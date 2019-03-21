«Китайцы непобедимы»: почему российские пары проиграли ЧМ

21 марта в японской Сайтаме был разыгран первый комплект наград. В соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым завоевали серебро, а Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли бронзовые медали.

Еще один российский дуэт – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, который дебютировал на мировом форуме, показал очень неплохое выступление в произвольной программе и стал по итогам соревнований шестым.

«В какие-то минуты нам не верилось, что мы находимся здесь, что мы переживаем эти эмоции. Мы работаем ради этого, мы трудимся ради этого и мы живем ради таких минут. Это эмоции победы, преодоление самих себя. В эти 7-8 минут видна лишь верхушка айсберга и не видна вся та работа, которую спортсмены пережили до этих выступлений, — рассказал Козловский «Р-Спорту».

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— Самое сложное здесь – это держаться и нарабатывать такой определенный авторитет, его можно создавать только на таких соревнованиях. Мы соревновались с парами, у которых больше опыта. И непросто участия на Олимпийских играх, а опыта побед на больших соревнованиях. Самое сложное – соответствовать уровню этих соревнований».

Поделилась своими эмоциями от выступления подопечных и наставница молодого дуэта Тамара Москвина, явно оставшаяся довольной увиденным.

«Прокатались безошибочно, не пошли по пути тех, кто выступал до них. Я спокойна – мой пульс десять ударов в десять секунд, хотя первый раз в первый класс, это достаточно сложно. Мы горды, что они не подвели нашу школу, — цитирует специалиста ТАСС.

— Люди есть люди, голова спортсмена – черный ящик, никогда не знаешь, что оттуда может появиться, но мы стараемся предусмотреть все случайности.

Сейчас им надо формировать свой стиль, чтобы пара отличалась, чтобы их фамилии – Бойкова и Козловский все произносили безошибочно. Сейчас нам нужно создать такие программы, такой внешний вид, такую уверенность, чтобы публика их хотя бы в своих мыслях видела на пьедестале Олимпийских игр.

Мы не однобокие – мы следим за трендами в музыке, в хореографии, в стилях, в костюмах. Постараемся, чтобы то, что мы делаем, было и современно, и показывало бы лицо этой пары. У ребят есть свои предпочтения, но они стараются слушать тренеров – у нас все-таки больше опыта».

Доволен был и Александр Энберт, ведь их с Забиякой пара откатала свою программу без ошибок, сумела подняться после четвертого места в короткой программе и выиграла свою первую медаль взрослого чемпионата мира.

«Сделали все на тренировках, сделали все на соревнованиях, получили отличные эмоции от этого. Мы прибавили в скорости, в чистоте элементов. На Гран-при были чистые хорошие прокаты, но здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций. У всех свои проблемы, мы идем и делаем все, что от нас зависит», – рассказал Энберт в прямом телеэфире по окончании соревнований.

«Эмоции были потрясающие, особенно после проката, когда поняли, что сделали все, что могли. Стоять здесь на пьедестале очень важно, но все проблемы надо оставить в прошлом»,

– отметила Забияко.

— В сборной России даже отобраться на чемпионат мира сложно. ЧМ – серьезное соревнование, к которому идет максимальная подготовка начиная с начала сезона. Мы сразу примериваем программы с прицелом на главный старт, как выйти на пик формы. Весь сезон мы пытались улучшить программы, учитывали замечания судей».

Рассказали о своем прокате и Тарасова с Морозовым, которые лидировали после короткой программы, но в итоге остались вполне довольными и серебряными наградами.

«Было сложно, боролись за многие элементы, была одна помарка, из-за которой потеряли немного баллов. В целом довольны, а остальное обсудим с тренером, чего не хватает нам для побед», – отметил в телеэфире партнер.

«Да, мы довольны, что справились со своей короткой программой чисто. В произвольной были небольшие помарки, но это хороший знак, что мы на чемпионате мира справились и сделали обе программы чисто»,

– рассказала Тарасова.

Поделился своими впечатлениями от выступлений своих подопечных в Сайтаме и годе работы с ними наставник Тарасовой и Морозова Максим Траньков.

«Не знаю, могли ли лучше, потому что ребята приучили болельщиков и специалистов к тому, что они не очень устойчивые психологически, после больших успехов в короткой они проваливали произвольную, а если проваливали короткую, то вылезали за счет произвольной. То, что ребята сегодня сделали, я считаю большой победой для них, — рассказал Траньков.

— Они показали, что могут бороться и показывать пусть не шикарное катание – сегодня катания практически не было, а была борьба за элементы. Но хотя бы я увидел эту борьбу и теперь должно поменяться очень многое. Они должны понять, что они способны конкурировать с самыми лучшими парами в мире.

Китайцы на сегодняшний день если чисто катаются, то практически непобедимы, но и у них есть слабые места, которыми нужно воспользоваться в нужный момент».

Кроме того, специалист отметил, что еще не принял решения, будет ли продолжать в новом сезоне работу с ведущим российским дуэтом.

«Это решение будет приниматься по окончании сезона – впереди еще командный чемпионат мира, сезон мы доработаем, как я и обещал. Я считаю, что не больно-то я и справился со своей задачей, в общем все будем решать вместе с Ниной Мозер, — цитирует Транькова ТАСС.

— Мне самому надо понять, хочу ли я этим заниматься. Вопрос не уверенности, уверенность у меня есть во всем, я знаю – могу что угодно. У нас есть Нина Мозер, она свои мысли выскажет. Команда называется Mozerteam, а не «Траньков ОПГ».

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