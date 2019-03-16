Без права на ошибку: россияне претендуют на медали спринта. LIVE

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Клебо всего лишь третий! Бекстрем благодаря фотофинишу четвертый, Большунов же покидает борьбу за золото.
Большунов и Клебо идут третьим и четвертым номерами. Интрига!
Начинается гонка!
Пеллегрино, Клебо, Большунов! Каким же жарким будет первый полуфинал у мужчин!
Мая Дальквист из Швеции первая в этом заезде. А Россия остается без представителей в женском сингле.
Матвеева уже последняя и, к сожалению, из-за потери равновесия теряет шансы на финал.
Матвеева уверенно начинает свой полуфинал! Но есть проблемы на подъеме у россиянки.
Очень тепло в Фалуне, что сказывается на трассе: почти в каждом заезде лыжники ошибаются на спусках.
Нет, Лундгрен из Норвегии смещает с третьего места соотечественницу.
Йонна Сундлинг из Швеции шла на обгон но упала! Якобсен, представляющая Ноорвегию, приходит к финишу третьей.
Все та же Фалла и Стина Нильссон из Швеции вырываются вперед в первом женском полуфинале.
Подведем промежуточные результаты. От России нас в полуфиналах представят Наталья Матвеева у девушек и Александр Большунов и Глеб Ретивых у женщин.
Ретивых первый! А вот Краснова мы теряем в четвертьфинале - он четвертый.
Краснов незаметен, зато Ретивых в лидерах. Бьется Глеб за второе место!
Глеб Ретивых и Андрей Краснов готовятся к старту! Это последний четвертьфинал.
В предпоследней шестерке бегут швед Петерсон и норвежец Иверсон. Они и приходят к финишу первыми!
Норвежец Скар опередил итальянца на финише. Де Фабиани пришел вторым.
В разгаре третий четвертьфинал у мужчин. Здесь впереди всех на данный момент Франческо де Фабиани из Италии.
Упустил первое место Большунов на финише малоизвестному норвежцу. Но второе место, и теперь Александр идет готовится к полуфиналам.
Большунов хорошо начал. Лидирует он сейчас.
Норвежец Клебо, итальянец Пеллегрино и финн Хакало вышли в полуфинал. Ждем нашего Александра Большунова (он уже готовится к старту).
У мужчин побежали первый четвертьфинал лыжники. Норвежец Клебо в первом заезде бьется! И лидиует.
Матвеева - вторая! Выходит она в полуфинал, но как же мало времени у россиянки будет на восстановление.
Лоран падает на ровном месте! А вот Белорукова теряет статус «лаки-лузера».
Сначала лидирующая Матвеева отпустила соперниц и пока идет четвертой. Впереди финишная прямая, где все и решится.
Заключительный четвертьфинал сейчас начнется. Здесь компанию фаворитке заезда итальянке Грете Лоран составит наша Наталия Матвеева!
Мари Айде также становится жертвой падения в четвертом четвертьфинале. Бронзовая медалистка последнего этапа пришла к финишу последней и выбывает из соревнований.
Тяжелый и глубокий снег подвел шведку - Хакстрем упала и по времени проиграла даже Белоруковой. Шансы на полуфинал у Юли возрастают, все зависит от следующих заездов!
Стремительно развиваются события. Уже третья шестерка побежала спринт. Здесь норвежка Майкен Касперсен Фалла выигрывает, третья Хакстрем
Представительница США Джессика Диггинс стала жертвой тяжелой трассы! Она потеряла равновесие и не прошла в полуфинал.
Второй четвертьфинал стартует. Доминирует количеством шведские спортсменки.
Так и осталась Юлия пятой. В полуфинале одной россиянки мы можем не увидеть. Надежда на Матвееву.
Крутой спуск подпортил девушкам скорость! И Большунова уже пятая.
Началась гонка! Белорукова вырывается в лидирующую тройку.
Юлия Белорукова и Наталья Матвеева от России побегут спринт.
Этап продлится два дня. Сегодня болельщиков ждет спринт. А завтра — гонка на 10 км у девушек. Мужчины же побегут гонку на 15 км.
Отметим, что это предпоследний этап Кубка мира.
Четвертьфиналы стартуют в 16:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского и женского спринта, который проходит в рамках этапа Кубка мира в шведском Фалуне.