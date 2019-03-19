Противостоять Японии: россиянки борются за золото ЧМ. LIVE

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ЛокомотивСКА
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Динамо МЦСКА
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
3:2 (Б)
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзМонреаль Канадиенс
1:3
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсДетройт Ред Уингз
2:3
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
0:5
закончен
02:30
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
1:4
закончен
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
1:3
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
3:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЭдмонтон Ойлерз
7:2
закончен
03:30
Даллас СтарзФлорида Пантерз
4:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзКоламбус Блю Джекетс
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20:00
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20:45
Фенербахче Будучность
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Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
107:117
закончен
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Лейкерс
115:101
закончен
05:00
Сакраменто КингзБруклин Нетс
121:123
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
115:109
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
04:30
Спортивные пары. Короткая программа
1
Тарасова/Морозов (Россия)
81,21
2
Суй/Цун (Китай)
79,24
3
Пэн/Ян (Китай)
75,51
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
не начался
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксВиннипег Джетс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
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Нижний Новгород ВЭФ
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Дарушшафака Химки
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Панатинаикос Баскония
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Маккаби Т-А Жальгирис
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23:00
Реал Мадрид Олимпия Милан
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсМилуоки Бакс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
не начался
04:30
Оклахома-Сити ТандерТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019
08:00
Женщины. Короткая программа
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КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Фенербахче
не начался
22:00
Будучность Анадолу Эфес
не начался
22:00
Бавария Барселона
не начался
23:30
Гран Канария Олимпиакос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Атланта ХоуксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
Противостоять Японии: россиянки борются за золото ЧМ. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы у женщин на ЧМ

На стартовавшем в японской Сайтаме чемпионате мира по фигурному катанию девушки показывают короткую программу. Россию на соревнованиях представляют Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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08:50

Главная интрига соревнований у женских одиночниц, конечно же, в противостоянии россиянок и японок, которые и разыграют медали. Теоретически, конечно, не стоит списывать со счетов американку Брэди Теннелл и канадку Габриэль Дейлман, но на практике вмешаться в «русско-японскую» войну под силу разве что подопечной Этери Тутберидзе из Казахстана Элизабет Турсынбаевой, от которой в произвольной программе ждут четверного прыжка.

08:40

Накануне состоялась официальная тренировка спортсменок. Пока соревнования еще не стартовали, вы можете прочитать наш материал о том, как все прошло.

08:30

Ну и в двух последних разминках выйдут соревноваться наши девушки.

Шестая разминка

29. Габриэль Дэйлман (Канада) 30. Лим Ын Су (Южная Корея) 31. Мэрайя Белл (США) 32. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) 33. Лорин Лекавалье (Франция) 34. Софья Самодурова (Россия) – время выхода на лед: 14.04 мск

Седьмая разминка

35. Каори Сакамото (Япония) 36. Брэди Теннелл (США) 37. Сатоко Мияхара (Япония) 38. Евгения Медведева (Россия) – время выхода на лед: 14.37 мск 39. Рика Кихира (Япония) 40. Алина Загитова (Россия) – время выхода на лед: 14.50 мск

08:20

Всего сегодня выступят 40 спортсменок. Первые девушки будут сражаться за попадание в произвольную программу, а более-менее серьезные соперницы начнутся с четвертой разминки.

Четвертая разминка

21. Алексия Паганини (Швейцария) 22. Эмми Пелтонен (Финляндия)

Пятая разминка

23. Луна Хендрикс (Бельгия) 24. Николь Шотт (Германия) 25. Николь Райичова (Словакия) 26. Иветт Тот (Венгрия) 27. Элейн Шартран (Канада) 28. Элишка Бржезинова (Чехия)

08:10

Начнутся соревнования в 09.00 по московскому времени.

08:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! На стартовавшем в Японии мировом первенстве начинается одно из самых интересных соревнований — турнир среди девушек. За ним мы и следим в этой текстовой трансляции. Присоединяйтесь.