Поворот не туда: против Загитовой возбуждено дело

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова будет привлечена к административной ответственности за вождение автомобиля без прав. Как рассказал начальник первого отдела ГИБДД Российской Федерации по Удмуртии Вениамин Вычужанин, в отношении спортсменки начато расследование.

«Размещенная в сети запись была нами изучена. Предположительно транспортным средством управляет Алина Загитова. Законодательство России предусматривает административную ответственность за нарушение правил дорожного движения с 16 лет.

13 мая сотрудниками госавтоинспекции было решено возбудить дело об административном правонарушении. Также начато расследование», — сказал он в эфире программы «Вести.Удмуртия».

Напомним, что в начале мая Загитова во время отпуска уехала отдыхать в свой родной город Ижевск. В один из дней в инстаграме спортсменки появилась видеозапись, на которой видно, что фигуристка находится за рулем автомобиля и ведет его, хотя при это и не на высокой скорости. Ролик тут же заинтересовал подписчиков девушки, которые сообщили девушке, что она не может находиться за рулем транспортного средства без прав. При этом сами пользователи посчитали, что вождение автомобиля по проселочной дороге не является серьезным правонарушением.

Однако после этого запись изучили правоохранительные органы, направив материалы в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска. Согласно законодательству, Загитовой грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, поскольку лица, не достигшие 18-летнего возраста, не имеют права водить машину. На момент съемки видеозаписи фигуристке было только 16 лет — 18 мая она отпраздновала свое 17-летие, — по закону спортсменка могла находиться за рулем только в присутствии инструктора и на специальном учебном транспорте. Причем обучение вождению автомобиля перед выездом в город составляет от двух до трех месяцев.

Данное дело будет рассматриваться в соответствии со статьей 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Кроме того, на видеозаписи видно, что Загитова в момент вождения не пристегнута ремнем безопасности. Согласно статье 12.6 КоАП РФ, штраф за данное нарушение составляет 1 тысячу рублей. Однако проверка будет проходить только по одной статье.

К слову, наказание грозит не только Алине, но и собственнику автомобиля, который рискует быть оштрафованным на 30 тысяч рублей.

Интересно, что за победу в Пхенчхане в 2018 году Загитова получила от государства подарок в виде дорогой иномарки. Тогда на тот еще момент 15-летняя фигуристка говорила, что машину подарит своим родителям.

«На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права. Сейчас я рада, стараюсь не обращать внимание на армию поклонников. Думаю, что буду стремиться к другим высотам, есть еще чемпионат мира, можно стать двукратным олимпийским чемпионом. Я очень благодарна родителям, тренерам, они сделали большой вклад в эту победу», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Однако, если обратить внимание на руль и салон автомобиля, можно отметить, что российская фигуристка находится за рулем другой машины, а не той, что спортсменке подарили после ее триумфа на Олимпийских играх.

В своей карьере Загитова выиграла все возможные турниры, среди которых чемпионаты России, Европы и мира, а также финал Гран-при в сезоне-2017/18. На зимних Играх в Южной Корее Алина в составе команды Олимпийских атлетов из России завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях, а также стала победительницей в женском одиночном катании, набрав в общей сумме 239,57 балла и опередив свою соотечественницу Евгению Медведеву.

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