Травмы и отсутствие побед: как Россия стартует на отборе Евро

Ни одной победы над Бельгией в новейшей истории

История взаимоотношений двух команд является весьма занимательной. Если во времена Советского Союза отечественные футболисты обыграли бельгийцев четырежды в пяти встречах, то в своей новейшей истории Россия побед над Бельгией не знает. Обе сборные встречались между собой пять раз и только дважды — в официальных матчах.

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Оба раза пришлись на чемпионат мира — в 2002 и 2014 годах. Для сборной России оба турнира оказались провальными: в своей группе россияне играли с Бельгией, а также командами из Азии и Северной Африки, но выполнить задачу по выходу в плей-офф не сумели.

В последний раз российская сборная встречалась с «Красными дьяволами» почти два года назад, в марте 2017-го. В рамках контрольного матча команды сыграли вничью — 3:3.

Счет в самом начале игры открыл Виктор Васин, но затем коллектив Черчесова пропустил три мяча в первом тайме: Кевин Миральяс реализовал пенальти, а Кристиан Бентеке отметился дублем.

Избежать поражения удалось лишь в концовке встречи. За 15 минут до конца основного времени Алексей Миранчук сократил отставание в счете, а уже в добавленное время отличился Александр Бухаров, чей гол принес сборной России ничью.

Новички в команде, травмы и потери соперника

Шанс прервать безвыигрышную серию в данном противостоянии представится уже сегодня, 21 марта на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Оптимизм в преддверии встречи одним из первых выразил один из героев минувшего чемпионата мира — 2018, полузащитник «Монако» Александр Головин, заявивший, что после мундиаля россияне готовы на любые свершения, в том числе и на победу в матче с бронзовыми призерами Кубка мира.

«После чемпионата мира у нас появилась уверенность, что мы можем выигрывать у таких команд, как Бельгия или Испания. Да, там сумасшедший уровень у игроков, но все ошибаются, всех можно обыгрывать. Сейчас у нас в сборной никто не сомневается, что мы можем и у бельгийцев выиграть, вообще неважно у кого. Боязни нет», — цитирует Головина «Чемпионат».

Об этом же говорил и хавбек «Валенсии» Денис Черышев, по словам которого российская команда находится в такой форме, что может рассчитывать на успех в противостоянии с командой любого уровня. При этом 28-летний полузащитник подчеркнул, что перед игрой с Бельгией в составе сборной «присутствует небольшая нервозность», которая должна сыграть россиянам на руку.

Всего на первые отборочные матчи Евро-2020 — с Бельгией и Казахстаном — Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Однако сыграть в Брюсселе смогут не все. Во время первых же сборов 18 марта расположение национальной покинули Кутепов и Зобнин.

У защитника «Спартака» после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был выявлен мышечный спазм в паховой области, а Зобнин в той же игре с петербуржцами получил перелом третьей пястной кости правой кисти. При этом сам хавбек не смог вспомнить эпизод, в котором ему нанесли травму.

В связи с кадровыми потерями особый интерес прикован к игровой схеме, которую Черчесов выберет на матч с бельгийцами. Наиболее вероятными выглядят варианты с классическими 4-4-2 или 4-3-3. В обоих случаях используется пара центральных защитников, к чему главный тренер сборной России активно прибегал во время Лиги наций. Основную связку центра оборона должны были составить Кутепов-Джикия с Марио Фернандесом и, вероятно, Набабкиным по флангам. Но из-за травмы первого выбор перед Черчесовым открывается большой.

Место правого центрального могут занять и Семенов, и получивший дебютный вызов в сборную Беляев, и тот же Набабкин, который в ЦСКА имел опыт игры на данной позиции. В таком случае левый фланг с большой долей вероятности закроет Кудряшов, а на замену ему будет готов Караваев.

Что касается центра поля, то здесь все гораздо проще: стоит ожидать выхода на поле Газинского, Кузяева и Головина.

Кадровые проблемы затронули и бельгийскую сборную. Накануне из-за травм расположение команды Роберто Мартинеса покинули защитник Тома Мёнье, хавбек Мусса Дембеле, а также нападающий Ромелу Лукаку. Все трое не помогут Бельгии в матчах с Россией и Кипром.

При этом, по словам Черчесова, уделять внимание составу соперника не стоит. Наставник сборной России убежден, что это нисколько не повлияет на ход игры.

«Мы готовы и свежи после перелета в Бельгию. Я доволен. У бельгийцев несколько травмированных? У нас те же проблемы бывают. Мы знаем, как они играют, поэтому выбывшие игроки у Бельгии – это не плюс и не минус. У них есть система, она изучена нами», — сказал Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции.

Неясно, чего ожидать

Главным вопросом в отношении сборной России является форма, в которой находятся игроки команды. На что способен этот коллектив — неясно. После феерического чемпионата мира, где россияне в своих стенах дошли до четвертьфинала мундиаля и добились лучшего в своей истории результата на мировых первенствах, подопечные Станислава Черчесова неожиданно оступилась в Лиге наций.

Двух побед над сборной Турции оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. В результате российская команда, уступив в последнем туре группового этапа Швеции, осталась на втором месте, а шведы пробились в высшую лигу.

Уже в ходе турнира в игре сборной России был виден дисбаланс между линией обороны и нападения. В связи с этим отсутствие Зобнина в составе может негативно сказаться на атакующих действиях команды.

Еще одним отрицательным фактором может стать общее физическое состояние игроков из РПЛ, которые возобновили сезон только месяц назад. Успели ли они набрать необходимые кондиции для того, чтобы на равных бороться с Бельгией — неясно. Особенно это касается капитана команды Артема Дзюбы, который не забивал с октября прошлого года. В последних встречах нападающий «Зенита» терялся на общем фоне, а из полезных действий отметился только голевой передачей в матче с «Уфой».

Бельгийцы в свою очередь после первой бронзы на чемпионате мира в Лиге наций также заняли второе место, пропустив вперед Швейцарию, но остались в высшем дивизионе.

Матч состоится 21 марта в 22.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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