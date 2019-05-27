Избил бывшую, бросил сына на обочине: что натворил боец UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Оливейра может быть привлечен к уголовной ответственности за похищение собственного сына. Как сообщает издания Globo, спортсмен в состоянии алкогольного опьянения приехал в дом к бывшей жене, чтобы увидеться с пятимесячным сыном. Мать ребенка был против общения мальчика с пьяным отцом, из-за чего отказала экс-супругу. Отмечается, что в этот момент Оливейра впал в ярость и был так разозлен, что выломал входную дверь, выбил окно и устроил настоящий погром, схватил женщину за волосы и трепал ее, пока не вырвал прядь.

После этого бразилец, находясь в неадекватном расположении, продолжил жестоко избивать мать своего ребенка, а затем забрал сына и увез его в неизвестном направлении на скоростном мотоцикле.

По неизвестным причинам боец решил остановиться спустя несколько преодоленных километров и, быть может, все исправить, но почему-то просто бросил ребенка на обочине трассы и скрылся с места инцидента, оставив сына вместе со своей сестрой. Сейчас полиция Рио-де-Жанейро устанавливает местонахождение Оливейры. Однако команда бойца отрицает, что у правоохранительных органов есть ордер на арест спортсмена. Согласно заявлению представителей Ковбоя, скандал сильно преувеличен.

«История, которая распространяется в СМИ об инциденте с участием бойца UFC Алекса Оливейры, недостоверна. Сообщение о том, что выдан ордер на его арест, является ложным. Вместе со своим адвокатом он встретится с участковым, чтобы рассказать о случившемся»,

— цитирует членов команды команды бразильца MMAJunkie.

31-летний Оливейра получил широкую известность благодаря участием в поединках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где он представляет полусреднюю весовую категорию. За всю карьеру в смешанных единоборствах бразилец провел 29 боец, одержал 19 побед, потерпел шесть поражений, еще два раза его поединки были признаны несостоявшимися и единожды зафиксирована ничья.

Сейчас Ковбой идет на серии из двух поражений. В декабре прошлого года он сдачей уступил Гуннару Нельсону, а в конце апреля решением судей проиграл Майку Перри.

Несмотря на не самый выдающийся рекорд, Оливейру считают интересным и зрелищным бойцом. За четыре года в UFC, потерпев при этом пять поражений, лига не расторгла с ним контракт, что говорит о его способности как минимум устраивать шоу.

Бой Алекса против Янси Медейроса, в котором американец эффектно финишировал Ковбоя, по итогам 2017 года вошел в тройку лучших.

Громкие дела с участием именитых бойцов и обвинением их в домашнем насилием не являются редкостью. В апреле стало известно, что топовый легковес и потенциальный соперник Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсон страдает из-за проблем с психикой. Жена спортсмена неоднократно обращалась в полицию из-за странного поведения супруга, а в последний раз и вовсе заявила о том, что он ее избивает. Все дело в том, что в один день у Фергюсона случился приступ неадекватной вспышки, из-за чего он заперся в доме вместе с ребенком, крушил мебель и стены и обливал близких святой водой, попутно совершая и другие странные вещи. В ситуацию вмешались не только правоохранительные органы, но и UFC.

Лига запретила Тони выходить в октагон до тех пор, пока он не разберется с голосами в своей голове.

Болельщики всерьез полагают, что симптомы Фергюсона говорят о наличии у него шизофрении. Так или иначе, но за полтора месяца Тони разобрался в себе и сейчас находится в добром здравии, готовясь к поединку против Дональда Серроне.

Вполне вероятно, что у UFC возникнут вопросы и к Оливейре. Промоушен резко осуждает любое проявление насилия, а Ковбой — боец не того масштаба, чтобы делать ему поблажки.

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