Скрыться не удалось: Роналду будут судить за изнасилование

24 мая стало известно, что адвокаты американки Кэтрин Майорги, обвинившей прошлой осенью пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в изнасиловании, случившемся в 2009 году в Нью-Йорке, обнаружили дом футболиста.

Юристы, занимающиеся представлением интересов бывшей модели, начали искать адрес нападающего в Турине еще в октябре 2018 года, однако не смогли обнаружить в публичном доступе данных о расположении жилища суперзвезды футбола.

Теперь же, как сообщил Mirror, адвокатам Майорги удалось выследить дом Роналду, и тому наконец может быть доставлена повестка в суд по делу об изнасиловании.

Напомним, в сентябре 2018 года Кэтрин Майорга впервые выступила публично, заявив, что Криштиану Роналду изнасиловал ее в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе.

По словам пострадавшей, Роналду изнасиловал ее, при этом несколько раз спрашивал, больно ли ей.

Впервые журналистское расследование по этой теме было опубликовано немецким Der Spiegel в апреле 2018 года, но тогда имя 34-летней американки не называлось. По версии журналистов, Роналду приехал в Лас-Вегас отдыхать вместе с семьей, а с пострадавшей познакомился в отеле.

Кроме того, сообщалось, что португалец посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тыс. за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.

Издание опубликовало часть переписки португальца с его юристом, из которой следует, что изначально сторона Майорги в 2009 году запросила 660 тыс. евро компенсации, но в итоге сумму удалось сбить больше чем в два раза — до 260 тыс. евро, не считая расходов футболиста на услуги посредников и юриста.

Криштиану Роналду сразу после выхода публикации в свет в лаконичном комментарии назвал эту информацию «частью журналистской фантастики».

Сам футболист и его окружение категорически отрицают все обвинения, однако в прессе оперативно всплыли фотографии, на которых видно, что форвард и работавшая на тот момент моделью девушка действительно как минимум проводили вечер вместе в то время в Лас-Вегасе.

В январе полиция Лас-Вегаса приступила к расследованию дела, в результате которого суд выдал ордер на забор образца ДНК у форварда «Ювентуса», однако вручить его и повестку никак не удавалось, так как Криштиану с тех пор не посещал США, а его домашний адрес в Италии был неизвестен.

Несмотря на отсутствие на данный момент обвинений, выдвинутых в адрес Роналду правоохранительными органами США, вся история уже негативно повлияла на имидж спортсмена и даже на планы его клуба.

Так, компания EA Sports, выпускающая самую популярную футбольную видеоигру для различных платформ, лицом которой официально является именно Криштиану, убрала его с постеров и заглавных экранов, разместив вместо него трио Неймар — Антуан Гризманн — Эден Азар.

«Ювентус» же, недавно оформивший восьмой подряд чемпионский титул в Италии, лишился приглашения на традиционный предсезонный турнир в США — Международный кубок чемпионов, который пройдет летом этого года с участием ведущих команд мира.

Связано это именно с расследованием в отношении 34-летнего португальского нападающего и во избежание имиджевых потерь соревнования.

Напомним, что Криштиану Роналду является на протяжении уже многих лет одной из двух главных звезд мирового футбола вместе с Лионелем Месси из испанской «Барселоны», с которым они выиграли по пять «Золотых мячей», не давая никому другому подобраться к главной индивидуальной награде вида спорта на протяжении десяти лет, пока в прошлом году трофей не достался хорватскому полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Криштиану прошлым летом перебрался из того же «Реала», с которым выиграл три подряд Лиги чемпионов, а всего четырежды первенствовал в главном еврокубковом турнире и дважды в чемпионате Испании, в туринский «Ювентус» за €109 млн, с ходу став лидером и ключевым игроком «старой синьоры».

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