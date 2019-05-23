Отобрать корону у Карлсена: Россия против остального мира

По воле жребия четвертьфинал московского этапа Гран-при ФИДЕ превратился в своеобразный матч «Сборная России — сборная остального мира». Вот какие матчи состоялись на этой стадии:

Хикару Накамура (2761, США) – Даниил Дубов (2690, Россия)

Александр Грищук (2772, Россия) – Уэсли Со (2754, США)

Вэй И (2736, Китай) – Ян Непомнящий (2773, Россия)

Петр Свидлер (2739, Россия) – Радослав Войташек (2724, Польша)

В прежние годы, когда этапы Гран-при проходили по круговой или швейцарской системе, гроссмейстеры часто осторожничали, не возражая против коротких ничьих. Новый нокаут-формат, принятый во многом благодаря усилиям генерального директора ФИДЕ гроссмейстера Эмиля Сутовского, пока что полностью себя оправдывает: зрелищности и боевитости этому турниру не занимать. Правда, в первый день четвертьфинала все четыре партии завершились вничью, но это не более чем стечение обстоятельств – в любых супертурнирах случаются «мирные» дни.

Очень оригинально, в каком-то компьютерном стиле провел первую партию матча Даниил Дубов: он добровольно согласился сдвоить пешки на обоих флангах (ослабив при этом собственного короля), получив взамен определенную фигурную активность.

В былые времена тренеры учили детей: будьте осторожны, хорошие фигуры размениваются, а слабые пешки остаются! Но Дубов очень ловко поддерживал на доске напряжение, при этом делал свои ходы практически мгновенно, всем видом показывая сопернику, что он лишь воспроизводит свой домашний анализ. Хикару Накамура многое повидал на своем веку, его смутить непросто, но Дане, похоже, это удалось. Американский гроссмейстер в какой-то момент потратил на обдумывание на час больше соперника и в критической позиции не нашел сильнейшего продолжения, после чего черные четко уравняли игру.

Лишь Свидлер с Войташеком в первый день подписали мирное соглашение в абсолютно игровой, полной жизни позиции: после 20-го хода все фигуры оставались на доске, было разменяно лишь по одной пешке. Компьютер оценивал шансы сторон как примерно равные, но что-то Свидлеру, очевидно, не нравилось, и он предложил ничью. Зато на следующий день, играя черными, восьмикратный чемпион России был настроен гораздо более агрессивно: избрал острейший дебют — защиту Бенони, пожертвовал качество за пешку. Игра черных выглядела бодро, но несколько авантюрно. Польский гроссмейстер не стушевался, удачно перестроил силы и начал контратаку: вторгся вначале ладьей, а потом и ферзем в неприятельский лагерь. Свидлеру пришлось расстаться с ферзем, а угрозы белому королю оказались фикцией.

Сразу после прохождения контроля черные признали свое поражение, и Радослав Войташек стал первым полуфиналистом московского этапа Гран-при. У него в «копилке» будет теперь как минимум пять зачетных очков: три за выход в полуфинал и еще два — за то, что выиграл матчи у Мамедьярова и Свидлера в основное время, без тай-брейка.

А в трех остальных матчах четвертьфинала соперники дошли до «перебоя». Хикару Накамура убедительно доказал, что по праву уже много лет считается одним из лучших в мире специалистом по игре с укороченным контролем времени. Грищук назвал его вторым после Карлсена, а такой комплимент дорогого стоит! И хотя Дубов является действующим чемпионом мира по рапиду, в этом тай-брейке ему, по большому счету, не удалось завязать борьбу. В первой партии игравший черными Накамура поймал соперника в дьявольскую ловушку: отдал центральную пешку в эндшпиле, а через несколько ходов выяснилась, что белая ладья села на мель и не в состоянии выбраться в глубокие воды. Накамура выиграл качество и технично реализовал перевес. После этого сделать ничью белыми для него не составило труда. В ответной партии Дубов сильно рисковал, вновь остался без качества и вынужден был смириться с повторением ходов. А если бы Накамуре обязательно надо было выиграть в финальной позиции, он вполне мог справиться с этой задачей.

Ян Непомнящий в первой дополнительной партии, где он играл черными, заставил своих болельщиков изрядно поволноваться. Длинный форсированный вариант в системе Найдорфа сицилианской защиты должен был, по идее, привести к бесцветной ничьей, но Ян что-то напутал и остался без фигуры. Ну, Яну не привыкать, аналогичная ситуация была у него совсем недавно в партии с классическим контролем – на командном чемпионате мира в Астане, и он без особых проблем сделал ничью. А тут – быстрые шахматы, и пешек за коня целых три… В общем, при беглом просмотре партии складывается впечатление, что у Вэй И не было ни единого шанса на победу; хотя это, безусловно, не так.

В ответном поединке черные фигуры были у китайского гроссмейстера, и он удивил своим дебютным выбором, избрав сомнительный гибрид защиты Каро-Канн и защиты Уфимцева. Ян получил комфортный «плюс», водрузив коня в самый центр доски, где он явно действовал противнику на нервы. Вэй И решил этого коня прогнать, да прозевал сильный промежуточный ход и вынужден был (как меньшее из зол) отдать ферзя за две легкие фигуры.

Стадию реализации Непомнящий, похоже, провел не идеально, но слишком уж велик был перевес белых, и они его постепенно конвертировали в победу.

Последним полуфиналистом стал Александр Грищук. В этом турнире он при игре черными в ответ на 1.е4 сделал ставку на систему Свешникова, и Уэсли Со не сумел подобрать к ней ключи. В партии с классическим контролем черные без особых проблем защитились, а в рапиде и вовсе перехватили инициативу. По словам Грищука, он считал ничью в этом поединке нормальным исходом, но в перерыве между партиями зашел на один из популярных шахматных сайтов и обнаружил, что болельщики обзывают его «цыпленком»: мол, он побоялся в финальной позиции играть на победу. И действительно, компьютер, если дать ему подумать, сулит черным большой перевес – в полторы пешки минимум.

Быть может, эти подколки раззадорили Грищука, но вторую партию он провел очень мощно. Редкий дебютный вариант, избранный американским гроссмейстером, не застал его врасплох. Александр получил устойчивый перевес, аккуратно его наращивал и в ладейном эндшпиле довел игру до победы. Сам Грищук оценил свою эндшпильную технику как «50% Магнуса», но он, на наш взгляд, поскромничал.

В четверг 23 мая в Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника начинаются полуфиналы. В них встречаются:

Хикару Накамура – Александр Грищук

Ян Непомнящий – Радослав Войташек

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице шахмат, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».