«Никто не отдаст»: с кем будет жить дочь Началовой

Юная дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой и бывшего футболиста Евгения Алдонина будет жить с отцом. До смерти Началовой девочка проживала то с отцом, то с матерью, однако теперь ее заберет Алдонин, поскольку именно он приходится ей ближайшим родственником.

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Как информирует ФАН со ссылкой на близкий к семье источник,

ранее девочка примерно одинаковое время проводила в домах матери и отца.

Началова и Алдонин поженились в 2006 году — их дочь родилась спустя несколько месяцев после свадьбы, а ее крестной матерью стала эстрадная певица Лариса Долина. В 2011-м пара официально объявила о разводе. Ради дочери Юлия и Евгений сохраняли дружеские отношения и после расставания — певица даже оставляла футболисту публичные теплые поздравления с днем рождения.

После смерти Началовой забрать к себе девочку выразила желание известная телеведущая Лена Ленина, дружившая с певицей. Однако, как заметила модель, она понимает, что ей вряд ли смогут отдать ребенка.

«Я бы любила ее, как родную и, в память о тебе, окружила бы ее любовью и заботой. Мы всегда будем помнить тебя, Юлечка!» — сказала Лена Ленина. «Но мне, наверное, никто не отдаст», — добавила телеведущая.

Со стороны матери у дочери Алдонина остались дедушка и бабушка.

Певица также была замужем за певцом и музыкантом Дмитрием Ланским, который получил широкую известность, будучи солистом поп-группы «Премьер-министр». С 2011 по 2016 год она состояла в отношениях с российским хоккеистом Александром Фроловым, а в начале прошлого года представила нового избранника — судью Нижегородского областного суда Вячеслава Кудрю.

12-летняя дочь — единственный ребенок Началовой.

Что касается Алдонина, бывший полузащитник московского ЦСКА после развода с Началовой женился во второй раз. Его возлюбленной стала девушка по имени Ольга, а в 2016 году у пары родился сын Артем.

С дочерью от первого брака Алдонин не прекращает общаться и активно принимает участие в ее воспитании.

В инстаграме экс-игрока сборной России регулярно появляются фотографии с маленькой девочкой. Судя по всему, с нынешней супругой отца ребенок не испытывает проблем.

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Певица была экстренно госпитализирована из-за гангрены ноги и высокого уровня сахара в крови. Спустя некоторое время Началову ввели в состояние искусственной комы, однако ее состояние ухудшалось. У Юлии развивалась полиорганная недостаточность из-за осложнений с почками и сердцем. Впоследствии у нее произошел отек легких и мозга.

Певице провели ампутацию ноги из-за угрозы сепсиса, после которой у нее остановилось сердце.

Последние дни с Началовой находились ее родные и близкие, сохраняя шанс на выздоровление Юлии, однако она скончалась, так и не приходя в сознание.

Началова на протяжении восьми лет боролась с подагрой, развившейся в результате неудачного приживления грудных имплантов, которые вызвали заражение крови и отказ почек. Сообщалось, из-за подагры она также страдала диабетом второго типа и красной волчанкой, однако ее врач Василий Шуров опроверг эти данные.

По его мнению, певица скончалась из-за случайности. Началова поранила ногу и вовремя не обратилась к врачу, применяя самолечение лидокаином. Только когда у Юлии началось заражение крови, сопровождающееся высокой температурой и общим недомоганием, ей вызвали скорую помощь и госпитализировали.

«Люди, будьте бдительны, проходите профилактику, а если что-то не так — не ждите, вприпрыжку бегите к врачу. Посмотрите на Юлю. Она горела как свечка в три дня, а виной всему — случайность», — заключил Шуров.

Похороны Юлии Началовой должны состоятся в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.

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