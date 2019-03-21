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Стала не нужна: мужчины Началовой не навещали ее в больнице

Бывшие мужья Началовой не навещали ее перед смертью

Бывшие мужья Юлии Началовой и ее последний бойфренд не навещали певицу в больнице. По словам личного врача артистки Василия Шурова, к ней приезжали только родители, которые постоянно находились рядом с дочерью.

Певицу Юлию Началову перед смертью посещали только родители. Ни бывшие мужья, ни нынешний бойфренд не появлялись в больнице, рассказал личный врач артистки Василий Шуров, лечивший ее полгода назад.

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По словам медика, имя нижегородского судьи Вячеслава Кудри, которого некоторые СМИ называли новым спутником Началовой, он услышал только после смерти певицы.

«Никто ее не навещал. Приходили только родители. Отец постоянно сидел. Никаких возлюбленных рядом не было», — заявил врач в интервью «Московскому комсомольцу».

Специалист подчеркнул, что несколько месяцев назад Началова уже была в тяжелом состоянии — с воспалением, болями и распухшими ногами.

«Ей было явно не до мужчин»,

— прокомментировал он.

Первым мужем Началовой был певец и музыкант, солист первого состава группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, с которым они жили с 2001 по 2004 годы. В это время певица заболела нервной анорексией: всего за полтора месяца она сбросила 25 кг и стала весить 42 кг при росте 165 см. По словам Началовой, она голодала, чтобы нравиться своему тогдашнему мужу.

В 2006-м Юлия вышла замуж за футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, а год спустя перенесла неудачную пластическую операцию по увеличению груди в Лос-Анджелесе. По ее признанию, импланты не прижились и вызвали заражение крови и отказ почек.

С Алдониным она развелась в 2011 году, в браке появилась их дочь Вера, чьими крестными стали певица Лариса Долина и футболист Ролан Гусев.

Позже Началова состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым, но в 2016 году пара разошлась. О расставании объявила сама Началова, тогда как хоккеист от комментариев об их отношениях воздержался. Как утверждала Юлия, решение разойтись принимала именно она.

«Эти отношения изжили себя и не имеют никакой перспективы и продолжения. У меня все впереди. Я отношусь к тем, кто верит в любовь, в хорошие отношения между людьми и в добро»,

— сказала она в эфире телеканала НТВ.

Некоторые СМИ связывали ее госпитализацию с началом судебных разбирательств с Фроловым. Незадолго до трагедии хоккеист подал на Началову в суд из-за прав на половину квартиры в «Кутузовской ривьере», которую он, якобы, выкупил во время их семейной жизни (пара была вместе с 2011 по 2016 годы) за 20 млн рублей.

Началова долго страдала из-за подагры, а также красной волчанки и диабета. 8 марта ее увезли на скорой помощи прямо с репетиции на западе Москвы.

Три дня спустя певицу перевели в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии с высоким уровнем сахара в крови. Кроме того, у Началовой были зафиксированы признаки начинающейся гангрены.

13 марта ее ввели в состояние искусственной комы и перевели на искусственную вентиляцию легких. В состоянии медикаментозного сна Началовой утром 16 марта была сделана операция на ноге, после чего ее состояние ухудшилось, и уже вечером певица скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

У артистки осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь будет жить с ее родителями — композитором Виктором Началовым и его женой Таисией. Ранее предполагалось, что дочь будет проживать с Алдониным и его новой семьей — молодой супругой Ольгой и их двухлетним сыном, однако футболист решил иначе.

«Внучка будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии — родителями Юлии, — сообщила мать Алдонина. — Сейчас девочка очень переживает, конечно, но у нее все будет хорошо.

Мы все дружим. Мы все друг друга любим и уважаем. Все будет хорошо».

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