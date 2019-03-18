Дуэль на льду: Медведева и Загитова разобрались без тренеров

Чемпионат мира по фигурному катанию официально стартовал. Недаром на всех афишах, посвященных главному старту сезона, красуются даты 18-24 марта. И пускай первые выступления спортсменов запланированы только на 20-е число, в японской Сайтаме начались официальные тренировки звезд — этого уже достаточно для серьезного ажиотажа.

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Евгения Медведева

Одна из самых обсуждаемых персон в составе сборной России — Евгения Медведева — прибыла в Сайтаму заблаговременно, накануне первого тренировочного дня. Разница во времени между Торонто, где занимается россиянка, и Сайтамой составляет 13 часов, так что неудивительно, что фигуристка решила прилететь с хорошим запасом для акклиматизации.

В аэропорту двукратную чемпионку мира тут же поймали японские телевизионщики, которым она дала небольшое интервью:

«Я приехала сюда в абсолютно боевом и приподнятом настроении, потому что я просто рада находиться здесь. Я отдам на турнире все силы. Думаю, я должна одолеть саму себя.

Аrigato gozaimashita» («Спасибо большое» — в переводе с японского. — «Газета.Ru»).

Любопытно, что в аэропорту Медведеву не сопровождал ее основной тренер Брайан Орсер, который, судя по всему, полетел другим рейсом с японским одиночником Юдзуру Ханю, который является главной звездой его группы.

Зато с Евгенией была помощница Орсера Трейси Уилсон, которая помогала фигуристке и в финале Кубка России, где та показала свои самые чистые прокаты в сезоне, допустив лишь одно падение. Хочется верить, что сопровождение Трейси принесет Медведевой удачу и на этот раз.

На обеих тренировках — утренней и вечерней — Евгении также давала советы именно Уилсон. Кроме того, за практикой фигуристки наблюдал хореограф Миша Ге, который поставил ей новую короткую программу по ходу сезона-2018/19. Орсер не приехал.

Сама спортсменка нисколько не показала, что обеспокоена отсутствием рядом с собой основного тренера.

На первом занятии Медведева без проблем исполнила свое короткое выступление под музыку из итальянской оперы «Тоска», показав каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер.

На вечерней тренировке фигуристка посвятила себя исполнению прыжков — один за другим следовали тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной флип, двойной аксель. Ко многим из них девушка прикрепляла тройной тулуп, таким образом превращая элемент в каскады. Особенно часто она проделывала это с проблемным для себя прыжком — акселем.

Известный журналист Джеки Вонг, специализирующийся на фигурном катании (Медведева даже подписана на него в инстаграме), отметил, что этот прыжок стал у россиянки гораздо выше и теперь исполняется на более внушительной скорости. Все-таки почти год занятий в группе Орсера не прошел даром.

Единственное, что немного разочаровывает: Евгения почти не показывала каскадов с риттбергером,

хотя Трейси в недавнем интервью In The Loop рассказывала, что на тренировках она штампует подобные прыжки один за другим.

Многие полагали, что именно из-за отсутствия «риттового» каскада Медведева проиграла Олимпиаду Алине Загитовой, — этот элемент стоит ощутимо дороже, чем каскад с тулупом. Однако накануне Игр-2018 Евгения только оправилась от стрессового перелома стопы. Теперь же никаких оправданий для игнорирования дорогого каскада нет, тем более что ранее спортсменка уже включала его в соревновательную программу (правда, пока не очень удачно — в финале Кубка России она упала при попытке исполнить тройной сальхов + тройной риттбергер).

Evgenia Medvedeva with Tracy Wilson and Misha Ge at the boards #WorldFigure pic.twitter.com/FjUnqNjk7U — Jackie Wong (@rockerskating) 18 марта 2019 г.

Впрочем, стоит признать, что пару раз Медведева все же решилась показать на тренировке «риттовый» каскад с тройным сальховом — и он вышел чистым.

Во время получения аккредитации на турнир Евгения активно шутила, позировала для фото и сопровождала саркастическими аплодисментами неправильное произношение своего имени в исполнении японского волонтера.

Другие фигуристы поддерживали иронию Медведевой дружным смехом. Судя по всему, настроение у спортсменки действительно приподнятое и действительно боевое.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Японию позже Медведевой. Между Сайтамой и Москвой разница во времени составляет шесть часов, так что спортсменке, видимо, понадобится меньше дней на акклиматизацию. В любом случае в группе Этери Тутберидзе предпочитают до последнего момента тренироваться на родном катке «Хрустальный»:

Загитова уже опаздывала на первые тренировочные дни на чемпионате Европы и на чемпионате России.

И на этот раз спортсменка показалась в аэропорту Сайтамы, когда многие другие фигуристы уже разминались на утренней тренировке. Любопытно, что ее, как и Медведеву, не сопровождал основной тренер: вместо Тутберидзе рядом с Загитовой шел Сергей Дудаков.

Однако, если у Орсера было, кого предпочесть Евгении, — это олимпийский чемпион Ханю, с которым они сотрудничают уже восемь лет, — то какими делами решила заняться Тутберидзе, пока неизвестно.

Загитову, к слову, тоже поймало в аэропорту японское телевидение, которое сделало в своем репортаже акцент на том, с каким милым мишкой фигуристка прилетела в Страну восходящего солнца.

Местные журналисты также не забыли упомянуть, что игрушка очень похожа на собаку спортсменки породы акита-ину, подаренную ей японцами.

Из-за позднего прибытия Загитова успела только на вечернюю тренировку, где показала свою произвольную программу. Видимо, музыку короткого выступления фигуристкам включали с утра, так что олимпийской чемпионке пришлось репетировать не ту программу, с которой ей предстоит выступать через день.

Однако это нисколько не смутило девушку, которая чисто откатала свою «Кармен», исполнив все заявленные элементы:

двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной сальхов, тройной лутц + тройной риттбергер + тройной риттбергер, тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер и тройной флип.

Тренирующаяся рядом Медведева могла бы только позавидовать такому количеству «риттовых» каскадов. Впрочем, и у Загитовой все было не так гладко: под конец тренировки она неожиданно упала с тройного риттбергера, а перед этим дважды исполнила этот же прыжок не очень чисто.

Вообще тренировка на одном льду Медведевой и Загитовой уже напоминает между собой мини-соревнование. Может, и хорошо, что на это занятие не явились Орсер и Тутберидзе — стой они рядом у бортика, атмосфера могла бы стать на порядок взрывоопаснее.

Софья Самодурова

Третья участница сборной России Софья Самодурова, для которой этот чемпионат мира станет первым в карьере, прибыла в Японию заблаговременно и прилежно посетила обе тренировки. Разумеется, в них не было ни одного падения. Ученица Алексея Мишина в этом сезоне является самой стабильной фигуристкой не то что в России, но и, наверное, во всем мире.

Единственной помаркой стало приземление на две ноги (степ-аут) после тройного риттбергера. В дальнейшем Самодурова чисто исполнила тот же риттбергер, тройной сальхов, тройной флип, тройной лутц, а также каскады тройной флип + тройной тулуп и двойной аксель + тройной тулуп (их было несколько).

Во время прогона игривой произвольной программы под музыку из фильма «Бурлеск» Софья невольно привлекла внимание Трейси Уилсон, которая наблюдала в это время за тренировкой Медведевой.

Специалист внимательно проследила за выступлением Самодуровой, после чего послала ей одобрительную улыбку.

Рика Кихира

Главная конкурентка российских фигуристок Рика Кихира, которая владеет акселем в три с половиной оборота, провела не самую блестящую, но вполне рабочую тренировку. Японка падала с каскада тройной флип + тройной тулуп, а также с тройного лутца и риттбергера.

Что касается ее коронного «трикселя», то здесь Кихира допустила один раз «бабочку» и дважды некрасиво приземлилась на обе ноги.

Примерно так же фигуристка показывает себя на официальных соревнованиях (в короткой программе она заваливает аксель почти всегда), что не мешает ей побеждать за счет идеального произвольного выступления.

Другие японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара также допускали падения на не самых сложных прыжках. По крайней мере, в тренировочном режиме россиянки пока выглядят сильнее своих оппоненток.

Похорошевший Ханю

Лидер мирового мужского одиночного катания Юдзуру Ханю наконец восстановился от травмы лодыжки, полученной на осеннем этапе Гран-при в Москве, и сможет принять участие в чемпионате мира.

На этом турнире к Юдзуру будет особенное внимание.

В последний раз двукратный олимпийский чемпион выигрывал мировое первенство в сезоне-2016/17, поэтому для подтверждения своего статуса лучшего фигуриста планеты ему будет очень важно выступить успешно при домашних трибунах (и желательно — с новым рекордом).

Коротко пообщавшись с болельщиками, Ханю сообщил, что теперь чувствует себя нормально, а также пообещал постараться выиграть соревнования.

20 марта чемпионат мира откроют спортивные пары — с короткой программой они выступят в 4.30 по московскому времени. Спустя несколько часов, в 09.05 утра, на лед с короткими номерами выйдут женщины-одиночницы. Мужчины начнут борьбу за медали 21 марта в 10.00 утра.

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