших представителей своего амплуа требует не только расторгнуть рассчитанный до лета 2021 года контракт, но и бесплатно отпустить его в одну из команд китайской суперлиги. И это при том, что рыночная стоимость испанца по версии портала transfermarkt сейчас колеблется в районе €30 млн.

«Реал»? Не существует человека, который мог бы возомнить себя выше, чем этот клуб. Что бы ни произошло в будущем — «Мадрид» будет существовать дальше! Если же вы хотите с пользой послужить «Реалу» и стать его частью — нет проблем, «бланкос» всегда держат двери открытыми. Но помните: вы никогда не сможете превзойти этот клуб, даже не старайтесь», — признавался когда-то испанец.

Очевидно, что игрока порядком измотал нынешний сезон. Серхио отыграл за «Реал» 42 матча, записал себе на счет 11 забитых мячей и две результативные передачи. Но провалы в чемпионате Испании (итоговое третье место) и Лиге чемпионов (после трех подряд побед мадридцы даже не преодолели стадию 1/8 финала) вкупе с отсутствием других трофеев поставили под вопрос желание Серхио продолжать сотрудничество с «Реалом», за который он играет аж с 2005 года. Смена обстановки как никогда раньше прельщает футболиста.

Не секрет, что Поднебесная уже давно манит завершающих карьеру футболистов: баснословные зарплаты, которых порой не увидишь даже в расчетных книжках европейских грандов, в Китае остаются главным магнитом для топовых игроков. И пускай, уезжая в Азию, игрок пропадает с радаров, пускай в сборную его вряд ли вызовут из-за слабого уровня местных первенств, именно деньги стоят во главе угла.

И стоит ли обвинять в этом Рамоса, к своим годам добившегося на клубном уровне и в сборной абсолютно всего: Кубок мира, две победы на европейских чемпионатах, четыре испанских чемпионства и столько же триумфов в Лиге чемпионов — чем еще может удивить мир футбола столь титулованного игрока?

Громом среди ясного неба эту новость назвать сложно: Рамос ранее уже рассказал о такой возможности развитии событий президенту «сливочных». В общении с Пересом также принимали участие отец и брат игрока – стороны пришли к тому, что разговор продолжится позже.

В ситуацию вмешался главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Он лично встретился с капитаном и заверил того в полной поддержке со своей стороны.

«У каждого свое мнение, но сомневаться в значении Рамоса для клуба — значит, проявлять неуважение. Мы все знаем, какой человек Серхио и его одноклубники. Его здесь очень любят, и он заслуживает эту любовь. Он наш капитан. Лучший капитан, который только может быть у «Реала», — приводил слова Зидана Goal.

Как оказалось, это защитника ничуть не переубедило. Услугами испанца сразу заинтересовались клубы из Англии и Италии.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус» — все подключились к поискам ключей к уставшему от Мадрида Рамосу. И если «Ливерпуль» со временем открестился от подобного приобретения, то «красные дьяволы» и команда бывшего партнера Серхио Криштиану Роналду еще могут попытаться удержать игрока в Европе.

А что же с заменой лидеру? У клуба из Мадрида есть немало вариантов.

По информации AS, «Реал» очень хочет Калиду Кулибали из «Наполи». Отпугивает ценник в €120 млн. Был в списке интересов капитан «Аякса» Маттейс де Лигт, стоимость которого чуть меньше (€70 млн), но его уже успела перехватить «Барселона».

На прицеле у сливочных, по версии испанской прессы, есть столп защиты «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк — менее чем за €100 млн в Мадриде его ждать тоже не стоит. Та же цена стоит и на Хосе Хименесе из «Атлетико».

Как итог, проблема у мадридцев назрела очень большая. А как она будет решаться — увидим уже в ближайшие месяцы.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице испанского футбола, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».