Нет шансов: в чем Загитова и Медведева уступают японке

Рика Кихира

Главная соперница российских фигуристок — это японка Рика Кихира. Если она прокатает чисто обе программы, то победить ее будет невозможно.

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В данный момент ученица Миэ Хамады заявляет самый сложный контент в мире: базовая стоимость ее элементов в коротком выступлении составляет около 37 баллов, а в произвольном — 70. И это без учета дополнительных надбавок за качество исполнения.

Причиной технического доминирования Кихиры является то, что она владеет акселем в три с половиной оборота, — это практически четверной прыжок.

Больше никто из участниц чемпионата мира не может похвастать элементом такой сложности. Разве что казахстанская ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева заявила в произвольной программе четверной сальхов, однако при предыдущих попытках исполнить этот элемент на турнирах она неизменно падала, так что пока сложно сказать, насколько реальна ее конкуренция с Кихирой.

На взрослом уровне еще ни одна фигуристка не приземляла четверной на официальных соревнованиях, так что тройной аксель прямо сейчас является вершиной технического прогресса у женщин. И владеет им на этом ЧМ только Кихира.

Неудивительно, что японка кажется самым вероятным претендентом на золото турнира.

«Триксель» дает ей преимущество еще и потому, что позволяет достичь существенного отрыва по итогам короткой программы, где исполнение какого-либо акселя является обязательным и заменить его на другой тип прыжка нельзя.

Поскольку 99% фигуристок владеют только двойным, они уже со старта будут проигрывать Кихире, если та исполнит в короткой тройной. В последний раз, когда Рике это удалось, она побила мировой рекорд Алины Загитовой по баллам за короткую программу.

Но, конечно, у японки есть и свои недостатки — она не самая стабильная фигуристка в мире и в любой момент готова преподнести сюрприз.

Так, она может запросто упасть с «трикселя» или допустить на нем «бабочку» (сильно недокрутить количество оборотов, сделав, например, один вместо трех). Уже неоднократно в этом сезоне Кихира заваливала короткую программу, совершенно не пользуясь своим шансом сразу получить хорошее преимущество по баллам.

Однако тот факт, что эта нестабильность не помешала ей победить на двух этапах Гран-при, а также в финале серии, где она превзошла в очном противостоянии Загитову, изрядно настораживает.

Это можно расценивать как доказательство того, что Кихира сильна не только «трикселем» и на самом деле не очень зависит от него.

У японки действительно нет серьезных проблем с исполнением остальных видов прыжков — никакого неясного ребра на лутце или постоянного недокрута на риттбергере. Почти на всех элементах ученица Хамады получает неплохие надбавки за качество исполнения.

Субъективная оценка за компоненты (артистизм, попадание в музыку, образ, красивые переходы между элементами) у Кихиры тоже сильно выросла за сезон и на арене в Сайтаме явно будет заоблачной при любых обстоятельствах — таковы особенности домашнего судейства.

Учитывая все эти обстоятельства, для победы над японкой нужно будет дождаться серьезных ошибок с ее стороны. По-другому это сделать невозможно.

Алина Загитова

Основным кандидатом на борьбу с Кихирой считается олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее главным оружием является сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который та же Кихира, например, не делает.

Другое дело, что у японки заявлен в произвольной программе еще более дорогостоящий каскад — тройной аксель + тройной тулуп, но она обычно не исполняет его, заменяя там первый элемент на двойной аксель.

Недаром мировые рекорды за произвольное выступление и по сумме баллов все еще принадлежат Загитовой.

По базовой стоимости элементов россиянка — вторая после Кихиры, а по компонентам, как правило, немного превосходит соперницу, что оставляет ей шанс немного компенсировать отставание по технике и побороться за золото.

К тому же ученица Этери Тутберидзе расставила прыжки в произвольной программе таким образом, чтобы получить как можно больше надбавок за исполнение во второй половине номера.

Напомним, за последние три элемента даются дополнительные плюсы, поскольку под конец выступления прыгать сложнее, и Загитова оставила напоследок сразу два каскада

(тройной лутц + тройной риттбергер и тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер), а также обладающий неплохой стоимостью тройной флип.

У Кихиры в последних трех элементах произвольной программы располагается один каскад, а не два, так что здесь у Алины есть небольшое преимущество. Можно утверждать, что, если японка завалит короткое выступление, как уже неоднократно происходило по ходу сезона, а россиянка откатается чисто, то судьба золота будет решена не в пользу Кихиры.

Однако проблема в том, что сама олимпийская чемпионка в последнее время не радует стабильностью.

Так, на чемпионате России и Европы она проваливала произвольную программу, лишаясь огромного количества баллов, а вместе с тем и верной победы.

Казусы с ошибками происходили и до этого — на этапах Гран-при, но все-таки не в таком объеме, да и уровень соперниц просто не позволял наказать Алину.

Однако по ходу сезона проблемы Загитовой только усугублялись и на чемпионате Европы достигли своей кульминации.

На том турнире не было даже Евгении Медведевой, чье присутствие могло теоретически надавить на олимпийскую чемпионку (заочное соперничество между девушками все еще продолжается). Все условия для комфортной победы были созданы, но Загитова все равно упала и уступила золото Софье Самодуровой.

Физические изменения в связи с переходным возрастом, груз ожиданий болельщиков из-за статуса победительницы Игр — видимо, в постолимпийский сезон на девушку навалилось слишком много всего.

И либо она справится с этим на чемпионате мира, либо мы станем свидетелями грандиозного провала.

Евгения Медведева

Еще одна «мисс нестабильность» текущего сезона — это бывший лидер сборной России Евгения Медведева. Несмотря на отсутствие переходного периода (спортсменке уже 19), до февраля она заваливала программы похлеще Загитовой, иногда падая сразу в обеих.

И лишь в финале Кубка России, который стал последним отборочным турниром перед чемпионатом мира, Медведева сумела взять себя в руки и допустила лишь одно падение, что позволило ей одержать победу и пробиться в сборную.

Впрочем, причины ее предыдущих неудач вполне объяснимы: Евгения страдает от хронических проблем с техникой некоторых прыжков и весь год перекраивает манеру исполнения.

Например, у нее с детства идет неправильное ребро на лутце и неуверенное приземление с двойного акселя.

Тренер спортсменки Брайан Орсер, к которому она ушла от Тутберидзе в мае 2018 года после проигрыша на Олимпийских играх, бьется над этой проблемой не покладая рук, однако на официальных соревнованиях в условиях стресса вылезают прежние ошибки.

Постоянные мысли о том, что нужно сделать правильно, а не как всю жизнь до этого, тоже сбивают спортсменку и вселяют в нее неуверенность.

Как показывать в такой ситуации стабильно высокие результаты, не очень понятно.

На протяжении сезона Медведева неоднократно меняла свои программы, то вставляя, то убирая элементы, и в итоге остановилась на более безопасном варианте.

Вызывающий сложности тройной лутц заявлен только один раз — в произвольной программе, — а почти все каскады идут в паре с более дешевым прыжком — тулупом.

Единственный интересный в плане сложности каскад — это тройной сальхов + тройной риттбергер. И именно с него Медведева упала в финале Кубка России.

Таким образом, остается только надеяться, что на чемпионате мира произойдет чудо, и Евгения откатает обе программы чисто. Хотя с учетом не самой высокой сложности заявленного контента даже это не гарантирует ей попадание в тройку, если конкурентки также не ошибутся.

Единственная радость — у Медведевой огромный авторитет на международной арене и, что уж там, настоящий дар выразительного исполнения программ. Все это в совокупности дает высокие баллы за компоненты и позволяет при любых обстоятельствах не опуститься в таблице катастрофически низко.

Софья Самодурова

Третья участница сборной России Софья Самодурова едва ли претендует на высокие места. У нее нет ни сложнейшей техники, ни огромных компонентов.

Основное преимущество ученицы Алексея Мишина перед остальными фигуристками — это потрясающая стабильность.

Никто больше в мире не может похвастаться отсутствием хотя бы одной серьезной ошибки на прокатах в этом сезоне.

Именно благодаря этому она и смогла завоевать золото чемпионата Европы: Загитова завалила произвольную программу, и безошибочная Самодурова оказалась тут как тут.

Однако на чемпионате мира для такого исхода должны провалиться слишком многие соперницы, так что Софье, скорее всего, светит только попадание в топ-5, а в самом оптимистичном прогнозе можно пожелать бронзу.

Тем не менее включение ученицы Мишина в состав сборной России абсолютно объективно.

Учитывая, что Медведева и Загитова могут в любой момент потерять одну из программ, команде жизненно необходим боец, который точно не опустится ниже определенного уровня.

В первую очередь это нужно для завоевания трех квот на участие в международных соревнованиях в следующем сезоне. Для этого две представительницы сборной должны занять такие места, чтобы их общая сумма не превышала число 13, — например, хватит пятой и восьмой строчки.

Таким образом, если, например, Медведева и Загитова потерпят неудачу и окажутся в районе восьмого места, оценки Самодуровой позволят вытянуть сборную к приемлемому результату.

Остальные

Безусловно, стоит следить за Элизабет Турсынбаевой. Если она исполнит четверной сальхов, то расклад сил в борьбе за медали резко поменяется. На недавнем чемпионате четырех континентов казахстанская фигуристка проиграла только Кихире, так что россиянкам она точно сможет навязать борьбу.

Другие японки — Каори Сакамото и Сатоко Мияхара — также довольно опасны.

Первая напоминает чем-то Самодурову — у нее почти не бывает серьезных ошибок, и она так же готова атаковать из-за угла в случае провала кого-то из лидеров.

Вторая берет, скорее, авторитетом и красивым женским катанием: Мияхаре уже 20 лет, что по нынешним меркам фигурного катания довольно много.

Нет сомнений, что при домашнем судействе все сильные стороны опытной Сатоко будут оценены максимально, и даже при не самой серьезной технике она может получить вполне неплохие баллы.

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