«Схватил за горло»: как в России процветает расизм

20 мая Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) открыл дело в отношении нападающего екатеринбургского «Урала» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова по факту оскорбления по национальному признаку. Эпизод произошел во время ответного матча Олимп - Кубка России, который завершился вничью — 2:2. В концовке встречи на поле произошла потасовка с участием Ильина и Мирзова. Согласно данным протокола матча, игрок «Урала» оскорбил своего оппонента, едва не спровоцировав драку. Как утверждал генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, Ильин назвал Мирзова «чуркой».

По данному факту «оружейники» подали заявление в РФС и руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) с требованием рассмотреть эпизод и принять соответствующие меры. Намерение вмешаться в расследование выразил и офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин.

На прошедшее заседание КДК были вызваны оба фигуранта дела, при том, что сам Мирзов ранее утверждал, что драки с Ильиным не было, а форвард «Урала» со своей стороны опроверг факт оскорблений по национальному признаку.

«Оба игрока приняли участие в заседание КДК. Сначала заслушали Ильина, он представил письменное объяснение, в котором сказал, что он никак не оскорблял Мирзова, никакими словами, тем более словом, указанным в протоколе. Далее мы отдельно заслушали Мирзова, и он сказал, что слово, которое указано в протоколе, Ильин произнес на 85-й минуте, после оскорблений не было. Объясняя, почему он решил его ударить, он сказал, что не сдержался по итогам конфликта на 85-й минуте», — подвел итог заседания глава КДК Артур Григорьянц.

По словам руководителя контрольно-дисциплинарного комитета, по факту расследования была назначена сурдоэкспертиза по губам Ильина, чтобы выяснить, что именно игрок «Урала» произнес в адрес Мирзова.

Как отметил Григорьянц, в данном случае «одна из сторон говорит неправду», и по данному поводу в случае доказательства вины одного из футболистов ему может быть назначено дополнительное наказание.

Президент «Урала» Григорий Иванов в свою очередь выразил недоумение в связи с тем фактом, что расследование в итоге дало ход, заявив, что если футболисты и сказали друг другу что-то, то лишь на эмоциях, и этому нет необходимости придавать значение. Также он раскритиковал КДК за то, что комитет вызвал Ильина на заседание, сорвав ему тем самым тренировку.

«Если зафиксировали там какую-то драку, то влепите им обоим по две игры. Но зачем об этом писать на всю страну. Кто там слышал, кто кому чего сказал? Мы точно не слышали. А они сразу в протокол записали... КДК созвали. Клуб тратит деньги на перелет игрока. Он сегодня тренировку пропустил. Для чего это все?! Мирзова тоже туда вызвали. Зачем?!» — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

К слову, Ильин, несмотря на разбирательства, сможет помочь «Уралу» в финальном матче Кубка России, который состоится 22 мая в Самаре. Екатеринбуржцы по сумме двух встреч прошли «Арсенал» (3:2) и в решающей встрече за трофей сыграют против московского «Локомотива.

В Туле напротив выразили мнение, что дело необходимо расследовать досконально, не обращая внимание на результат матча. Согласие с данной точкой зрение выразил и президент Федерации футбола Кабардино-Балкарской республики и директор клуба «Спартак-Нальчик» Аслан Машуков, выступивший в поддержку Мирзова, который является воспитанником местной футбольной школы.

«Это очень порядочный, воспитанный человек. Я знаю его с самого детства, у нас был один первый тренер. Мирзов — пример для многих молодых футболистов. Я видел их стычку с Ильиным в телетрансляции, и Резиуан просто так не повел бы себя так. Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, но все являются россиянами. Кто позволил Ильину оскорблять Мирзова по национальному признаку?

За такие высказывания в Европе жестоко наказывают. Призываю комитет по этике принять строгие меры. Мы одна большая страна, и футбол должен объединять, а не наоборот»,

— приводит «Чемпионат» слова Машукова, который подчеркнул необходимость искоренения проявления расизма в российском футболе.

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