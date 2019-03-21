«Китайцы непобедимы»: почему российские пары проиграли ЧМ

Курсы валют$ 63.81 (-0.013) 72.73 (-0.203)
Москва: +4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
4:2
закончен
19:30
АвангардБарыс
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
02:30
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5 (ОТ)
закончен
05:00
Анахайм ДаксВиннипег Джетс
0:3
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
7:4
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород ВЭФ
93:83
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Химки
91:85
закончен
22:00
Панатинаикос Баскония
72:70
закончен
22:05
Маккаби Т-А Жальгирис
83:85
закончен
23:00
Реал Мадрид Олимпия Милан
92:89
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
118:115
закончен
02:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
119:96
закончен
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
107:102
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
116:137
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
126:125
закончен
03:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
126:120
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
105:110
закончен
04:30
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
114:123
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
126:118
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019
09:05
Женщины. Короткая программа
1
Загитова (Россия)
82,08
2
Сакамото (Япония)
76,86
3
Турсынбаева (Казахстан)
75,96
закончен
ЧЕ / 2020 - квалификация
22:45
БельгияРоссия
не начался
22:45
НидерландыБеларусь
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Фенербахче
не начался
22:00
Будучность Анадолу Эфес
не начался
22:00
Бавария Барселона
не начался
23:30
Гран Канария Олимпиакос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Атланта ХоуксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию
09:05
Спортивные пары, произвольная программа
1
Суй / Хань (Китай)
234,84
закончен
10:00
Короткая программа, мужчины
online
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
не начался
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
00:00
Динамо МЦСКА
не начался
00:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Валенсия
не начался
22:15
Андорра Альба
не начался
Евролига
20:00
Химки Маккаби Т-А
не начался
21:00
Жальгирис Дарушшафака
не начался
22:30
Баскония Реал Мадрид
не начался
22:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Милуоки БаксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБруклин Нетс
не начался
«Китайцы непобедимы»: почему российские пары проиграли ЧМ

Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира в парном катании

Две российские пары завоевали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме – Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Наталья Забияко и Алексанр Энберт выиграли бронзу. Третий российский дуэт – Александра Бойкова / Дмитрий Козловский остался шестым. После окончания соревновний участники, их тренеры и эксперты делились впечатлениями от турнира.

21 марта в японской Сайтаме был разыгран первый комплект наград. В соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым завоевали серебро, а Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли бронзовые медали.

Еще один российский дуэт – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, который дебютировал на мировом форуме, показал очень неплохое выступление в произвольной программе и стал по итогам соревнований шестым.

«В какие-то минуты нам не верилось, что мы находимся здесь, что мы переживаем эти эмоции. Мы работаем ради этого, мы трудимся ради этого и мы живем ради таких минут. Это эмоции победы, преодоление самих себя. В эти 7-8 минут видна лишь верхушка айсберга и не видна вся та работа, которую спортсмены пережили до этих выступлений, — рассказал Козловский «Р-Спорту».

Реклама

— Самое сложное здесь – это держаться и нарабатывать такой определенный авторитет, его можно создавать только на таких соревнованиях. Мы соревновались с парами, у которых больше опыта. И непросто участия на Олимпийских играх, а опыта побед на больших соревнованиях. Самое сложное – соответствовать уровню этих соревнований».

Поделилась своими эмоциями от выступления подопечных и наставница молодого дуэта Тамара Москвина, явно оставшаяся довольной увиденным.

«Прокатались безошибочно, не пошли по пути тех, кто выступал до них. Я спокойна – мой пульс десять ударов в десять секунд, хотя первый раз в первый класс, это достаточно сложно. Мы горды, что они не подвели нашу школу, — цитирует специалиста ТАСС.

— Люди есть люди, голова спортсмена – черный ящик, никогда не знаешь, что оттуда может появиться, но мы стараемся предусмотреть все случайности.

Сейчас им надо формировать свой стиль, чтобы пара отличалась, чтобы их фамилии – Бойкова и Козловский все произносили безошибочно. Сейчас нам нужно создать такие программы, такой внешний вид, такую уверенность, чтобы публика их хотя бы в своих мыслях видела на пьедестале Олимпийских игр.

Мы не однобокие – мы следим за трендами в музыке, в хореографии, в стилях, в костюмах. Постараемся, чтобы то, что мы делаем, было и современно, и показывало бы лицо этой пары. У ребят есть свои предпочтения, но они стараются слушать тренеров – у нас все-таки больше опыта».

Доволен был и Александр Энберт, ведь их с Забиякой пара откатала свою программу без ошибок, сумела подняться после четвертого места в короткой программе и выиграла свою первую медаль взрослого чемпионата мира.

«Сделали все на тренировках, сделали все на соревнованиях, получили отличные эмоции от этого. Мы прибавили в скорости, в чистоте элементов. На Гран-при были чистые хорошие прокаты, но здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций. У всех свои проблемы, мы идем и делаем все, что от нас зависит», – рассказал Энберт в прямом телеэфире по окончании соревнований.

«Эмоции были потрясающие, особенно после проката, когда поняли, что сделали все, что могли. Стоять здесь на пьедестале очень важно, но все проблемы надо оставить в прошлом»,

– отметила Забияко.

— В сборной России даже отобраться на чемпионат мира сложно. ЧМ – серьезное соревнование, к которому идет максимальная подготовка начиная с начала сезона. Мы сразу примериваем программы с прицелом на главный старт, как выйти на пик формы. Весь сезон мы пытались улучшить программы, учитывали замечания судей».

Рассказали о своем прокате и Тарасова с Морозовым, которые лидировали после короткой программы, но в итоге остались вполне довольными и серебряными наградами.

«Было сложно, боролись за многие элементы, была одна помарка, из-за которой потеряли немного баллов. В целом довольны, а остальное обсудим с тренером, чего не хватает нам для побед», – отметил в телеэфире партнер.

«Да, мы довольны, что справились со своей короткой программой чисто. В произвольной были небольшие помарки, но это хороший знак, что мы на чемпионате мира справились и сделали обе программы чисто»,

– рассказала Тарасова.

Поделился своими впечатлениями от выступлений своих подопечных в Сайтаме и годе работы с ними наставник Тарасовой и Морозова Максим Траньков.

«Не знаю, могли ли лучше, потому что ребята приучили болельщиков и специалистов к тому, что они не очень устойчивые психологически, после больших успехов в короткой они проваливали произвольную, а если проваливали короткую, то вылезали за счет произвольной. То, что ребята сегодня сделали, я считаю большой победой для них, — рассказал Траньков.

— Они показали, что могут бороться и показывать пусть не шикарное катание – сегодня катания практически не было, а была борьба за элементы. Но хотя бы я увидел эту борьбу и теперь должно поменяться очень многое. Они должны понять, что они способны конкурировать с самыми лучшими парами в мире.

Китайцы на сегодняшний день если чисто катаются, то практически непобедимы, но и у них есть слабые места, которыми нужно воспользоваться в нужный момент».

Кроме того, специалист отметил, что еще не принял решения, будет ли продолжать в новом сезоне работу с ведущим российским дуэтом.

«Это решение будет приниматься по окончании сезона – впереди еще командный чемпионат мира, сезон мы доработаем, как я и обещал. Я считаю, что не больно-то я и справился со своей задачей, в общем все будем решать вместе с Ниной Мозер, — цитирует Транькова ТАСС.

— Мне самому надо понять, хочу ли я этим заниматься. Вопрос не уверенности, уверенность у меня есть во всем, я знаю – могу что угодно. У нас есть Нина Мозер, она свои мысли выскажет. Команда называется Mozerteam, а не «Траньков ОПГ».

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».