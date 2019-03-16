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С чистого листа: Квят возвращается в Формулу-1. LIVE

Онлайн Гран-при Австралии с участием Даниила Квята

На первом этапе Гран-при Австралии Формулы-1 проходит гонка на 58 кругов. Участие в заезде принимает россиянин Даниил Квят, представляющий команду «Торо Россо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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09:00

Риккардо зазвали в боксы и закатили машину в гараж. У Даниэля шансов на очки не было. А теперь сходит еще и Грожан!

08:59

Ферстаппен проходит Феттеля и вырывается на третье место!

08:58

Единственный, кто до сих пор не заезжал в боксы, это Пьер Гасли. Он шестой пока.

08:57

Джовинацци собрал за собой пеструю компанию из четырех разных машин. Интересная борьба в середине пелотона.

08:56

Леклер побывал в боксах и вернулся на свое законное пятое место.

08:53

Квят побывал в боксах и выехал 11-м! Впереди Норриса!

08:52

Недовольство Хэма связано с тем, что он не уверен в возможности добраться до финиша на нынешнем комплекте шин.

08:51

Ферстаппен в боксах. Выезжает пятым. За Хэмилтоном и Феттелем. Боттас снова во главе гонки.

08:50

Пелотон возглавляет Макс Ферстаппен. но он не был в боксах. Хэмилтон позади Леклера и уже недовольно спросил у своих инженеров, зачем его так рано зазвали!

08:48

Боттас побывал на пит-стопе, остался впереди Хэмилтона и вернул себе лучший круг в гонке!

08:46

Положение после 23-х кругов.

08:43

21 круг позади:

1. Боттас, 2. Ферстаппен, 3. Леклер, 4. Хэмилтон, 5. Феттель, 6. Стролл, 7. Квят, 8. Гасли, 9. Магнуссен, 10. Хюлькенберг.

08:42

Кстати, Пьера Гасли Даниил Квят до сих пор не пропустил! У француза машина-то получше. Пока. Напомним, что многие прочат рокировку в «Ред Булле» и «Торо Россо», если у Гасли не пойдет. Австрийцы это практикуют, мы помним.

08:41

Магнуссен вынудил Джовинацци допустить ошибку и прошел его! 19-й из 58 кругов идет.

08:40

Рядом с Албоном Грожан после пит-стопа оказался из-за заминки в боксах. «Хаас» и пит-стопы — старая больная тема.

08:39

Лучший круг гонки у Феттеля! С этого года за лучший круг гонки дают дополнительный балл, если установивший его пилот финиширует в десятке, правда.

08:39

Магнуссен атаковал, но не прошел Джовинацци.

08:38

Еще не побывавший в боксах Квят на данный момент идет седьмым.

08:37

Также побывавший на пит-стопе Албон атаковал Грожана после выезда того с пит-лейн, был очень опасный момент, но столкновения не случилось, а француз сохранил позицию.

08:36

Хэмилтон в боксах. Будет атаковать, чтобы опередить после пит-стопов Боттаса, который устанавливает быстрейший круг. Грожан и Норрис в боксах.

08:35

Роберт Кубица стал первым круговым в 70-м сезоне «Формулы-1».

08:34

Феттель в боксах на 15-м круге. Следом заезжает Магнуссен.

08:34

Хюлькенберг и Перес зарулили в боксы на пит-стопы. Квят ситуативно 11-й, рядом с очковой зоной.

08:33

Ну а «Макларену» не позавидуешь: такие удачные тесты, классная квалификация Норриса, и опять технические проблемы у команды из Уокинга.

08:32

Кими Райкконен первым из пилотов заехал на плановый пит-стоп. После него с девятого на 16-ю позицию переместился.

08:31

Квят 14-й теперь, таким образом.

08:29

Первый сход! Карлос Сайнс завернул в боксы, но даже не доехал до них.

08:26

Леклер вылетел на траву, срезав первый поворот. В шести секундах позади Ферстаппена монегаск теперь.

08:25

8 кругов позади, десятка:

1. Боттас, 2. Хэмилтон, 3. Феттель, 4. Ферстаппен, 5. Леклер, 6. Магнуссен, 7. Грожан, 8. Хюлькенберг, 9. Райкконен, 10. Норрис.

08:24

Гасли прессингует «Торо Россо» Квята активнее, чем Даниил давит на «Макларен» Сайнса. Это в целом неудивительно. Но пока держит 15-ю позицию россиянин.

08:22

2,273 уже перевес Боттаса над Хэмилтоном.

08:21

Квят уступает Сайнцу 0,7, а Гасли примерно на такой же дистанции позади россиянина.

08:19

Кубица тоже побывал в боксах и перешел с харда на медиум. Побывал вместе Риккардо, так что остался впереди. Боттас 1,507 везет Хэмилтону.

08:17

Боттас немного отрывается от Хэмилтона.

08:16

Риккардо побывал в боксах, заменил переднее антикрыло, а также сменил мягкий комплект резины на жесткий! Изначально на харде только Кубица стартовал.

08:15

Итак, кто на какой позиции сейчас:

1. Боттас, 2. Хэмилтон, 3.Феттель, 4. Ферстаппен, 5. Леклер, 6. Магнуссен, 7. Грожан, 8. Хюлькенберг, 9. Райкконен, 10. Норрис, 11. Албон, 12. Перес, 13. Стролл, 14. Сайнц, 15. Квят, 16. Гасли, 17. Джовинацци, 18. Расселл, 19. Кубица, 20. Риккардо.

08:14

Боттас опередил Хэмилтона, а Риккардо сзади лишился переднего спойлера!

08:14

998-й Гран-при в истории «Формулы-1» стартовал!

08:10

Команды сейчас уходят на прогревочный круг, а мы отметим также, что Пьер Гасли в дебютной гонке за рулем «Ред Булла» не прошел во второй сегмент! Что в третий не попали обе «Рено», а Нико Хюлькенберг опередил Даниэля Риккардо. Ну и еще катастрофическое отставание «Уильямса» от всех остальных команд и от себя прошлогоднего образца.

08:09

Полный стартовый порядок по итогам квалификации: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Валттери Боттас («Мерседес») 3. Себастьян Феттель («Феррари») 4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 5. Шарль Леклер («Феррари») 6. Ромен Грожан («Хаас») 7. Кевин Магнуссен («Хаас») 8. Ландо Норрис («Макларен») 9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 11. Нико Хюлькенберг («Рено») 12. Даниэль Риккардо («Рено») 13. Алекс Албон («Торо Россо») 14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 15. Даниил Квят («Торо Россо») 16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 17. Пьер Гасли («Ред Булл») 18. Карлос Сайнс-младший («Макларен») 19. Джордж Расселл («Уильямс») 20. Роберт Кубица («Уильямс»)

08:05

Мир «Формулы-1» скорбит о директоре ФИА Чарли Уайтинге, скоропостижно скончавшемся здесь вечером в четверг.

08:02

Что касается Даниила Квята, то российский возвращенец уверенно вышел во второй сегмент, но там остался последним, проиграв даже новичку и партнеру по «Торо Россо» Александру Албону. Квят стартует 15-м, но здесь не стоит сильно расстраиваться — Даниил был хорош, но последнюю попытку ему испортил вылетевший перед ним с трассы Феттель. В итоге время во втором сегменте у россиянина было хуже, чем в первом, в то время как Албон проехал на максимуме.

08:00

Итоги вчерашней квалификации получились во многом неожиданными. Еще по практикам стало понятно, что «Мерседес» гораздо быстрее, чем ожидалось по тестам, но все равно перевес «серебряных стрел» над «Феррари» и всеми остальными оказался ошеломляющим. У чемпиона мира Льюиса Хэмилтона поул-позишн. Вследа за ним квалифицировался партнер по команде Валттери Боттас, Себастьян Феттель на «Феррари» третий, а его однокомандника Шарля Леклера опередил Макс Ферстаппен. Следом расположились два «Хааса» (Ромен Грожан и следом Кевин Магнуссен), затем новичок Ландо Норрис на «Макларене», Кими Райкконен на «Альфа Ромео» и Серхио Перес на «Рэйсинг Пойнте». Вот такой получилась расстановка в третьем сегменте.

07:55

Заезд стартует в 08.10 по московскому времени.

07:50

Доброе утро, уважаемые любители автоспорта! Представляем текстовую онлайн-трансляцию гонки (58 кругов, 307,574 км) на Гран-при Австралии.