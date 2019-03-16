Без права на ошибку: россияне претендуют на медали спринта. LIVE

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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
0:0
2 тайм
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:3
закончен
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
закончен
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
закончен
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
1:3
1 тайм
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
0:0
1 тайм
17:30
ШтутгартХоффенхайм
0:0
1 тайм
17:30
АугсбургГанновер-96
0:1
1 тайм
17:30
ВольфсбургФортуна
0:0
1 тайм
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
4:2
закончен
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
Биатлон / Чемпионат мира
15:15
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Норвегия
1:12.00,1
2
Швеция
+24,3
3
Украина
+35,1
закончен
Лыжный спорт / Этап Кубка мира в Фалуне
16:00
Мужской и женский спринт
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАхмат
не начался
16:30
Локомотив МКраснодар
не начался
19:00
Спартак МЗенит
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
не начался
12:00
СибирьТамбов
не начался
13:00
РоторХимки
не начался
14:00
Нижний НовгородШинник
не начался
16:00
Зенит-2Факел
не начался
17:00
МордовияЛуч
не начался
17:00
АрмавирАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
не начался
18:15
ЭспаньолСевилья
не начался
20:30
ВаленсияХетафе
не начался
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
не начался
17:00
АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
не начался
17:00
ЛациоПарма
не начался
20:00
НаполиУдинезе
не начался
22:30
МиланИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
перенесен
17:15
ФулхэмЛиверпуль
не начался
19:30
ЭвертонЧелси
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
БайерВердер
не начался
17:30
Айнтрахт ФНюрнберг
не начался
20:00
БаварияМайнц
не начался
Франция / Лига 1
16:30
ЛионМонпелье
не начался
17:00
РеймсНант
не начался
19:00
БордоРенн
не начался
23:00
ПСЖМарсель
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
не начался
18:00
КарпатыМариуполь
не начался
20:30
Олимпик ДДинамо К
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Без права на ошибку: россияне претендуют на медали спринта. LIVE

Онлайн мужского и женского спринта на этапе КМ по лыжным гонкам в Фалуне

В Фалуне проходит 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины и женщины бегут спринт свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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17:42

Клебо всего лишь третий! Бекстрем благодаря фотофинишу четвертый, Большунов же покидает борьбу за золото.

17:40

Большунов и Клебо идут третьим и четвертым номерами. Интрига!

17:38

Начинается гонка!

17:37

Пеллегрино, Клебо, Большунов! Каким же жарким будет первый полуфинал у мужчин!

17:35

Мая Дальквист из Швеции первая в этом заезде. А Россия остается без представителей в женском сингле.

17:33

Матвеева уже последняя и, к сожалению, из-за потери равновесия теряет шансы на финал.

17:32

Матвеева уверенно начинает свой полуфинал! Но есть проблемы на подъеме у россиянки.

17:30

Очень тепло в Фалуне, что сказывается на трассе: почти в каждом заезде лыжники ошибаются на спусках.

17:27

Нет, Лундгрен из Норвегии смещает с третьего места соотечественницу.

17:26

Йонна Сундлинг из Швеции шла на обгон но упала! Якобсен, представляющая Ноорвегию, приходит к финишу третьей.

17:27

Все та же Фалла и Стина Нильссон из Швеции вырываются вперед в первом женском полуфинале.

17:24

Подведем промежуточные результаты. От России нас в полуфиналах представят Наталья Матвеева у девушек и Александр Большунов и Глеб Ретивых у женщин.

17:21

Ретивых первый! А вот Краснова мы теряем в четвертьфинале - он четвертый.

17:19

Краснов незаметен, зато Ретивых в лидерах. Бьется Глеб за второе место!

17:17

Глеб Ретивых и Андрей Краснов готовятся к старту! Это последний четвертьфинал.

17:14

В предпоследней шестерке бегут швед Петерсон и норвежец Иверсон. Они и приходят к финишу первыми!

17:10

Норвежец Скар опередил итальянца на финише. Де Фабиани пришел вторым.

17:07

В разгаре третий четвертьфинал у мужчин. Здесь впереди всех на данный момент Франческо де Фабиани из Италии.

17:04

Упустил первое место Большунов на финише малоизвестному норвежцу. Но второе место, и теперь Александр идет готовится к полуфиналам.

17:04

Большунов хорошо начал. Лидирует он сейчас.

17:02

Норвежец Клебо, итальянец Пеллегрино и финн Хакало вышли в полуфинал. Ждем нашего Александра Большунова (он уже готовится к старту).

17:00

У мужчин побежали первый четвертьфинал лыжники. Норвежец Клебо в первом заезде бьется! И лидиует.

16:57

Матвеева - вторая! Выходит она в полуфинал, но как же мало времени у россиянки будет на восстановление.

16:55

Лоран падает на ровном месте! А вот Белорукова теряет статус «лаки-лузера».

16:53

Сначала лидирующая Матвеева отпустила соперниц и пока идет четвертой. Впереди финишная прямая, где все и решится.

16:50

Заключительный четвертьфинал сейчас начнется. Здесь компанию фаворитке заезда итальянке Грете Лоран составит наша Наталия Матвеева!

16:47

Мари Айде также становится жертвой падения в четвертом четвертьфинале. Бронзовая медалистка последнего этапа пришла к финишу последней и выбывает из соревнований.

16:44

Тяжелый и глубокий снег подвел шведку - Хакстрем упала и по времени проиграла даже Белоруковой. Шансы на полуфинал у Юли возрастают, все зависит от следующих заездов!

16:42

Стремительно развиваются события. Уже третья шестерка побежала спринт. Здесь норвежка Майкен Касперсен Фалла выигрывает, третья Хакстрем

16:40

Представительница США Джессика Диггинс стала жертвой тяжелой трассы! Она потеряла равновесие и не прошла в полуфинал.

16:38

Второй четвертьфинал стартует. Доминирует количеством шведские спортсменки.

16:36

Так и осталась Юлия пятой. В полуфинале одной россиянки мы можем не увидеть. Надежда на Матвееву.

16:33

Крутой спуск подпортил девушкам скорость! И Большунова уже пятая.

16:30

Началась гонка! Белорукова вырывается в лидирующую тройку.

16:27

Юлия Белорукова и Наталья Матвеева от России побегут спринт.

16:23

Этап продлится два дня. Сегодня болельщиков ждет спринт. А завтра — гонка на 10 км у девушек. Мужчины же побегут гонку на 15 км.

16:15

Отметим, что это предпоследний этап Кубка мира.

16:10

Четвертьфиналы стартуют в 16:30 мск.

16:00

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского и женского спринта, который проходит в рамках этапа Кубка мира в шведском Фалуне.