«Применял насилие к жене»: из США выгоняют героя Пхенчхана

Российский хоккеист Вячеслав Войнов узнал, пожалуй, самую приятную для себя новость со времен Олимпиады в Пхенчхане, где завоевал золотые медали в составе команды «Олимпийских атлетов из России».

Независимый судья Шайам Дас принял решение сократить вдвое дисквалификацию Войнова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), назначенную ему комиссаром турнира Гэри Беттмэном за избиение жены.

Отстранение должно было покрыть весь сезон-2019/20 и продлиться до 1 июля 2020 года. Однако хоккеист при поддержке профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) подал апелляцию на это решение, и независимый арбитр постановил, что дисквалификацию надо ограничить лишь половиной сезона. Таким образом, Войнову будет запрещено принимать участие в 41 матче регулярного сезона из 82-х.

Почему же судья пошел навстречу игроку? Дело в том, что россиянин добровольно пропустил весь сезон-2018/19, отказавшись продлевать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — петербургским СКА, за который он начал выступать после того, как его дисквалифицировали в НХЛ.

Весь прошедший сезон Войнов провел в ожидании решения комиссара Беттмэна, надеясь, что ему вскоре позволят вернуться к выступлениям в лучшей лиге мира.

Комиссар долгое время держал игрока в неопределенности, после чего объявил, что продлевает отстранение снова — теперь уже на кампанию-2019/20.

«Я сделал вывод, что Войнов действительно применял домашнее насилие к своей супруге. Это решение было необходимым. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на подобные случаи, особенно, если насилие было совершено в отношении супруга, партнера или члена семьи», — объяснил свой вердикт Беттмэн.

Однако независимый судья Дас решил учесть тот факт, что Войнов и так уже потерял весь предыдущий сезон в ожидании, и постановил сократить дисквалификацию, предложенную комиссаром, на 50%.

Руководство НХЛ отреагировало на такое решение арбитра строго отрицательно.

«Мы изучили мнение судьи Даса по поводу отстранения защитника Войнова в связи с домашним насилием. Решение судьи оставило в силе дисквалификацию игрока на следующий сезон, тем самым подтвердив, что имеются серьезные доказательства тех выводов, которые сделал по данному инциденту комиссар Беттмэн.

Также арбитр Дас сообщил, что принял решение сократить срок новой дисквалификации Войнова из-за времени, которое он потерял по ходу сезона-2018/19. Судья объяснил, что сделал это, приняв во внимание «довольно необычные факты и обстоятельства, которые не были предусмотрены составителями коллективного соглашения игроков с руководством НХЛ».

Мы не считаем, что Войнов имел право на какую-либо компенсацию матчей, пропущенных в предыдущем сезоне. Однако мы признаем, что его случай является «необычным»:

так, защитник не участвует в играх НХЛ уже с октября 2014 года (с тех пор, как Войнов был арестован по подозрению в домашнем насилии. — «Газета.Ru») и действительно не играл в хоккей на профессиональном уровне ни за какую команду в течение сезона-2018/19», — говорится в заявлении руководства лиги, опубликованном на ее официальном сайте.

Также функционеры НХЛ сообщили, что удовлетворены решением арбитра Даса, потому что оно в целом поддерживает их точку зрения на ситуацию — и, в частности, тот факт, что Войнов якобы действительно виновен в избиении жены, и лига имеет право наказывать его дисквалификацией.

Ситуация на самом деле далеко не так однозначна.

В октябре 2014 года Войнов, тогда выступавший в НХЛ за клуб «Лос-Анджелес Кингз», сам привез свою жену Марту в больницу с порезами на лице и синяками.

Женщина заявляла, что получила эти повреждения сама в результате несчастного случая. Супруги не расставались ни в тот момент, ни позже, до сих пор находятся в браке, а также воспитывают двухлетнего сына.

Однако полицейский Грегори Уист, присутствовавший в больнице в тот момент, когда Марта получала медицинскую помощь, заподозрил неладное.

Впоследствии он рассказывал, что заметил у женщины рану под глазом и следы от пальцев на шее, а в ходе осмотра у врачей потерпевшая рассказала о ссоре с мужем на вечеринке в честь Хэллоуина.

Страж порядка предположил, что после разборок на мероприятии пара отправилась домой, где и произошли скандальные события.

«Когда я осматривал спальню Войновых этим же вечером, то увидел, что везде была кровь — на пледе, вокруг кровати, следы вели в ванную, и на полу был кровавый отпечаток в форме ладони», — цитирует Уиста Los Angeles Times.

В итоге против Войнова было возбуждено уголовное дело по обвинению в домашнем насилии, несмотря на то что его супруга не подавала никакого заявления в полицию

— законы штата Калифорния предусматривают такой вариант развития событий.

Защитник заключил досудебное соглашение с прокуратурой, признал себя виновным в «мелком правонарушении» и получил за это 90-дневное заключение, однако отсидел только две месяца и был отпущен досрочно.

После этого Войнов добровольно покинул Америку, поскольку сразу после выхода из заключения был взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США, которые добивались его депортации.

Если бы он упорствовал в том, чтобы продолжать карьеру в НХЛ, его запросто могли лишить права на получение визы.

Войнов решил не рисковать и подписал контракт с питерским СКА, за который выступал следующие три года.

Затем, 2 июля 2018 года, показалось, что в ситуации поставлена точка — Верховный суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинения в домашнем насилии. После этого игрок прибыл в США в надежде продолжить карьеру там.

Однако решение суда не произвело серьезного впечатления на руководство НХЛ, которое оставило в силе отстранение Войнова и даже продлило его еще на один сезон. Дело в том, что дисквалификация изначально давалась игроку на неопределенный срок, и комиссар Беттмэн может поступать в этом случае полностью на свое усмотрение.

В НХЛ нет установленных правил относительно того, как следует наказывать хоккеистов за неприемлемое поведение вне льда, поэтому судьба Войнова все еще полна неопределенности.

Согласится ли игрок терять еще полгода карьеры — до окончания дисквалификации, чтобы вновь попытать счастья в НХЛ? Если, конечно, Беттмэн опять не продлит отстранение.

И ждет ли кто-то Войнова там, в лучшей лиге мира? Любому клубу, который согласится подписать контракт с опальным хоккеистом, грозят серьезные репутационные потери.

«Лос-Анджелес Кингз», в составе которого россиянин выиграл два Кубка Стэнли, уже заявил, что не горит желанием принимать его обратно.

«На наш взгляд, игрок не будет в будущем выступать за «Кингз». Сейчас мы займемся оценкой того, как решение независимого арбитра по Войнову повлияет на наши права на игрока», — гласит заявление команды.

В такой ситуации Войнову, возможно, придется вновь вернуться в Россию и попроситься в один из клубов КХЛ.

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