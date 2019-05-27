«Чудо на льду»: как финны стали чемпионами мира

26 мая завершился чемпионат мира – 2019 по хоккею, проходивший в Кошице и Братиславе. Золотые медали турнира в третий раз в своей истории завоевала национальная команда Финляндии. В финальном матче сборная Суоми взяла верх над канадцами со счетом 3:1. Счет в матче открыл защитник канадцев Ши Теодор. Однако развить успех Канада не смогла, после чего дубль нападающего Марко Антиллы, забросивший единственную и решающую шайбу в полуфинале против сборной России (1:0), вывел финнов вперед. А в концовке встречи форвард Харри Песонен забросил третью шайбу в ворота Канады, установив окончательный счет встречи.

Финляндия стала чемпионом мира впервые с 2011 года. Что интересно, тогда мировое первенство принимала Словакия, а Суоми тренировал Юкки Ялонен.

История повторилась, что в своем послематчевом комментарии отметил наставник финнов.

Фоторепортаж: Трехкратные: Финляндия выиграла ЧМ по хоккею __is_photorep_included12378205: 1

«Кажется, Братислава – счастливое место для сборной Финляндии и для меня как тренера. Я горд и счастлив за это достижение команды и страны. Мы прошли потрясающий путь, который длился семь недель. 11 человек были с нами от начала до конца. Наша команда очень сильная как физически, так и психологически. Десять матчей за 17 дней, мы пропустили один гол в третьих периодах. Сегодня и против России – ни одного. Это показывает характер команды», — приводит слова Ялонена «Чемпионат.com».

«Канада была лучшей командой, против которой мы играли. Особенно в первом периоде нам пришлось нелегко, соперник давил, но второй период мы сыграли хорошо, а в третьем, после нашего второго гола, мы играли похуже. К счастью, все сложилось удачно, как и в игре против России. Горжусь игроками и нашим достижением», — добавил тренер.

Этот титул стал для Суоми третьим в истории. Первое чемпионство было завоевана в 1995 году, второе – в 2011-м.

Нападающий финнов Тони Раяла уверен, что подобное в жизни хоккеиста может произойти лишь раз.

«Великолепные эмоции! Победа на чемпионате мира — то, что может случиться всего один раз в жизни. Впрочем, даже до игры у нас было прекрасное настроение. Я очень нервничал, но после финальной сирены наслаждался этим успехом по полной программе.

Команда провела очередной потрясающий матч. Мы играли друг за друга в течение 60 минут. Вратарь здорово проявил себя на последнем рубеже, а полевые хоккеисты блокировали броски соперника. Канада показала хороший хоккей, но мы были немного лучше. Трех голов оказалось достаточно для итогового триумфа», — приводит слова Раялы официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Нападающий сборной Финляндии Ере Саллинен подчеркнул, что его команда стала темной лошадкой на чемпионате мира, поскольку в победу Суоми никто не верил до самого конца. Канада же первой в истории ЧМ по хоккею завоевала 50 медалей.

«Неважно, что говорили до турнира, все уже в прошлом. Никто не верил, что мы победим Канаду.

Только мы, ребята в раздевалке, знали, что у нас есть шанс. Нам только нужно было сфокусироваться на своей игре и играть как команда.

Было ли это «чудо на льду»? Возможно. Да, наше выступление было похоже на «чудо на льду»!» — цитирует форварда Sport24.

27 мая, на следующий день после финала, свой 34-й день рождения отметил капитан финнов Антилла. Он стал одним из главных творцов победы Суоми на чемпионате мира. По мнению Ялонена, Марко является настоящим работягой.

«Анттила здорово играл в группе, у него было много моментов. Его звено делало отличную работу. Когда забиваешь четыре гола в трех матчах за четыре дня против таких команд, как Швеция, Россия и Канада, это впечатляет. Счастлив за него.

Его не назвать талантливым снайпером, скорее – работяга.

Но, как мы увидели, он тоже умеет забивать», — считает Ялонен.

Однако блистали в составе финнов не только ветераны. Выдающийся результат показал 18-летний Каапо Какко, которого называют будущем мирового хоккея и фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В десяти матчах в Словакии молодой нападающий забросил шесть шайб и сделал одну голевую передачу. Любопытно, что в январе он стал автором решающей шайбы в финале молодежного чемпионата мира.

Таким образом, Какко в один год стал выиграл молодежный и взрослый мундиаль.

Интересно и то, что в составе сборной Финляндии оказалось четыре игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): Анттила («Йокерит»), Вели-Матти Савинайнен («Йокерит»), Сакари Маннинен («Салават Юлаев») и Миика Койвисто («Динамо» Москва).

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по хоккею - 2019, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».