Берегись, Карлсен: российская дуэль в финале

В финале московского этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ) встретятся Ян Непомнящий и Александр Грищук. Два россиянина и при этом два острых на язык человека, которые, как говорится, за словом в карман не полезут. Одно из новшеств московского турнира заключается в том, что сразу по окончании каждого поединка гроссмейстеров «вызывают на ковер», чтобы они ответили на вопросы журналистов. Еще не остывшие от накала борьбы шахматисты щедро выплескивают свои эмоции, а вместе с ними, подчас, и длиннющие варианты.

– Ян, какие у вас ожидания от предстоящего матча с Грищуком? – поинтересовались у Непомнящего сразу после его победы в полуфинале.

– Больше всего я жду пресс-конференций Александра после каждой партии! – улыбнулся Ян.

Тот же Грищук, например, после победы над Накамурой произнес скороговоркой ходов 10-12, скромно добавив, что оценка финальной позиции вызывала у него сомнения.

Специалисты, проверив вариант Грищука, убедились, что он предлагал лучшие ходы за обе стороны, ничего не зевая по дороге. То есть голова у него на этом турнире работает, тьфу-тьфу, прекрасно, к тому же в привычные для себя жуткие цейтноты он пока что не попадал. Впрочем, мы немного забежали вперед.

Полуфинальные пары московского этапа Гран-при ФИДЕ составили Александр Грищук (Россия) – Хикару Накамура (США) и Ян Непомнящий (Россия) – Радослав Войташек (Польша). Первые партии в обоих матчах получились не то чтобы скучными, но какими-то недосказанными: соперники согласились на ничьи в позициях, полных жизни. Грищук, играя черными, применил новый любопытный план в итальянской партии: пожертвовал пешку, получив взамен преимущество двух слонов и определенное давление на позицию белых.

Опять-таки, если бы Накамура сумел постепенно активизировать свои фигуры, то давление могло испариться, а лишняя пешка осталась.

Игра протекала без внешних красот, однако была полна внутреннего напряжения: оба гроссмейстера находили точные ходы, но тратили много времени на обдумывание. В преддверии острого цейтнота никто не захотел рисковать, и ничья повторением ходов хоть и разочаровала жаждущих крови зрителей, но объективно стала логичным завершением борьбы.

Зато ответная партия оказалась, наряду с поединком первого круга Дубов – Гири, настоящим украшением московского турнира. Но если Даня с Анишем порадовали болельщиков полотном в комбинационно-приключенческом жанре, то Александр создал настоящий позиционный шедевр. В варианте каталонского начала, регулярно применяемого Накамурой, он вновь пожертвовал пешку за инициативу (наверное, это правильная тактика против американца, который все-таки лучше атакует, чем защищается).

Этот план придумал Гельфанд в далеком уже 2011 году, и Грищук сейчас действовал в стиле Бориса Абрамовича: медленно и верно зажимал позицию соперника.

Напомним, что как раз в 2011 году Грищук играл с Гельфандом финальный матч претендентов; Саша тогда проиграл, но, очевидно, многому научился у старшего товарища. Компьютер долгое время высвечивал на экране нули, считая позицию примерно равной, а тем временем у черных заканчивались разумные ходы фигур. Ближе к контролю Накамура ошибся, и позиционные тиски замкнулись, а попытка разрубить Гордиев узел тактическим путем натолкнулась на изящное опровержение. Когда цейтнотный дым рассеялся, выяснилось, что у Грищука лишняя пешка и подавляющий перевес в окончании.

Несколько аккуратных ходов – и Хикару признал свое поражение. Александр победил в основное время, без тай-брейка, и получил лишний день отдыха.

В параллельном полуфинале борьба оказалась абсолютно равной. Во второй партии с длинным контролем Непомнящий попробовал удивить соперника сравнительно редким дебютным вариантом, однако Войташек в очередной раз продемонстрировал широту и глубину своей подготовки. Польский гроссмейстер, играя уверенно и быстро, получил весьма перспективную позицию. Объективно она оставалась примерно равной, однако если бы белые допустили пару-тройку разменов, окончание могло оказаться для них неприятным. Взвесив все «за» и «против», Ян уже на 26-м ходу предложил ничью – и встретил понимание со стороны Радослава.

Первую «быструю» партию польский гроссмейстер, игравший белыми, провел очень мощно и был близок к победе.

Он мог выиграть качество, однако предпочел сыграть понадежнее – и добился серьезного перевеса.

С огромным трудом, мобилизовав всю свою изворотливость, Ян сумел отбиться. Потом в своей «белой» партии российский гроссмейстер в примерно равной позиции авантюрно пожертвовал слона за две пешки, однако вновь соперник его амнистировал.

Начался блиц с контролем 10+10 (10 минут на партию плюс 10 секунд на ход), и опять Непомнящий, играя черными, балансировал на краю пропасти. Но в концовке ему откровенно повезло: Войташек попытался поймать его в ловушку, а в результате пропустил простенький удар, моментально растеряв все свое преимущество. Эта партия, как и все предыдущие, завершилась вничью.

То ли зевок сильно расстроил Радослава, то ли усталость накопилась, но шестую партию, ставшую последней, он провел явно ниже своего уровня. Хотя начиналось все для него неплохо: дебютная новинка позволила черным уравнять игру.

Однако потом Войташек грубейшим образом ошибся, и буквально за два хода его позиция стала безнадежной.

Итак, в понедельник в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника начнется российский финал: Александр Грищук и Ян Непомнящий дважды сыграют с классическим контролем, а если эти партии не выявят победителя, то еще и тай-брейк.

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