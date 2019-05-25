«Не идеальная команда»: финны уверены в победе над Россией

До красавца-кубка чемпионов мира по хоккею осталось всего два шага: перед возможным суперфиналом с Канадой «Красной машине» предстоит провести встречу со сборной Финляндии.

Подопечные Ильи Воробьева безупречно прошли всю предыдущую дистанцию ЧМ-2019: семь побед на групповой стадии (над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4), триумф в четвертьфинале против США со счетом 4:3 — чем не заявка на итоговый успех?

Финны также хороши на мировом первенстве: у них на счету всего два поражения в восьми встречах, одно из которых — в овертайме от США (2:3). Второй же проигрыш пришелся на последний тур группового этапа в матче с Германией (2:4).

Зато были победы над Канадой (3:1), Словакией (4:2), Данией (3:1), Великобританией (5:0), Францией (3:0) и шикарная концовка в овертайме принципиального поединка с чемпионом мира 2018 года — Швецией (5:4). Команда Финляндии набрала хороший ход — есть чего опасаться нашей сборной.

Однако капитан сборной России Илья Ковальчук как никогда спокоен. Вспоминая роковое поражение от будущих оппонентов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, форвард заряжает себя и партнеров на жаркую борьбу.

«Честно говоря, я не особо хорошо знаю финнов. Есть молодой нападающий Каапо Какко, который, говорят, будет первым-вторым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он очень хорошо начал турнир.

Какие матчи приходят на ум? Много встреч с финнами было. Они нам попортили нервы. На самом деле не самый простой для нас соперник. Но будем ломать его завтра. Надо все прошлое оставить и жить настоящим. У них очень хорошая команда, однако нам надо просто играть в свой хоккей — тогда все будет в порядке.

Хорошо, что в предыдущем матче — с американцами в четвертьфинале — у меня уже появились броски. Это маленький шажочек к той цели, которую я перед собой ставлю. Я себя не накручиваю. В сборной России неважно, кто забивает, а кто отдает. Главное — результат. Многие ребята делают то, чего раньше не делали. В этом ничего страшного нет», — цитирует Ковальчука «Чемпионат.com».

Легенда российского хоккея Павел Буре также советует не придавать значения силе соперника, а сосредоточиться исключительно на своей игре.

«Нам, в принципе, без разницы, с кем играть. Если играть свою игру, то будет все нормально», — приводит слова Буре Sport24.

Куда более осторожен в заявлениях наставник россиян Илья Воробьев. Специалист против того, чтобы концентрироваться на поражениях от финнов прошлых лет, но отдает должное сопернику.

«Обрадовались ли, что получили в полуфинале финнов, а не шведов, с которыми уже встречались на групповом этапе? Здесь что-то есть, вы правы. Об этом мы тоже думали, но надо смотреть, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Посмотрите, команда уже давно сидит на сборах, у нее хорошо отлаженный механизм. Поэтому они обыграли американцев, канадцев и шведов.

Изучали ли проигранный со счетом 0:3 полуфинал ЧМ-2011? Конечно, нет. Все матчи, кроме 2011 года, мы уже изучили. 2011 год — нет. Мы должны играть в свою игру, не реагировать. Это будет капкан, или они откатываются, плотно играют в обороне, все на себя ловят и ждут контратаки.

Будем ли играть персонально против молодого таланта Какко? Нет, у нас не такая команда. Мы будем играть в свою игру, а персональщиков не будет», — утверждал Воробьев.

Также прокомментировал предстоящий матч и главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен, который так же, как и коллега по тренерскому цеху, отдал дань уважения своему сопернику.

«Знаю русских игроков, некоторых тренировал. Россияне понимают, как мы играем, а мы понимаем, как играют они. Никто не хочет уступать. Уверен, будет равная игра.

Ведь Финляндия обыграла Россию на Еврохоккейтуре незадолго до чемпионата мира, а команды были практически такими же, как сейчас. К тому же мы в гораздо лучшей форме, чем были тогда. Однако случайно Россию не обыграешь, надо заслужить победу.

У России великолепный состав. Мастеровитые нападающие, хорошее большинство, хороший вратарь, сильная оборона. Но это не идеальная команда», — считает Ялонен.

Вторит своему тренеру и финский защитник Хенри Йокихарью, который не видит в команде России ничего особенного.

«У нас нет особых секретов перед игрой со сборной России, но знаю, что у Артема Анисимова накануне был день рождения. Может, он будет немного уставшим, — пошутил спортсмен. — Что касается нашей команды, то нам надо играть так же, как раньше. Нельзя скатываться на индивидуальную игру, надо помогать друг другу в обороне. Так мы сможем больше атаковать, а Россия не любит обороняться.

Мы не будем обращать внимания на отдельных игроков соперника. Да, эти ребята любят идти в обыгрыш, пасовать, бросать. Нам же надо играть плотно и жестко, не обращая внимания на то, кто конкретно перед тобой. В конце концов, это просто игроки».

Не мог не прокомментировать предстоящий матч и главная звезда Финляндии на турнире — 18-летний форвард Каапо Какко. Нападающий заверил, что в случае правильного настроя ничто не помешает его команде пробиться в финал.

«Мы знаем, что у соперника хорошая команда, но если мы будем играть так, как действовали в матче со Швецией, то сможем обыграть Россию. Почему не могу долго забросить шестую шайбу? Не знаю, вроде бы моменты есть, стараюсь. Надеюсь, шайбы придут.

Кого бы выделил из сборной России? Мне нравится Кучеров — отличный игрок», — сказал Какко.

Встреча Россия — Финляндия пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы и начнется в 16.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другом полуфинале чемпионата мира сыграют Канада и Чехия. Этот матч состоится также 25 мая в столице Словакии, но в 20.15 по Москве.

Встречей за третье место и финалом турнир завершится 26 мая.

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