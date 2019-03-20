Одолеть Китай: Тарасова и Морозов сражаются за золото. LIVE

Не обошлись без падения ребята. Партнерша упала на выбросе тройного флипа. На двойном акселе степ-аут, приземление на две ноги с выброса тройным сальховом. Весь прокат боролись, но ошибок все же многовато сделали. Скидку можно сделать на то, что для партнерши это первый чемпионат мира. Анна из Белоруссии, кстати.