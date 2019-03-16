Норвежский барьер: Большунов противостоит Клебо. LIVE

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Прекратился снег на лыжне: в равных условиях побегут спортсмены трассу. Первый спортсмен, кстати, уже первые 3 км преодолел.
За ним летят Штефан Цельгер, Фредрик Андерссон, Бернхард Тритшер, Снорри Эйтор Эйнарссон, Роман Фургер...
Начинается гонка! Полетел вперед стартовавший первым швед Маркус Рус.
Все готово к старту! Напомним, что Россию в заезде представят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Евгений Белов и Денис Спицов.
Этап продлился два дня. Накануне болельщиков порадовал интереснейший спринт, где россиян на пьедестале мы не увидили. Сегодня в гонке на 10 км у девушек наши спортсменки тоже ничем не порадовали. Посмотрим, чем удивят мужчины.
Напомним, что это предпоследний этап Кубка мира.
Начало запланировано на 16.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужской гонки свободным стилем на 15 км, которая проходит в рамках этапа Кубка мира в шведском Фалуне.