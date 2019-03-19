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Придет ли бывший? Кого ждать на похоронах Началовой

Прощание с певицей Началовой пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище

21 марта на Троекуровском кладбище в Москве пройдут похороны певицы Юлии Началовой. На траурном мероприятии будет присутствовать множество звезд как спорта, так и шоу-бизнеса.

Певица Юлия Началова, которая скончалась 16 марта, будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказала представитель артистки Анна Исаева, которая назвала дату и место прощальной церемонии.

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«Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябиновая, 24, в четверг, 21 марта. Прощание с Юлией в Траурном зале с 12 до 14 часов», — приводит слова Исаевой ТАСС.

Стоит отметить, что изначально дата похорон называлась совсем другая. В московской мэрии проинформировали, что певица будет похоронена 19 марта.

Причиной смерти артистки стала остановка сердца, вызванная заражением крови. Началова умерла в одной из столичных клиник на 39-м году жизни после операции, которую врачи провели на ноге женщины.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — рассказал Виктор Началов, отец певицы.

При этом в семье отметили, что не винят врачей в смерти артистки. По словам ее отца, специалисты сделали все, что могли, но оказались бессильны перед обострившейся болезнью.

Эта трагедия потрясла не только весь российский шоу-бизнес, но затронула и мир спорта.

Бывший муж Началовой, экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в эфире программы «Пусть Говорят» на Первом канале не смог сдержать своих эмоций. Евгений с Юлией были женаты с 2006 по 2011 год, у них в браке родилась дочь. Он рассказал, что всю семью потрясла эта трагедия, все родственники до сих пор находятся в шоке из-за внезапной смерти певицы.

«Родители физически не могут сейчас заниматься организацией всего… Все родственники вместе, потому что все переживают. Мама потеряла самого родного человека», — поделился экс-футболист.

Алдонин не смог быть рядом с Юлией в тот момент, когда она попала в госпиталь, потому что был в командировке. Однако их дочери о смерти матери сообщил именно он. При этом Евгений отметил, что это было самое страшное. Девочка до сих пор находится в шоковом состоянии, поэтому рядом с ней старается быть вся семья.

Вероятно, что помогать с организацией похорон будет именно Алдонин, как и представлять интересы своего ребенка в суде.

Еще один бывший возлюбленный певицы, хоккеист Александр Фролов, с которым она встречалась с 2011 по 2016 год, за некоторое время до попадания Юлии в больницу якобы подал на нее в суд. Он пытается отсудить у нее часть квартиры, за которую заплатил 20 млн. По словам Началовой, денег она не получила.

Представитель хоккеиста, однако, отметил, что никакой иск на квартиру Фролов не подавал. Но если эта информация окажется правдой, то судебные тяжбы будут приостановлены до вступления в наследство дочери Началовой. Из-за того, что девочка несовершеннолетняя, (ей 12), представлять ее интересы в суде будут опекуны – отец и бабушка с дедушкой.

Сам Фролов вряд ли появится на похоронах своей бывший возлюбленной. Пока он даже не дал никаких комментариев по этой трагедии, не высказал соболезнования родственникам.

Еще один человек из мира спорта, который не остался равнодушным к трагедии в семье Началовой, это заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев. Он был главным тренером московского ЦСКА с 2001 по 2008 год, как раз тогда, когда цвета армейцев защищал Алдонин.

Газзаев вместе с командой был на свадьбе Евгения и Юлии. Он не раз отмечал, что в отношениях пары царила настоящая любовь и гармония.

Экс-наставник ЦСКА также поделился, что сейчас одним из самых главный остается воспитание дочери Евгения. По словам специалиста, она должна получить всю любовь и заботу, которую могла получить бы от матери.

«Молодая, красивая, цветущая, девушка ушла из жизни в расцвете сил и творчества. Трудно объяснить, когда человек уходит из жизни в 38-м лет. Пусть земля ей будет пухом. Приношу свои искренние соболезнования близким», — закончил Газзаев свою речь в эфире Первого канала.

Появится он на похоронах или нет – неизвестно, но прославленный тренер не скрыл своего теплого отношения к трагически умершей певице, отметив, что Началова даже после развода хорошо отзывалась о бывшем муже.

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