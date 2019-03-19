Противостоять Японии: россиянки борются за золото ЧМ. LIVE

Главная интрига соревнований у женских одиночниц, конечно же, в противостоянии россиянок и японок, которые и разыграют медали. Теоретически, конечно, не стоит списывать со счетов американку Брэди Теннелл и канадку Габриэль Дейлман, но на практике вмешаться в «русско-японскую» войну под силу разве что подопечной Этери Тутберидзе из Казахстана Элизабет Турсынбаевой, от которой в произвольной программе ждут четверного прыжка.