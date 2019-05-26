Утешительная бронза: Россия чудом спаслась от чехов

Сборная России завоевала бронзовые награды чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. В матче за третье место россияне переиграли команду Чехии в серии буллитов.

Стартовый отрезок матча остался за сборной России. Подопечные Ильи Воробьева быстро забрали себе под контроль шайбу и закрепились в зоне чехов, что регулярно позволяло создавать хорошие моменты. Дважды была возможность отличиться у нападающего россиян Александра Овечкина, однако оба раза выручил Чехию голкипер Шимон Грубец. Ему приходилось вступать в игру достаточно часто, чего нельзя сказать о вратаре «Красной машины».

Андрея Василевского за первый десять минут лишь раз по-настоящему проверили — после затяжной атаки Яна Коваржа он отразил шайбу плечом.

Давление России на защиту чехов в конечном итоге дало свои плоды. На 14-й минуте встречи защитник Михаил Сергачев сделал отличный наброс на синюю линю, где Михаил Григоренко подставил клюшку, переправив шайбу между щитков Грубецу, которому обзор перекрыл Евгений Дадонов.

Однако долго радоваться россиянам не удалось. Чехи стали агрессивнее и чаще подходить к воротам и пробивать Василевского. Меньше чем через минуту после гола Григоренко сборная России потерялась бдительность на пересменке, чем воспользовались хоккеисты Чехии: Михал Ржепик подхватил шайбу после дальней передачи Давида Сленички и убежал один на один с Василевским, отправив снаряд прямо между щитков вратарю.

После восстановления равенства в счете чехи не остановились и давили.

У «Красной машины» практически не было моментов, а линия атаки была отыграна. Зато на предпоследней минуте периода Коварж из-за ворот сделал прострел, на который в центре откликнулся Доминик Кубалик, послав шайбу в дальний угол. Несмотря на очевидное преимущество в первом отрезке игры, после стартового периода Россия горела со счетом 1:2.

Второй период стартовал стремительно. Артем Анисимов подобрал отскок после прохода Никиты Гусева и бросил низом, а шайба рикошетом от клюшки Радко Гудаса проскочила между щитками голкипера прямо в угол ворот.

Счет на табло отражал происходящее на льду: упорная и обоюдоострая борьба, которая, однако, в голы не переросла.

Стеной стоял Василевский, отразив несколько опаснейших моментов у чехов, а вот подопечных Милоша Ржиги спасал не только голкипер, но и перекладина.

Однако по броскам у чехов было преимущество более чем в два раза. Россияне выглядели уставшими, из-за чего фактически были отыграны во многих отрезках матча. У Овечкина, Евгения Малкина и Ильи Ковальчука не получалось совсем ничего, поэтому атака «Красной машины» выглядела очень блекло. Активнее стала сборная России действовать только под конец периода, забрав себе шайбу и плотно засев у ворот чехов. Больше стало индивидуальных действий, благодаря чему удалось создать несколько отличных моментов, но подвела реализация.

Для капитана «Красной машины» матч получился знаковым.

Ковальчук повторил рекорд по количеству матчей в составе сборной России — 179. Еще одна игра позволит 36-летнему хоккеисту выйти в единоличные лидеры.

В середине второго игрового отрезка Василевский отметился красивейшим сейвом. Голкипер российской сборной спас команду от гола, отразив бросок соперника щитком, растянувшись в шпагате, а затем выбил шайбу в падении из-под ног соперника. Эффектное спасение, которое хоть чуть-чуть, но украсило этот печальный для сборной России чемпионат мира.

Если в первых двух периодах игра действительно была интересной, то в третьем все стало грустно.

Малое количество моментов, а все опасность была сконцентрирована исключительно возле ворот Василевского. Чехи бросали при первой возможности, когда как россияне создавали возможности для гола на индивидуальном мастерстве исполнителей. Сильно проиграв по броскам и умудрившись не пропустить, Россия довела матч до овертайма, где уже было действительно жарко.

Огромное количество шансов для того, чтобы завершить игру. За минуту до конца овертайма самый убойный момент не смог реализовать Гусев, из идеальной позиции не попав по полупустым воротам.

Решалась судьба бронзы уже в серии послематчевых буллитов, где оказались точнее хоккеисты сборной России, а Василевский геройствовал в воротах, не дав чехам забросить ни одной шайбы. Для сборной России эта бронза ЧМ стала третьей за последние четыре года.

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