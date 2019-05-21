Атлетика на грани вымирания: две россиянки попались на допинге

Очередной допинговый скандал возник в российском спорте. Две отечественные легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и получили большие сроки дисквалификации. Так, Пономарева, которая специализируется в спортивной ходьбе, отстранена на четыре года, а срок ее наказания будет отсчитываться с 8 марта 2018 года, когда спортсменка была временно дисквалифицирована.

По данным Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) выявила у Пономаревой положительные допинг-пробы, а также аннулировала все результаты россиянки, достигнутые ею с 8 июля 2015 года. Такая же мера наказания последовала и в отношении Степановой, которая специализируется в спринте.

«В соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 16 мая 2019 года Александра Степанова признана нарушившей общероссийские антидопинговые правила и дисквалифицирована на четыре года с даты временного отстранения — 6 мая 2019 года»,

— говорится в сообщении.

Проблема допинга в российском спорте стоит в последние несколько лет особенно остро с момента дисквалификации ВФЛА по рекомендации Всемирного антидопингового агентства, которое уличило федерацию в систематических нарушениях, связанных с применением отечественных атлетов запрещенных веществ. С 2016 года ИААФ приостановило членство российской ассоциации, а отечественные спортсмены теперь выступают на международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе. К слову, 15 мая ВФЛА подала заявки от 280 легкоатлетов на получение соответствующего статуса для их допуска до состязаний. В свою очередь генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус утверждает, что проблема допинга в России продолжает находиться на чрезвычайно высоком уровне.

«Допинг стал неотъемлемой частью спорта. Когда мы фиксируем рост антидопинговых нарушений более 100% в 2018 году по сравнению с 2017-м по нарушению правил доступности — это печально. Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила.

Я отдаю себе отчет и в том, что часть из них используют препараты и таким образом уклоняются от тестирования», — цитирует Гануса РИА «Новости».

На данный момент российская сторона находится в процессе по возвращению ВФЛА статуса члена Международной ассоциации легкоатлетических федераций, и, по словам министра спорта России Павла Колобка, ближайшее заседание по этому вопросу состоится уже 8 и 9 июня в Монако.

«В июне будет совет ИААФ, надеюсь, решение будет принято в пользу нашей федерации», — цитирует Колобка ТАСС.

На слушаниях руководство ИААФ планирует рассмотреть всю документацию, предоставленную россиянами, а также рассчитывает получить от WADA данные московской лаборатории, взятые еще в январе этого года, когда экспертная группа Всемирного антидопингового агентства приезжала в Москву.

«Пока что мы не получили никаких документов от WADA. Однако мы поддерживаем с ними связь и надеемся получить данные системы управления лабораторной информацией (LIMS), полученные из московской лаборатории, в течение ближайших двух недель», — заявила сотрудник пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) Адития Кумар.

Интересно, что ранее гендиректор РУСАДА Юрий Ганус выступил с открытым письмом к главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову с требованием отстранить все действующее руководство ВФЛА, которое, по его словам, не справляется со своими обязанностями и препятствует восстановлению членства федерации. Данное письмо ИААФ также рассмотрит перед грядущим заседанием.

«Председателю независимой рабочей группы ИААФ Руне Андерсену известно о письме, которым с ней поделилась ВФЛА. Он и рабочая группа обсудят это с ВФЛА в преддверии заседания совета IAAF в июне», — заявили в международной ассоциации.

Примечательно, что само заявление Гануса не нашло отклика ни в ОКР, ни в Министерстве спорта.

«Вызывает некоторое недоумение, что гендиректор РУСАДА решил обратиться к президенту ОКР посредством СМИ. Возможно, это просто эффект праздничных дней. Но, тем не менее, рабочая группа выслушает все предложения», — говорил Поздняков.

К слову, в состав нынешнего руководства ВФЛА входят 16 членов, среди которых глава федерации Дмитрий Шляхтин, первый вице-президент Андрей Сильнов, три вице-президента: Юрий Борзаковский, Марина Купцова и Юлия Тарасенко, а также Михаил Бутов, Олеся Зыкина, Анатолий Калуцкий, Артур Карамян, Сергей Котов, Андрей Крупорушников, Виктор Моргачев, Зоя Ригель, Дмитрий Стукалов и Андрей Шляпников.

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