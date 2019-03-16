Норвежский барьер: Большунов противостоит Клебо. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
0:2
закончен
19:00
АрсеналЕнисей
2:0
закончен
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:3
закончен
18:15
Реал МадридСельта
2:0
закончен
20:30
Атлетик БАтлетико М
2:0
закончен
22:45
ЛеганесЖирона
0:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
закончен
18:00
БалтикаСпартак-2
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
закончен
18:00
ЗаряШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
3:5
закончен
20:00
СПАЛРома
2:1
закончен
22:30
ТориноБолонья
2:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
0:1
закончен
17:30
ШтутгартХоффенхайм
1:1
закончен
17:30
АугсбургГанновер-96
3:1
закончен
17:30
ВольфсбургФортуна
5:2
закончен
20:30
ГертаБоруссия Д
2:3
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
2:2
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
1:2
закончен
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
4:3
закончен
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
0:0
закончен
22:00
КанСент-Этьен
0:5
закончен
22:00
ГенгамДижон
1:0
закончен
22:00
НимСтрасбург
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
4:2
закончен
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
1:5
закончен
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
2:1
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
3:4
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
4:2
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
6:2
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
0:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
2:1 (ОТ)
закончен
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
2:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
78:109
закончен
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:120
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
136:138
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
135:128
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
102:100
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
15:15
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Норвегия
1:12.00,1
закончен
18:30
Мужская эстафета 4х7,5 км
1
Норвегия
1:12:03,7
закончен
Лыжный спорт / Этап Кубка мира в Фалуне
16:00
Мужской и женский спринт
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
06:00
Эррол Спенс — Майки Гарсия
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАхмат
0:1
закончен
16:30
Локомотив МКраснодар
0:0
1 тайм
19:00
Спартак МЗенит
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
1:0
закончен
12:00
СибирьТамбов
0:2
закончен
13:00
РоторХимки
1:0
закончен
14:00
Нижний НовгородШинник
0:1
закончен
16:00
Зенит-2Факел
0:0
1 тайм
17:00
МордовияЛуч
не начался
17:00
АрмавирАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
1:2
закончен
18:15
ЭспаньолСевилья
не начался
20:30
ВаленсияХетафе
не начался
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
2:0
закончен
17:00
АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
не начался
17:00
ЛациоПарма
не начался
20:00
НаполиУдинезе
не начался
22:30
МиланИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
перенесен
17:15
ФулхэмЛиверпуль
не начался
19:30
ЭвертонЧелси
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
БайерВердер
0:2
2 тайм
17:30
Айнтрахт ФНюрнберг
не начался
20:00
БаварияМайнц
не начался
Франция / Лига 1
16:30
ЛионМонпелье
0:0
1 тайм
17:00
РеймсНант
не начался
19:00
БордоРенн
не начался
23:00
ПСЖМарсель
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
не начался
18:00
КарпатыМариуполь
не начался
20:30
Олимпик ДДинамо К
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Автоспорт / Формула-1
08:10
Гран-при Австралии
1
Боттас ("Мерседес")
1:25.27,325
2
Хэмилтон ("Мерседес")
+20,886
3
Ферстаппен ("Ред Булл")
+22,520
закончен
Лыжный спорт /
13:30
Йохауг выиграла гонку с интервальным стартом на Кубке мира
1
Йохауг (Норвегия)
25:23,9
online
16:15
Онлайн-трансляция мужской гонки свободным стилем на 15 км на этапе КМ
online
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
15:15
Женщины. Масс-старт 12,5 км
1
Вирер (Италия)
37:26,4
закончен
18:00
Мужчины. Масс-старт 15 км
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Арсенал КВорскла
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
не начался
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Норвежский барьер: Большунов противостоит Клебо. LIVE

Онлайн-трансляция мужской гонки свободным стилем на 15 км на этапе КМ

В шведском Фалуне на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины борются за золото гонки свободным стилем на 15 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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16:36

Прекратился снег на лыжне: в равных условиях побегут спортсмены трассу. Первый спортсмен, кстати, уже первые 3 км преодолел.

16:33

За ним летят Штефан Цельгер, Фредрик Андерссон, Бернхард Тритшер, Снорри Эйтор Эйнарссон, Роман Фургер...

16:30

Начинается гонка! Полетел вперед стартовавший первым швед Маркус Рус.

16:27

Все готово к старту! Напомним, что Россию в заезде представят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Евгений Белов и Денис Спицов.

16:24

Этап продлился два дня. Накануне болельщиков порадовал интереснейший спринт, где россиян на пьедестале мы не увидили. Сегодня в гонке на 10 км у девушек наши спортсменки тоже ничем не порадовали. Посмотрим, чем удивят мужчины.

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт
РИА Новости
Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт
16:15

Напомним, что это предпоследний этап Кубка мира.

16:10

Начало запланировано на 16.30 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужской гонки свободным стилем на 15 км, которая проходит в рамках этапа Кубка мира в шведском Фалуне.