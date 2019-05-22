Рак после инфаркта: черная полоса у легенды «Реала»

Май 2019-го стал одним из самых тяжелых и судьбоносных в жизни бывшего вратаря мадридского «Реала», «Порту» и сборной Испании по футболу Икера Касильяса. Причем спорт оказался далеко за рамками первого плана. Перед легендарным голкипером стоял вопрос жизни и смерти в прямом смысле этого слова. В начале месяца 38-летний испанец перенес на одной из тренировок инфаркт, а затем серьезные проблемы со здоровьем обнаружились и у его жены, известной спортивной журналистки Сары Карбонеро.

21 мая, спустя сутки после дня рождения Касильяса, Сара публично объявила о том, что врачи обнаружили у нее злокачественную раковую опухоль. Однако, по ее словам, медики сумели найти рак еще на его ранней стадии и провести оперативное лечение. Теперь 35-летней женщине предстоит пройти практически месячный курс реабилитации.

«Мы еще не оправились от предыдущего шока, как жизнь снова нас поразила. В этот раз дело касается меня. Мне до сих пор тяжело произносить это слово. Некоторое время назад врачи диагностировали у меня злокачественную опухоль яичника. Я уже перенесла операцию. Все прошло хорошо.

К счастью, мы обнаружили болезнь на ранней стадии, но мне предстоит еще несколько месяцев борьбы, в течение которых продлится лечение», — написала Карбонеро в своем инстаграме.

Несмотря на шоковое состояние, сама журналистка настроена оптимистично и верит, что «ее путь будет трудным, но у него будет счастливый конец», а также благодарит своих родственников и близких знакомых за поддержку и помощь.

Касильяс, в свою очередь, как никто другой в данной ситуации понимает, насколько трудно психологически справиться со стрессом, вызванным такими проблемами со здоровьем.

Напомним, 1 мая на одной из тренировок «Порту» перед матчем 32-го тура чемпионата Португалии против «Авеша» Икер пожаловался клубным медикам на боль в области сердца и всей грудной клетки. После ряда проведенных обследований врачи в срочном порядке отвезли футболиста в больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда. По сообщениям португальских СМИ, у Касильяса была закупорена правая коронарная артерия, которая доставляет к миокарду насыщенную кислородом кровь.

Впоследствии вратарю сделали операцию и ввели специальный катетер для очистки артерии. Как утверждал позднее сам футболист, хирургическое вмешательство было проведено быстро и качественно, а его здоровью теперь ничего не угрожает. Как итог, уже через пять дней после госпитализации Икер был выписан из больницы. При этом, по словам его агента Карлоса Кутропии, ситуация могла сложиться гораздо хуже, если бы клубные врачи «Порту» не предприняли экстренных мер.

«Я даже и представить не мог, что у Икера инфаркт. У него вообще не было никаких симптомов. Это очень необычно для спортсмена, и стало удивлением для всех.

Ему очень повезло. Будь он в этот момент дома, а не на тренировке под присмотром клубных врачей, последствия могли бы быть ужасными»,

— цитирует агента Касильяса Cadena COPE.

С поддержкой в адрес голкипера выступили многие звезды мирового футбола, а также бывшие и нынешние одноклубники Икера. Так, например, перед матчем с «Авешом» игроки «Порту» совместно с болельщиками устроили акцию в честь своего вратаря, а затем завершили игру разгромной победой со счетом 4:0.

Когда же Касильяс сумел встать на ноги и покинул больницу, главным вопросом для него стала целесообразность продолжения профессиональной карьеры, тогда как его действующий контракт с «Порту», продленный еще в марте, истекал только летом 2020 года.

По рекомендациям врачей, Касильяс принял решение повесить бутсы на гвоздь по итогам сезона.

Свою карьеру легендарный вратарь начал в мадридском «Реале», воспитанником которого он и является. В составе «сливочных» игрок провел 16 сезонов. За этот период он пять раз становился чемпионом Испании и выиграл два Кубка страны. Кроме того, Касильяс является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе «королевского клуба».

В июле 2015 года он покинул свою родную команду и перешел в «Порту», выиграв с «драконами» национальный чемпионат и Суперкубок Португалии в сезоне-2017/18.

Также Касильяс добился успеха и в составе сборной Испании, с которой дважды выиграл первенство Европы, а в 2010 году стал чемпионом мира.

Его отношения с Сарой Карбонеро начались за год до триумфа на мировом первенстве в ЮАР.

Пара познакомилась во время Кубка конфедераций. После финального матча чемпионата мира, в котором испанцы в дополнительное время обыграли сборную Нидерландов, Касильяс дал флеш-интервью Карбонеро, по окончании которого на глазах у всех поцеловал свою возлюбленную. В январе 2014 года у пары появился сын Мартин Касильяс-Карбонеро, а через два года Икер и Сара сыграли свадьбу. Спустя полгода после этого у них родился еще один сын, которого пара назвала Лукасом.

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