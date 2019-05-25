Трампа задело: Японию трясет при Медведевой

Из-за природных невзгод в Японии пришлось прервать шоу Fantasy on Ice, на котором выступают звездные российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова — причем олимпийская чемпионка была не на шутку испугана случившимся.

Все по причине землетрясения магнитудой 5,1. К счастью, угроза цунами пока не объявлялась, а также не поступали сообщения о пострадавших. Однако службы спасения и метеорологи продолжают напряженно следить за ситуацией.

Как передает телерадиокомпания NHK, подземные толчки были зафиксированы в 15.20 по местному времени. Наиболее сильная сейсмическая активность наблюдалась в префектуре Тиба, что находится рядом со столицей государства Токио. Очаг землетрясения располагался на глубине 40 километров на юге региона.

Медведева, после чьего проката и начало трясти каток (на льду в тот момент уже радовал зрителей Евгений Плющенко), даже выложила в инстаграм, как спортсменки узнали о происходящем на арене.

«Это просто я откаталась», — пошутила по поводу землетрясения двукратная чемпионка мира.

Однако пользователям сети шутка не пришлась по вкусу: поклонники фигуристки возмутились высмеиванием катаклизма, из-за которого могли погибнуть люди. Фанаты также отметили на видео ошарашенную Загитову, чья реакция на происходящее, на их взгляд, была самой правильной.

«В землетрясении ничего смешного нет. У Алины самая естественная и адекватная реакция здесь», — написал один из подписчиков.

Стоит отметить, что здоровью спортсменок и зрителей представления уже ничего не угрожает. После небольшого перерыва выступления фигуристов возобновились.

Шоу Fantasy On Ice проходит в четырех японских городах — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме.

Местную публику радуют своими показательными номерами такие российские фигуристы, как Плющенко, Медведева, Загитова и Елизавета Туктамышева. Также на лед выходят испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю. К слову, атлеты представляют не только индивидуальные прокаты, но и общие номера.

Что интересно, незадолго до инцидента Загитова давала интервью, в котором сравнила Японию и Россию:

«Лучшее место на земле — Россия, но я без ума и от Японии. Однако уверена, что впереди у меня много открытий».

Также олимпийская чемпионка рассказала о своем времяпрепровождении вне соревновательного графика.

«Во время соревнований необходимо отвлекаться. Я смотрю классные фильмы или сериалы. Фавориты — все части про Гарри Поттера и сериал про хоккеистов «Молодежка».

Не могу представить жизнь без фигурного катания. Каждый раз мне важно показать красивый прокат, чтобы зрители полюбили это искусство так же сильно, как я. Также обожаю свой инстаграм-аккаунт, ведь именно там общаюсь с поклонниками и получаю от них обратную связь. Я это очень ценю!» — цитирует Загитову Cosmopolitan. Хочется верить, что мнение о стране цветущей сакуры у девушки после землетрясения не поменяется.

Стоит отметить, что

в настоящий момент в Японии также находится президент США Дональд Трамп. Как передает ТАСС, 25 мая он прибыл в Японию с официальным визитом, который продлится до 28 мая. Самолет американского лидера приземлился в токийском аэропорту Ханэда.

Пока не сообщается, изменились ли его планы на эти дни в связи с природными катаклизмами, однако есть информация, что изначально для обеспечения безопасности во время визита Трампа были мобилизованы около 25 тыс. японских полицейских. Под усиленную охрану также взяты императорский дворец, резиденция премьер-министра, аэропорт Ханэда, где временно запретили использовать мусорные баки, и все районы, имеющие отношение к программе пребывания американского президента.

Полиция Токио также предупредила о возможных перекрытиях движения на обычных дорогах и скоростных платных магистралях для проезда кортежа американского президента.

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