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«Ляжет на хрупкие плечи дочери»: Началова задолжала 20 млн

Дочь Началовой унаследует долг матери в 20 млн хоккеисту Фролову

12-летняя дочь Юлии Началовой может унаследовать долг матери в 20 млн рублей бывшему супругу хоккеисту Александру Фролову, который за такую сумму якобы выкупил часть квартиры у скончавшейся несколько дней назад певицы.

Дочь Юлии Началовой, родившаяся в 2006 году в браке с бывшим футболистом московского ЦСКА и сборной России Евгением Алдониным, может унаследовать долг матери по отношению к другому бывшему супругу – известному хоккеисту Александру Фролову.

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Об этом накануне в программе «Прямой эфир», посвященной артистке, рассказал правозащитник Максим Суров.

Речь идет о судебном процессе по поводу прав на половину 167-метровых апартаментах Началовой в «Кутузовской ривьере», доставшихся ей от второго мужа — Евгения Алдонина.

Фролов во время брака с Началовой проживал в «Кутузовской ривьере», причем, по собственному заявлению, выплатил певице, артистке и телеведущей 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры.

Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их, в результате чего Александр подал заявление в суд.

По словам Сурова, теперь, после смерти Юлии, жилплощадь достанется дочери Началовой, как только она достигнет совершеннолетия. Однако вместе с апартаментами дочь Алдонина унаследует долг матери, если Фролов докажет свою правоту. Кроме того, правозащитник отметил, что не считает 20 млн рублей слишком большой суммой для хоккеиста и надеется, что тот откажется от притязаний на квартиру экс-супруги и не станет судиться с ее родственниками.

12-летней девочке уже сообщили о смерти матери, а также стало известно, что теперь она будет проживать со своим отцом — Алдониным. Очевидно, что и возможные финансовые обязательства, доставшиеся дочери от мамы, лягут на плечи бывшего капитана сборной России по футболу.

Впрочем, ситуация с квартирой в «Кутузовской ривьере» сложнее, чем кажется на первый взгляд, из-за наличия в ней третьей стороны. Речь идет о некой компании из Нижнего Новогорода под названием «Весенние инвестиции».

А августе прошлого года Началова обратилась в Никулинский суд Москвы о признании недействительной сделки о купле-продаже части прав на свою квартиру Александру Фролову, но в феврале 2019-го делопроизводство было прекращено в связи с отзывом иска.

При этом в декабре прошлого года «Весенние инвестиции» подали исковое заявление на обоих владельцев жилплощади в «Кутузовской ривьере» — Началову и Фролова. Организация требует деньги, предъявляя претензии на ту самую половину квартиры.

Ближайшие заседания по искам Фролова к Началовой и «Весенних инвестиций» к обоим бывшим супругам назначены на апрель текущего года. Ожидается, что на них будет принято решение о приостановке обоих процессов на полгода, что является стандартной практикой в связи со смертью ответчика.

«Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями, — рассказал Суров.

— Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой».

Дела будут приостановлены до вступления дочери Алдониной в наследство, после чего дальнейшая судьба процессов будет зависеть от решения истцов продолжать или прекращать разбирательство.

«Весенние инвестиции» являются обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в 2003 году с уставным капиталом в 95 тыс. рублей и генеральным директором Ириной Сурниной.

Основным видом деятельности «Весенних инвестиций» является «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания», но в то же время у компании зарегистрировано еще 17 дополнительных видов деятельности, включая, например, полиграфию, строительство, деятельность рекламных агентств, торговлю часами и ювелирной продукции, а также подачу напитков.

Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта от заражения крови и острой сердечной недостаточности после проведенной утром того дня операции на ноге. Певица долгое время болела, а 13 марта была госпитализирована и переведена на искусственную вентиляцию легких и введена в медикаментозный сон, из которого так и не вышла.

Замужем за Алдониным Юлия была с 2006 по декабрь 2011 года, после чего была в отношениях с Фроловым, известным по выступлениям в России за омский «Авангард» и московский ЦСКА, а также по многолетней карьере в Национальной хоккейной лиге.

В сентябре 2018 года Началова представила своего нового избранника — судью Нижегородского областного суда Вячеслава Кудрю.

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