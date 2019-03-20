Одолеть Китай: Тарасова и Морозов сражаются за золото. LIVE

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Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
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Фигурное катание / Чемпионат мира
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Спортивные пары. Короткая программа
1
Тарасова/Морозов (Россия)
81,21
2
Суй/Цун (Китай)
79,24
3
Пэн/Ян (Китай)
75,51
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АвангардБарыс
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
1:2
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Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
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2 период
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Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
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Нижний Новгород ВЭФ
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Панатинаикос Баскония
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Маккаби Т-А Жальгирис
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23:00
Реал Мадрид Олимпия Милан
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НБА / регулярный чемпионат
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Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
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2 четверть
02:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
112:89
4 четверть
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
online
02:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
online
03:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
online
03:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
online
03:30
Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
online
04:30
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
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1 четверть
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Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
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Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019
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Женщины. Короткая программа
1
Загитова (Россия)
82,08
2
Сакамото (Япония)
76,86
3
Турсынбаева (Казахстан)
75,96
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию
04:30
Спортивные пары, произвольная программа
online
ЧЕ / 2020 - квалификация
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БельгияРоссия
не начался
22:45
НидерландыБеларусь
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КХЛ / плей-офф
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ЦСКАДинамо М
не начался
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СКАЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
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Евролига
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ЦСКА Фенербахче
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Будучность Анадолу Эфес
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Бавария Барселона
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Гран Канария Олимпиакос
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Атланта ХоуксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
Одолеть Китай: Тарасова и Морозов сражаются за золото. LIVE

Онлайн произвольной программы спортивных пар на чемпионате мира в Японии

В японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы спортивных пар.
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Трансляция
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04:52

81,73 за произвольную программу и 133,75 в сумме получают итальянцы. Они остаются позади чешского дуэта.

04:53

На льду Сайтамы пара из Великобритании Зои Джонс и Кристофер Бояджи.

04:52

Сразу же ошибка на твисте, затем каскад, с которым партнерша не справилась вообще и просто ждала партнера, однако затем Гильярди классно вытянула выброс тройной сальхов.

04:46

Ребекка Гильярди и Филиппо Амброзини из Италии на льду.

04:44

91,36 за произвольный прокат, 140,02 в сумме. Пока первые, само собой.

04:43

Не обошлись без падения ребята. Партнерша упала на выбросе тройного флипа. На двойном акселе степ-аут, приземление на две ноги с выброса тройным сальховом. Весь прокат боролись, но ошибок все же многовато сделали. Скидку можно сделать на то, что для партнерши это первый чемпионат мира. Анна из Белоруссии, кстати.

04:38

Анна Абражевич и Мартин Бидарж из Чехии открывают соревнвания.

04:30

На разминку вышли пары, выступающие в первой разминке.

04:20

А вот каким будет порядок выхода на лед фигуристов в трех сильнейших разминках.

Третья разминка

8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) 9. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) 10. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 11. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)

Четвертая разминка 12. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) 13. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) 14. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 15. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 7.19 мск

Пятая разминка

16. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) 17. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 7.43 мск 18. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 7.51 мск 19. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

04:10

Положение после короткой программы:

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,21 2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,24 3. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,51 4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 73,96 5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 73,08 6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 69,99 7. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 68,67 8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 67,29 9. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 66,93 10. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 64,28 11. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,65

04:05

Начало прокатов запланировано на 04.30 мск.

04:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди спортивных пар в рамках чемпионата мира в Японии.