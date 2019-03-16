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«Сукины дети»: Роналду отстраняют от Лиги чемпионов

Роналду могут дисквалифицировать на матчи 1/4 финала ЛЧ за неприличный жест

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Португальцу грозит дисквалификация за неприличный жест, показанный во время ответной встречи с «Атлетико». Мадридский клуб намерен подать на Роналду жалобу в УЕФА.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рискует пропустить несколько матчей Лиги чемпионов. По информации издания El Mundo Deportivo, дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать португальца за неспортивное поведение во время ответного матча 1/8 финала с мадридским «Атлетико», а также наложить на итальянский клуб крупный штраф.

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В концовке встречи Роналду реализовал пенальти и оформил хет-трик, а «Ювентус» победил со счетом 3:0 и по сумме двух встреч (3:2) вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Во время празднования победы португалец повернулся к трибуне, где располагались фанаты мадридского клуба, и показал им неприличный жест. В частности, Роналду дважды схватился за паховую область.

Кроме того, журналисты испанского телеканала Vamos de Movistar проанализировали поведение форварда «Ювентуса» и разобрали несколько слов, которые тот произнес в адрес болельщиков «Атлетико». В частности, Роналду назвал фанатов «матрасников» «hijos de puta», что с испанского переводится как «сукины дети».

Отмечается, что руководство мадридского клуба намерено подать жалобу в УЕФА на действия Роналду, отметив, что португалец повел себя неуважительно по отношению к сопернику.

Что касается мотивов, по которым форвард «Ювентуса» столь эмоционально отметил победу своей команды в противостоянии с «Атлетико», то, предположительно, Роналду ответил на жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который в первом матче отпраздновал один из голов своей команды похожим образом.

Аргентинский специалист также развернулся к трибунам и схватился за пах, однако данный жест не был адресован болельщикам туринского клуба.

За это дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на €20 тысяч.

Интересно, что после ответной встречи с «Ювентусом» наставник «Атлетико» не оставил поведение Роналду без внимания, однако, комментируя его, не стал упрекать португальца.

«Криштиану Роналду — лучший в мире. Он умеет показывать такую игру в большие футбольные вечера. Его жест? Он видел, как я сделал это в первом матче на нашем стадионе, и, как и я, хотел показать свой характер», — приводит слова Симеоне Football Italia.

В руководстве туринского клуба также отреагировали на возможные дисциплинарные санкции по отношению к Роналду и выразили уверенность в том, что Криштиану не будет отстранен от ближайших матчей Лиги чемпионов и сможет обойтись штрафом. Так, директор «Старой синьоры» Павел Недвед заявил, что поведение португальского нападающего стало ответной реакцией на многочисленные оскорбления, которые последовали в его адрес со стороны фанатов «Атлетико».

«Не боюсь, что Роналду могут дисквалифицировать. Этот жест должен остаться на поле. Эмоции, которые игроки показывают на поле, должны оставаться там.

Его сильно оскорбили в Мадриде. То же самое сделали болельщики «Атлетико», которые присутствовали на матче в Турине. Я все понимаю, так что давайте двигаться дальше без каких-либо дисквалификаций.

Мы заслуживали выхода в четвертьфинал. Мы заработали еще два матча в Лиге чемпионов. Для наших болельщиков это прекрасно», — цитирует Недведа Sky Sport Italia.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», за который он провел восемь сезонов, выиграв со «сливочными» четыре кубка Лиги чемпионов, дважды став победителем испанской Примеры и завоевав два Кубка Испании. Всего в своей карьере португалец принял участие в 33-х матчах против «Атлетико» и отметился 25 голами.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с амстердамским «Аяксом». Первый матч состоится в столице Нидерландов 10 апреля, а ответный — 16 апреля в Турине.

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