Одолеть Китай: Тарасова и Морозов сражаются за золото. LIVE

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81,73 за произвольную программу и 133,75 в сумме получают итальянцы. Они остаются позади чешского дуэта.
На льду Сайтамы пара из Великобритании Зои Джонс и Кристофер Бояджи.
Сразу же ошибка на твисте, затем каскад, с которым партнерша не справилась вообще и просто ждала партнера, однако затем Гильярди классно вытянула выброс тройной сальхов.
Ребекка Гильярди и Филиппо Амброзини из Италии на льду.
91,36 за произвольный прокат, 140,02 в сумме. Пока первые, само собой.
Не обошлись без падения ребята. Партнерша упала на выбросе тройного флипа. На двойном акселе степ-аут, приземление на две ноги с выброса тройным сальховом. Весь прокат боролись, но ошибок все же многовато сделали. Скидку можно сделать на то, что для партнерши это первый чемпионат мира. Анна из Белоруссии, кстати.
Анна Абражевич и Мартин Бидарж из Чехии открывают соревнвания.
На разминку вышли пары, выступающие в первой разминке.
А вот каким будет порядок выхода на лед фигуристов в трех сильнейших разминках.
Третья разминка
8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) 9. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) 10. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 11. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США)
Четвертая разминка 12. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) 13. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) 14. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) 15. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 7.19 мск
Пятая разминка
16. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) 17. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 7.43 мск 18. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 7.51 мск 19. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
Положение после короткой программы:
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,21 2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,24 3. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,51 4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 73,96 5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 73,08 6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 69,99 7. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 68,67 8. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 67,29 9. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 66,93 10. Анника Хокке – Рубен Бломмарт (Германия) – 64,28 11. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,65
Начало прокатов запланировано на 04.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди спортивных пар в рамках чемпионата мира в Японии.