Противостоять Японии: россиянки борются за золото ЧМ. LIVE

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Главная интрига соревнований у женских одиночниц, конечно же, в противостоянии россиянок и японок, которые и разыграют медали. Теоретически, конечно, не стоит списывать со счетов американку Брэди Теннелл и канадку Габриэль Дейлман, но на практике вмешаться в «русско-японскую» войну под силу разве что подопечной Этери Тутберидзе из Казахстана Элизабет Турсынбаевой, от которой в произвольной программе ждут четверного прыжка.
Накануне состоялась официальная тренировка спортсменок. Пока соревнования еще не стартовали, вы можете прочитать наш материал о том, как все прошло.
Ну и в двух последних разминках выйдут соревноваться наши девушки.
Шестая разминка
29. Габриэль Дэйлман (Канада) 30. Лим Ын Су (Южная Корея) 31. Мэрайя Белл (США) 32. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) 33. Лорин Лекавалье (Франция) 34. Софья Самодурова (Россия) – время выхода на лед: 14.04 мск
Седьмая разминка
35. Каори Сакамото (Япония) 36. Брэди Теннелл (США) 37. Сатоко Мияхара (Япония) 38. Евгения Медведева (Россия) – время выхода на лед: 14.37 мск 39. Рика Кихира (Япония) 40. Алина Загитова (Россия) – время выхода на лед: 14.50 мск
Всего сегодня выступят 40 спортсменок. Первые девушки будут сражаться за попадание в произвольную программу, а более-менее серьезные соперницы начнутся с четвертой разминки.
Четвертая разминка
21. Алексия Паганини (Швейцария) 22. Эмми Пелтонен (Финляндия)
Пятая разминка
23. Луна Хендрикс (Бельгия) 24. Николь Шотт (Германия) 25. Николь Райичова (Словакия) 26. Иветт Тот (Венгрия) 27. Элейн Шартран (Канада) 28. Элишка Бржезинова (Чехия)
Начнутся соревнования в 09.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! На стартовавшем в Японии мировом первенстве начинается одно из самых интересных соревнований — турнир среди девушек. За ним мы и следим в этой текстовой трансляции. Присоединяйтесь.