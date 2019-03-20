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Любовь до гроба? Почему расстались Фролов и Началова

Пластика груди и долги: что скрывали Фролов и Началова

Накануне гибели известной певицы Юлии Началовой СМИ раскрыли подробности о судебных тяжбах между артисткой и хоккеистом Александром Фроловым. В 2016 году пара после пяти лет совместной жизни разошлась, а инициатором расставания выступила сама Началова. «Газета.Ru» рассказывает о том, как сложились отношения певицы и хоккеиста.

Российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта от заражения крови и сердечной недостаточности. За несколько дней до гибели артистка была экстренно доставлена в больницу в тяжелом состоянии после обострения подагры, сильного скачка уровня сахара в крови и образовавшейся гангрены на ноге, поврежденной во время репетиции. Ряд СМИ связывал госпитализацию Началовой с началом судебных разбирательств с ее бывшим возлюбленным, хоккеистом Александром Фроловым.

Познакомилась пара в 2011 году, когда певица была замужем за бывшим полузащитником ЦСКА и сборной России по футболу Евгением Алдониным. С отечественным футболистом Началова находилась в браке чуть более пяти лет.

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Перед разводом, который случился в декабре 2011 года, артистка находилась в тесных отношениях с Фроловым, который на тот момент выступал за «Лос-Анджелес Кингз». При этом сам хоккеист в то время не был свободным: у хоккеиста был заключен брак с женой Алиной, от которой у него имеется дочь. Когда же пара сошлась, то подавать заявление в ЗАГС влюбленные не торопились — их устраивал гражданский брак.

Спустя год Началова и Фролов стали жить вместе и имели два общих дома: в Лос-Анджелесе и в Москве. Уже в первое время совместной жизни влюбленные познакомили между собой своих детей от прошлого брака. Так, дочь хоккеиста Александра поладила с дочерью Началовой Верой, рожденной от Алдонина еще в декабре 2006 года.

Сама пара находилась в хороших отношениях, несмотря на отсутствие печати в паспорте в графе «Семейное положение». Интересно, что за тот период, в который артистка жила вместе с Фроловым, тот смог уберечь свою возлюбленную от недуга.

В 2007 году Началова сделала операцию по увеличению груди, но через несколько лет певица разочаровалась в пластике и приняла решение обратиться к врачам за удалением силикона.

Обратная операция была проведена в Калифорнии, однако спустя несколько дней после хирургического вмешательства состояние здоровья артистки резко ухудшилось, в результате чего она была экстренно госпитализирована.

«Врачи сделали все возможное в этой ситуации. Буквально вытащили меня с того света. После сепсиса началось осложнение — стали отказывать почки. Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли»,

— рассказывала Началова.

При этом сама артистка поблагодарила Фролова за то, что тот на протяжении всего времени находился рядом и «очень переживал, не оставлял одну ни на минуту».

В 2016 году пара разошлась. О расставании объявила сама Началова, тогда как хоккеист от каких-либо комментариев об отношениях с певицей воздержался. Как утверждала Юлия, решение разойтись было именно ее.

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Дорогие мои друзья и поклонники. Я хочу сделать для вас публичное заявление . Мы с Александром Фроловым больше не являемся парой ! И мне абсолютно не хочется комментировать причины расставания , но для того чтобы избежать всякие сплетни и слухи, говорю вам об этом сама абсолютно открыто. Вы этого заслуживаете. Жизнь прекрасна и удивительна) и всё , что Бог не делает- всё к лучшему.. #julsforfriends

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)

«Эти отношения изжили себя и не имеют никакой перспективы и продолжения. У меня все впереди. Я отношусь к тем, кто верит в любовь, в хорошие отношения между людьми и в добро»,

— сказала она в эфире телеканала НТВ.

Кроме того, Началова обратила внимание на высокую занятость Фролова, который, по ее словам, большинство времени находился на сборах и в расположении своих хоккейных клубов, не оставляя времени на совместную жизнь. Проблемы в отношениях между артисткой и хоккеистом, ныне выступающим за корейский «Дэмен Киллер Уэйлс», начались за несколько месяцев до расставания.

«Саша с середины лета уезжал на сборы и все свое время проводил там. А отношения на расстоянии – это не самое простое дело. Хотя я постоянно ездила к нему. В Омск, где он играл до этого в «Авангарде», тоже летала по несколько раз в неделю. Но в какой-то момент мы перестали звонить друг другу, хотя раньше были на связи регулярно, обменивались новостями, интересовались делами, настроением, планами», — приводит слова Началовой «Стархит».

Сама же артистка отмечала, что свадьба с Фроловым не входила в ее планы. В связи с тем, что пара официально так и не была зарегистрирована, то и разбирательств по разводу и разделу имущества не планировалось. Однако за несколько дней до гибели Началовой СМИ раскрыли подробности, согласно которым судебных тяжб хоккеист и певица не избежали. В частности отмечается, что после расставания Началова заключила с Фроловым договор купли-продажи половины квартиры, в которой ранее проживала пара. До лета 2018 года стороны не имели возражений по данному поводу, до тех пор, пока артистка не обратилась в Никулинский суд города Москвы с заявлением о том, что данное соглашение было подписано против ее воли.

Позднее Началова от иска отказалась, однако впоследствии стало известно, что Фролов отдал певице под расписку крупную сумму денег, чтобы та выкупила часть недвижимости. При этом сама Началова утверждала, что никаких средств со счета Фролова не получила.

Отмечается, что на права на квартиру претендует именно хоккеист, в связи с чем якобы был намерен обратиться с иском в суд. Однако после гибели артистки представитель хоккеиста данную информацию опроверг.

«Сейчас СМИ обсуждают, что Александр Фролов кому-то иски предъявлял. Он никому ни одного иска не предъявлял, связанного с оспариванием прав на квартиру. К нему предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и «Весенними инвестициями». Никаких прав на квартиру он не оспаривает, он только лишь защищается», — приводит слова агента хоккеиста ФАН.

По информации агентства, судебные разбирательства действительно имели место быть, однако на данный момент они приостановлены. Причиной этому стала несовершеннолетняя дочь Началовой, которая должна стать наследницей певицы.

«Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — заявил юрист Максим Суров.

Отмечается, что после вступления дочери Началовой в права наследство дело может быть возобновлено, в связи с чем разбирательства уже начнутся в отношении девочки. В программе «Пусть говорят» представительница известной певицы Анна Исаева призвала Фролова забрать свой иск и прекратить судебные тяжбы.

«Если сейчас, в сложившейся обстановке, Саша не примет какого-то определенного для себя решения и не поступит по-мужски, я буду удивлена. Будь мужчиной», — сказала она.

В своей карьере Фролов помимо выступлений за «Дэмен Киллер Уэйлс» и «Лос-Анджелес Кингз» также играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Авангард», ЦСКА, «Торпедо» и «Амур».

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