Отнял рекорд Плющенко: что творил Хавьер Фернандес

Карьера вместо ремонта

Хавьер Фернандес родился в апреле 1991 года в рабочей семье Мадрида, и ничто не предвещало, что этот мальчик станет знаменитым фигуристом, двукратным чемпионом мира и призером Олимпийских игр.

В раннем детстве, как и все обычные мадридские мальчики, Хавьер постоянно играл в футбол и так же страстно любил теннис. Впрочем, в его семье воскресные походы на каток, чтобы освежиться и развеяться, были традицией, введенной родителями, и так дети достаточно рано встали на коньки.

Большой вклад в развитие брата внесла его сестра Лаура. Она старше на 2,5 года и с детства не только каталась сама, но и смотрела за соревнованиями по фигурному катанию по телевизору и в итоге пошла в секцию.

В шесть лет оказался там и Хавьер, хотя поначалу это было для него скорее развлечением, и футболу он уделял больше внимания. Однако практически сразу стало ясно, что парень талантлив, у него получаются прыжки и другие элементы, и к восьми годам занятия фигурным катанием стали основными.

Надо сказать, что небогатой семье Фернандесов приходилось очень непросто, поскольку оплата увлечения детей съедала ежемесячно половину семейного бюджета, но Антонио и Энрикете продолжали поддерживать Лауру с Хавьером и исправно платили за занятия.

В итоге старшая сестра стала фигуристкой и к 20-ти годам завоевала титул чемпионки Испании, поучаствовала в чемпионатах Европы и мира и перешла из одиночниц в танцы на льду, а затем и вовсе закончила карьеру, сосредоточившись на медицинском образовании.

Хавьер сверкнул в 17 лет на турнире в Андорре, и это соревнование стало его счастливой звездой: таланта заметил знаменитый тренер Николай Морозов, который тут же предложил ему переезд в США и бесплатные тренировки.

Правда, еще нужно было найти деньги на авиаперелет, проживание и питание в Америке, но испанская федерация фигурного катания отнеслась к затее скептически и средств не выделила. В итоге семья Фернандесов потратила на карьеру Хавьера все деньги, отложенные на ремонт целого дома.

Первая Олимпиада

В США Хавьер жил на съемной квартире с одним испанским тренером, который обучал его английскому языку. Работая с Морозовым, Фернандес ездил по различным турнирам по всему свету и учился мастерству фигурного катания.

В сезоне-2009/10 он выиграл свой первый взрослый чемпионат Испании, впервые исполнил в произвольной программе четверной прыжок и отправился на Олимпийские игры в Ванкувере, где стал первым испанским одиночником с 1956 года.

14-е место Фернандеса для страны, где существует всего семь катков, было отличным результатом, но для самого Хавьера это было только начало. В том же сезоне он закрыл спортивный год 12-м местом на чемпионате мира.

К этому времени Фернандес в группе Морозова познакомился с японской фигуристкой Мики Андо, которая стала его первой любовью.

Ну а в межсезонье после олимпийского года испанец принял ключевое решение в своей карьере, начав сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером и перебравшись ради этого в Торонто.

Провал в Сочи

Именно под руководством Орсера испанский фигурист раскрылся по-настоящему и достиг венца своего спортивного искусства.

Прогресс Фернандеса стал заметен уже в первый год работы в Канаде. На чемпионате мира в Москве он занял десятое место, но исполнил уже два четверных прыжка — тулуп и сальхов.

В сезоне-2011/12 он завоевал первую испанскую медаль на этапах серии Гран-при, взяв серебро на Skate Canada, затем занял второе место еще и на этапе в Москве, а в финале серии взял бронзу.

Через год к Хавьеру пришли первый выигранный этап Гран-при, победа на чемпионате Европы и первая медаль чемпионата мира — бронзовая.

К Олимпийским играм в Сочи испанец подходил уже в ранге двукратного чемпиона Европы и после короткой программы занимал третье место...

...однако в произвольной случилась катастрофа.

Четверной сальхов Фернандеса из-за недокрута был засчитан судьями как тройной, что привело к вообще не засчитанному в конце проката тройному сальхову, так как по правилам повторять одни и те же прыжки в произвольной программе нельзя.

В результате по сумме короткой и произвольной Хавьер уступил жалкие 1,18 балла казахстанскому фигуристу Денису Тену и остался без медали, расположившись на самом обидном, четвертом месте.

Реванш в Пхенчхане

Закончив тот сезон бронзовой наградой чемпионата мира, Фернандес начал свой третий олимпийский цикл, где постоянно прогрессировал в борьбе со своим партнером по группе и близким другом — японцем Юдзуру Ханю, выигравшим в Сочи свое первое золото Игр.

Прогресс Фернандеса был внушительным. По дороге к Пхенчхану-2018 он выиграл несколько этапов Гран-при и дважды стал вторым в финале серии, не отдал никому ни одного чемпионата Испании и чемпионата Европы, а также стал двукратным чемпионом мира.

В Южной Корее в острейшей конкуренции Фернандес сумел после короткой программы расположиться на третьем месте вслед за японцами Ханю и Шомой Уно, которому уступал чуть больше полутора баллов.

В произвольной соперничать с представителями Страны восходящего солнца испанцу оказалось не под силу, но он так и не пропустил вперед китайца Цзинь Бояна, а также сохранил перевес над американцем Нэйтаном Ченом, который получил больше всех баллов за произвольную программу, но остался лишь пятым в итоговом протоколе из-за жуткого провала в короткой.

Выиграв свою заветную олимпийскую медаль, Фернандес не стал участвовать в том сезоне в чемпионате мира, а уже в 2019 году принял участие в своем последнем в карьере соревновании — чемпионате Европы.

Испанец триумфально выиграл соревнования в Минске, и это стало его седьмой победой на континентальных первенствах подряд!

Раньше такого количества золотых медалей чемпионата Европы сумел добиться только один фигурист — Евгений Плющенко. Но теперь этот рекорд не принадлежит ему единолично.

Личная жизнь

Личная жизнь Фернандеса всегда была поводом для сплетен и пересудов. Несмотря на длительные отношения спортсмена с японкой Андо, разговоры вокруг страстного испанца не утихали.

Фернандесу постоянно приписывали нетрадиционную ориентацию и связь то с тренером Орсером, действительно являющимся гомосексуалистом, то с Ханю, с которым Хавьер очень сдружился за годы их совместной работы и конкуренции.

Также ходили слухи о том, что испанец женился на некой «русской красавице», однако они не подтвердились.

Не так давно стало известно, что Хавьер после нескольких лет отношений расстался с Андо и начал роман с испанской девушкой Мартиной Риолобос. Она так же, как и он, родилась в Мадриде и сейчас учится на врача в местном университете. Фигурист нередко выкладывает фотографии со своей новой избранницей, посвящая ей нежные сообщения.

После завершения карьеры Фернандес снова начал жить в родном Мадриде. Теперь он старается развивать и популяризировать свой вид спорта в Испании, а также постоянно ходит на матчи «Реала», за который болеет с детства.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».