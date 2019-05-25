«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение

25 мая сборная России по хоккею потерпела сенсационное поражение в полуфинальном матче от команды Финляндии на чемпионате мира, который проходит в Словакии. Встреча на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе завершилась триумфом финнов с минимальным счетом 1:0. Единственным голом в матче отметился 33-летний нападающий Марко Анттила, представляющий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит».

Голкипер сборной России Андрей Василевский отразил мощный бросок Хенри Йокихарью от синей линии, но шайба отскочила прямо на клюшку Антиллы, который щелкнул точно между ног российскому вратарю.

Несмотря на высокое давление на ворота соперника в концовке встречи, россиянам от обидного поражения уйти не удалось. Даже с учетом игры в большинстве в последние минуты поединка.

Как итог: сборная России выбывает из борьбы за золотые медали, имея на турнире один из самых сильнейших составов среди остальных команд. Единственным утешением может стать третье место.

За бронзу россияне поборются с неудачником противостояния Канада — Чехия.

После игры главный тренер российской команды Илья Воробьев дал небольшой комментарий и рассказал о причинах неожиданного провала на чемпионате, где от его подопечных ждали только золотых наград.

«Нужно было заносить шайбу в ворота, наносить больше бросков. Финны ложились под шайбу, поэтому в концовке мы разыгрывали. Всего одно большинство? Что сейчас говорить о судействе? Соперник вышел кусаться, бороться. Мы должны были противопоставить им голы. В чем моя главная ошибка? Хороший вопрос… Гол пропустили. Надо разбираться», — приводит слова Воробьева Sport24.

Также наставник «Красной машины» подчеркнул важность матча за бронзу, не став комментировать игру своих подопечных индивидуально.

Неожиданным поражение от финнов стало не только для российских болельщиков, но и сами хоккеистов. Так, защитник россиян Михаил Сергачев выразил удивление в связи с неудачным результатом, а также красноречиво высказался о пропущенной шайбе.

«Не получилось забить. Какую-то хрень пропустили, на самом деле. Что это за гол вообще? Сопернику повезло, что шайба так отскочила. Финны очень хорошо сыграли в обороне. Надо отдать им должное. Не дали ничего сделать нашим нападающим»,

— сказал Сергачев.

Также защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» отметил, что волнения в действиях его команды не было. Напротив, Сергачев подчеркнул, что был уверен в удачном исходе встречи, а также выразил мнение, что финская сборная ничем не отличилась, чтобы претендовать на золото.

«Как они бросали? Они бросали от углов, от бортов — все подряд. И втроем на ворота шли. Это все, что они делали. Не думаю, что у них были опасные броски», — заключил Сергачев.

Разочарование от поражение выразил и его коллега по амплуа Дмитрий Орлов. При этом защитник «Вашингтон Кэпиталз» отметил дисциплинированную игру финнов в обороне, за счет чего сборная «Суоми» и добилась положительного результата.

«Мы разочарованы. У нас хорошая команда, мы хотели сыграть в финале — это была наша цель. Финляндия сыграла классно, они весь турнир играли хорошо. Мы знали, на что они способны, поэтому старались разумно распоряжаться шайбой. Это была равная игра, все решил один гол. У нас все равно были хорошие шансы забить. Просто соперник играл глубоко, у них оборонялась вся пятерка. Мы порой передерживали шайбу, придумывали лишнее. Нам не хватило гола», — цитирует Орлова пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Подробнее эпизод с пропущенной шайбой описал еще один защитник сборной России Никита Зайцев, по словам которого российские хоккеисты на текущем турнире часто допускают невынужденные потери.

«Потеряли шайбу, она неудачно отскочила. В очередной раз у нас произошла потеря. Действовали абсолютно несобранно», — заявил Зайцев, подчеркнув, что борьба за бронзу — это не то, на что претендовала «Красная машина» на этом турнире.

Для сборной Финляндии в свою очередь положительный результат в матче с россиянами не стал сюрпризом. По крайней мере так считает форвард «Суоми» Кристиан Куусела, выразивший мнение, что нынешняя финская команда находится в хорошей форме и способна одержать верх над любым соперником.

«Мы были уверены в себе, хорошо отыграли в обороне и использовали наш шанс. По ходу этого турнира мы обыграли многие сильные команды, поэтому мы знали, что можем победить кого угодно. У нас не было конкретного плана на игру с Россией, мы просто хотели хорошо сыграть в обороне и использовать возможности для атак», — заявил 36-летний нападающий.

Его соотечественник Петтери Линдбом напротив отметил вклад финского вратаря Кевин Ланкинен в победу сборной Финляндии. В матче с россиянами голкипер отразил все 32 броска, в итоге став лучшим игроком встречи. Сам же Ланкинен подчеркнул, что он провел один из лучших матчей в своей карьере.

«Ощущения классные. Это работа всей команды, мы бились до конца. Победить Россию в полуфинале – это здорово. Один из лучших матчей в жизни.

Надеюсь, будет еще один лучший матч, в финале мы тоже хотим победить. Я получил настоящее удовольствие от игры. Видел шайбу, защитники помогали контролировать отскоки. Это была классная игра», — приводит слова Ланкинена «Чемпионат».

Матч за третье место состоится 26 мая в 16.45 мск. Финальная встреча пройдет также на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе 26 мая в 21.15 мск.

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