Испугались молодежи: лидеры бегут из «Реала»

Завершившийся сезон стал провальным для мадридского «Реала». Из команды, которая четыре года подряд становилась обладателем Лиги чемпионов, «сливочные» превратились в аутсайдера и проигрывали клубам из нижней части таблицы. По ходу сезона на посту главного тренера Хулена Лопетеги сменил Зинедин Зидан, однако ситуация не изменилась. По информации испанской прессы, в следующем сезоне французский специалист планирует перестройку команды.

Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.

Сообщается, что по ходу сезона у лидера «сливочных» испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, который фактический определяет трансферную политику и будущее игроков. Кроме того, 33-летний Рамос считает, что его возможный уход пойдет на пользу как ему самому, так и «Реалу». При этом ни Серхио, ни его представители пока не уведомили руководство о своих планах.

Однако AS утверждает, что свой интерес к защитнику уже обозначили несколько европейских топ-клубов – с представителями Рамоса уже якобы контактировали английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также итальянский «Ювентус». Кроме того, капитан «Реала» имеет на руках выгодное предложение от одного из китайских клубов.

Но для Рамоса финансовый вопрос стоит не на первом месте, поэтому его трансфер в азиатские, или арабские страны, или в США маловероятен.

Напомним, что Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. За это время он стал символом клуба, а в минувшем сезоне принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых на свой счет записал 11 голов и две результативные передачи. В составе «королевского клуба» он по четыре раза становился чемпионом Испании и обладателем Лиги чемпионов. Действующий контракт испанца со «сливочным» рассчитан до 2021 года.

Кроме Рамоса почти наверняка клуб покинет и Бэйл. Нападающий якобы конфликтует с Зиданом, из-за чего редко появляется в стартовом составе. Помимо прочего, в последние годы валлиец страдает от повреждений и не отличается высокой результативностью, что злит фанатов «сливочных», которые даже освистывали форварда, в котором ранее видели замену Криштиану Роналду.

Сам футболист неоднократно выражал желание остаться в команде, однако напряженные отношения с Зиданом, как считают в Испании, уже предопределили его судьбу.

Если Бэйл все-таки уйдет, то у «Реала» в линии нападении из топ-игроков останется только Карим Бензема. В связи с этим «сливочные» уже начали работать над трансфером сербского форварда Луки Йовича, который в прошедшем сезоне ярко проявил себя в игре за «Айнтрахт» и оказался на третьем месте среди лучших бомбардиров в чемпионате Германии. Немецкий клуб, как сообщает El Chiringuito, оценил Йовича в €100 млн, но «Реал» отказался платить такую сумму.

Если «Айнтрахт» откажется отпускать серба за €60 млн, то «сливочные» готовы отказаться от трансфера.

Но есть для болельщиков «Реала» и приятные новости. Клуб уже практически согласовал переход датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен. О его трансфере «сливочные» могут объявить уже после финала Лиги чемпионов. В связи с возможным приходом Эриксена становится под вопросом будущее в команде хавбеков Иско и Марко Асенсио. Оба они не так что появлялись в стартовом составе, поэтому рассматривают варианты ухода.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Испании «Реал» занял третье место, а в Лиге чемпионов и вовсе вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «Аяксу». Уже точно известно, что в следующем сезоне клуб усилят 18-летний форвард Родриго Силва де Гоис, а также защитник Эдер Милитао. Судя по всему, «сливочные» собираются делать ставку на молодежь, поэтому логично, что изменения «Реал» ожидают серьезные.

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