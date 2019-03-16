«Развивайся или уходи в шоу»: Навка дала совет Загитовой

Уже 18 марта стартует первый день чемпионата мира по фигурному катанию, в который спортсмены должны провести официальные тренировки, а 20 марта начинаются сами соревнования. Большинство фигуристов уже находятся в японской Сайтаме и проходят акклиматизацию, а самые задержавшиеся вылетают на место проведения турнира на этих выходных.

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В преддверии одного из самых интригующих ЧМ за последние годы своим мнением о ярких представителях сборной России поделилась Татьяна Навка, которая сама является двукратной чемпионкой мира, а также победительницей Олимпиады-2006 в танцах на льду, где она выступала в паре с Романом Костомаровым.

О Загитовой

Многих сейчас тревожит вопрос о том, в какой форме предстанет в Сайтаме олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова. В нынешнем сезоне ученица Этери Тутберидзе время от времени позволяет себе завалить одну из программ или, по крайней мере, допускает некоторые оплошности, что стоит ей драгоценных баллов в борьбе за золотую медаль.

Причиной такой нестабильности служит бурный рост (за последний год спортсменка вытянулась примерно на 7 см) и психологическое давление статуса олимпийской чемпионки, которое по своему опыту отметила Навка.

«Конечно, всегда легче догонять, чем удерживать лидирующие позиции. Больше ответственности. Загитовой нужно сбросить с себя все чемпионские оковы и сделать свое дело,

— цитирует бывшую фигуристку РИА «Новости». — Алина — прекрасная спортсменка, у нее все замечательно, нужно только психологически правильно настроиться».

В ответ на слова о том, что многие ученицы Тутберидзе по достижении возраста 16-17 лет начинают резко терять в результатах и никак не могут найти себя в спорте, Навка предложила уходить в ледовые шоу.

«Если тебе 16 лет, ты уже олимпийская чемпионка и у тебя вся жизнь впереди, — это прекрасно!

Вставай, иди, учись, развивайся, выступай дальше… или уходи в ледовые шоу.

Я всех жду (Навка в настоящее время сама занимается организацией коммерческих представлений с участием фигуристов. — «Газета.Ru»). Это неплохой вариант, чтобы идти по жизни дальше».

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что сама завершила карьеру только в 30 лет, полагая, что больше серьезных вызовов у нее в жизни не будет и теперь «можно лечь на диван». Однако вскоре такое времяпрепровождение ей наскучило.

«И я встала с дивана и пошла — делаю свое шоу, воспитываю детей, учусь, занимаюсь спортом.

А нынешним юным фигуристкам можно только позавидовать и пожелать удачи», — сказала Навка.

Также двукратная чемпионка мира привела в пример Юлию Липницкую — бывшую подопечную Тутберидзе, которая стала олимпийской чемпионкой в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Сочи.

«Липницкая завершила карьеру в 19 лет? Но она не «затухла».

Напротив, она нашла себя и сейчас путешествует по России с мастер-классами, занимается обучением детей и выступает на шоу», — отметила Навка.

О Медведевой

Олимпийская чемпионка ответила и на вопросы о второй весьма обсуждаемой персоне в составе сборной России — Евгении Медведевой.

Одна из самых титулованных спортсменок мира покинула группу Тутберидзе, с которой сотрудничала на протяжении 11 лет, в мае 2018 года и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Очевидно, что на такие резкие перемены Медведева решилась из-за того, что не смогла завоевать золото Игр в Пхенчхане, совсем немного проиграв Загитовой.

Теперь главной целью Медведевой является участие в Олимпиаде-2022 в Пекине, однако в сезоне-2018/19 она от этой вершины, скорее, отдалялась.

Еще не было ни одного турнира, на котором фигуристка показала бы две чистые программы, — в этом году она допускает падения с аномальной для себя частотой.

«Медведева — очень самодостаточная, сильная девушка с жестким внутренним стержнем, — заметила Навка. — Если она приняла решение об уходе к Орсеру, значит, оно было правильным и необходимым. Наверное, ей нужны были новые эмоции и новая энергетика, чтобы она нашла в себе силы идти дальше и бороться. Я думаю, это было правильно. Но жизнь покажет».

О сборной России

Оценивая шансы на успех у всей российской команды на ЧМ, Навка особенно выделила женщин и спортивные пары.

«Нужно надеяться и верить. Наша сборная достаточно неплохо выступила на чемпионате Европы, и я уверена, что

в парном катании и в женском одиночном есть возможности стоять на самых высших ступеньках пьедестала.

Также у нас есть прекрасные молодые танцоры — две пары, которые могут бороться за медали чемпионата мира. А мужчины... Будем верить в чудо», — подытожила олимпийская чемпионка.

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