Норвежский барьер: Большунов противостоит Клебо. LIVE

Этап продлился два дня. Накануне болельщиков порадовал интереснейший спринт, где россиян на пьедестале мы не увидили. Сегодня в гонке на 10 км у девушек наши спортсменки тоже ничем не порадовали. Посмотрим, чем удивят мужчины.