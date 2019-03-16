«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России

На чемпионате мира по биатлону — 2019 завершилась женская эстафета, не ставшая успешной для россиянок. Золото взяла сборная Норвегии, серебро ушло Швеции, а замкнула тройку призеров Украина.

Женская сборная России в лице Евгении Павловой, Светланы Мироновой, Ульяны Кайшевой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла лишь пятое место.

Стоит отметить, что Миронова, бежавшая второй этап эстафеты, допустила на двух огневых рубежах шесть промахов, использовав все дополнительные патроны. Этот провал президент СБР Владимир Драчев объяснил тем, что спортсменка использует неэффективную модификацию классической винтовки, а также заметил ошибки всех девушек.

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«Возможно ли Миронову научить стрелять? Сначала ей надо заменить винтовку. Этот металлический трансформер-нововведение, которое мешает стрельбе, оно неэффективно.

У нас все «отличились», все наделали ошибок, но Миронова, конечно, больше всех. Была надежда, что она лежа чисто отстреляется и использует один-два запасных. В итоге больше минуты проигрыша на этапе — очень много, непростительно для чемпионата мира.

Были ли сомнения ее ставить? Анастасию Морозову даже не рассматривали, она еще не чувствует себя так, как в начале сезона. А вот Ларису Куклину рассматривали», — цитирует Драчева ТАСС.

Одна же из участниц эстафеты Екатерина Юрлова-Перхт после финиша не стала винить своих партнеров по команде, а сделала акцент на собственных ошибках.

«Были ли шансы? Они есть всегда. Это эстафета, здесь нельзя надеяться на кого-то, нужно работать всей командой. Сегодня мы отработали неплохо.

Я недовольна «стойкой», потому что поторопилась, пыталась выжать максимум и отыграть отставание. Не получилось, но рада, что мы попали в топ-6 при такой высокой конкуренции. При хорошей стрельбе могли быть повыше. Посмотрите на сборную Украины. Девчонки показали не самый лучший ход, но благодаря стрельбе они в призах»,

— приводит слова Павловой «Чемпионат.com».

Несмотря на неубедительный результат, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова похвалила наших девушек за выступление в шведском Эстерсунде.

«Выступление неплохое, ведь не хватило совсем чуть-чуть до третьего места, поэтому считаю, что выступление очень достойное! Конечно, все много дополнительных патронов брали, если бы Катя не взяла их на последнем этапе, мы были бы третьими, наверное. Нам чуть-чуть не повезло, а так — девчонки молодцы», — сказала Слепцова.

Также прославленная спортсменка прокомментировала неудовлетворительную стрельбу Юрловой-Перхт.

«Я думаю, с Катей ничего не случилось на последнем рубеже, это просто нервы, усталость, она видела, что третье место близко, поэтому хотела быстро стрельнуть и уйти. Но не получилось, как не получилось и у Швеции сегодня выиграть.

Спортсмены — не железные люди. Наверное, нужно выходить с холодной головой, не думать о медалях и просто делать свою работу», — отметила Слепцова.

А вот мужчины порадовали! Сборная России в своей эстафете стала третьей.

Бронзовыми медалистами чемпионата мира стали Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, который перед последним огневым рубежом проигрывал 40 секунд замыкавшему тройку французу Мартену Фуркаду.

Но роковые пять промахов прославленного биатлониста, проводящего провальный сезон, решили исход битвы за третье место. Французы стали лишь шестыми, тогда как на третью ступень пьедестала взошли наши парни.

Победителем стала сборная Норвегии, а вторыми пришли к финишу немцы.

Владимир Драчев назвал «подарком» провал Фуркада.

«Медаль есть. Будем считать, что это подарок от Фуркада. Это за все то, что он говорил против нас, этот подарок здесь на чемпионате мира произошел. Бог же видит все наверху. Значит, Логинов прав: не надо нигде никаких высказываний делать. Будем радоваться этой бронзе в подарочной обертке.

А отработал Саша отлично. И лежа, и стоя, очень быстро и очень качественно. Отрыв-то какой был от второго-третьего места, минута с лишним! Отрывище! Он ехал просто так, на всякий случай, вдруг шанс есть. И вот этот шанс — подарок Фуркада российскому биатлону», — заявил президент СБР.

А вот российский биатлонист Никита Поршнев после соревнований извинился за свое неудачное выступление. Он проиграл целую минуту выбившимся вперед норвежцам, хотя первым эстафету.

«Я хотел бы извиниться перед всеми за такое выступление. Я очень расстроен», — приводит слова атлета ТАСС.

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