Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского

В Питер на роликах

Свой путь москвич Артур Гачинский начинал на роликовых коньках. Лишь в шесть лет мальчик встал на лед и с тех пор занимался фигурным катанием у Анастасии Бурновой и Марии Захаровой.

В девять лет семья Гачинского перебралась из столицы России в Санкт-Петербург, где юный фигурист попал в группу к Алексею и Татьяне Мишиным.

Довольно быстро Артур проявил себя как подающий надежды спортсмен и стал выигрывать медали на детских соревнованиях. Так, он сначала стал третьим в сезоне-2002/03 на первенстве России среди мальчиков младшего возраста, а на следующий год выиграл его.

Следующие два года он побеждал на российском чемпионате уже среди мальчиков старшего возраста, на юношеском первенстве России добрался до бронзы, а на соревнованиях с участием спортсменов стран СНГ и Балтии «Хрустальный конек» занимал второе место, обыгрывая будущего бронзового призера Сочи-2014 казахстанца Дениса Тена.

Детские успехи Гачинского не остались незамеченными национальной федерацией фигурного катания, и юноше разрешили в 2007 году в возрасте 13-ти лет принять участие во взрослом чемпионате страны. Таким образом Артур стал самым юным участником ЧР в мужском катании в истории!

Большие надежды

Со следующего сезона Гачинский стал выступать и на международной, пока еще юниорской арене. Заняв второе и четвертое места на этапах Гран-при в Эстонии и Румынии соответственно, он отобрался в финал серии, но там, правда, занял восьмое место из восьми участников.

В сезоне-2008/09 Гачинский опять взял второе и четвертое места на этапах ЮГП, а в финале вновь остался восьмым, зато выиграл серебряную медаль на юниорском чемпионате России, а на взрослом чемпионате страны замкнул десятку сильнейших.

Главной неудачей Гачинского в том сезоне стал юниорский чемпионат мира, куда он был заявлен, но где так и не выступил – спортсмен снялся с соревнований за день до их старта из-за простуды.

Зато годом позже он приехал-таки на ЮЧМ в статусе шестого в финале юниорского Гран-при, а также чемпиона России среди юношей и смог завоевать на главном старте в этой возрастной категории бронзу.

Следующий год, постолимпийский после Солт-Лейк-Сити, стал для Гачинского прорывным уже на взрослом уровне. Сначала были шестое и седьмое места на этапах Гран-при, а на чемпионате России ученик Мишина стал вторым за Константином Меньшовым и впереди, например, Сергея Воронова и Максима Ковтуна.

Попав в сборную России на главные старты сезона, Гачинский занял пятое место на чемпионате Европы, на мировом первенстве добился, как выяснится позже, своего главного успеха – стал третьим за канадцем Патриком Чаном и японцем Такахико Кадзукой.

Гачинский продолжал оставаться одной из олимпийских надежд страны в цикле к домашним Играм в Сочи и на следующий год стал четко вторым одиночником России, уступив на чемпионатах страны и Европы только вернувшемуся на лед Евгению Плющенко.

Правда, фигурист провалил чемпионат мира, оказавшись в итоговой квалификации только на 18-м месте, и с этого момента карьера Артура покатилась вниз.

Предолимпийский сезон у Артура совсем не вышел, и его лучшим результатом в нем стало четвертое место на чемпионате России, где он проиграл не только Плющенко, но и Воронову с Меньшовым, хотя и опередил новую надежду страны Ковтуна.

Закат вместо Игр

Перед главным годом в профессиональной карьере Гачинский принял решение расстаться с Мишиным и вернулся в Москву, где стал работать под руководством Татьяны Тарасовой, однако успеха ему этот союз не принес.

Неудачные выступления на этапах Гран-при продолжились шестым местом на чемпионате России, и стало ясно, что о домашней Олимпиаде Гачинский может забыть.

В следующем сезоне Артур выиграл бронзовую медаль Универсиады, а затем во время чемпионата России, где занял шестое место, объявил о завершении своей карьеры.

С тех пор Гачинский работал тренером, залечивал болячки и спустя несколько лет объявил о том, что планирует вернуться в спорт.

«Я возобновил тренировки как профессиональный фигурист, но сильно вперед не заглядываю. Конкретики относительно перспективы выступления на больших турнирах у меня пока нет. Никаких подобных решений я не принимал, никаких конкретных целей перед собой не ставил, поэтому серьезных и резких заявлений пока делать не буду.

Планы – восстанавливаться потихонечку, выступать на локальных турнирах и оценивать свое состояние. О международных стартах пока не задумываюсь, но дальнейшее мое движение зависит от кондиций. Пока выступаю на соревнованиях в Санкт-Петербурге, катаю макеты программ. Работаю под руководством моего тренера Алексея Николаевича Мишина», — рассказывал он в интервью РИА «Новости» в 2017-м.

В том году он занял четвертое место на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, где уверенную победу одержал другой ученик Мишина Андрей Лазукин. С тех пор на лед в соревновательных стартах Гачинский не выходил.

Артур ярко сверкнул на старте карьеры и дал надежду, что станет продолжателем славных традиций в мужском одиночном катании, но выданных авансов в итоге не оправдал. Только он сам может сказать, чего в этом больше – травм или же собственных ошибок.

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