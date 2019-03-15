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Золото не нужно? Гараничева исключили из эстафеты

Почему Гараничев не примет участия в эстафете на ЧМ по биатлону

Биатлонист Евгений Гараничев по решению тренерского штаба сборной России не примет участие в эстафетной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде. Бронзового призера Олимпийских игр заменит 23-летний Никита Поршнев. Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что Гараничев мог бы помочь взять золото, и отметил, что из-за отсутствия результатов «уже даже бабушки разлюбили российский биатлон».

Евгений Гараничев исключен из заявки сборной России на мужскую эстафетную гонку 4х7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде. Как рассказал ТАСС главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев, призера Олимпиады в Сочи заменит 23-летний Никита Поршнев, до этого принимавший участие в Универсиаде.

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«На втором этапе эстафеты Гараничева заменит Никита Поршнев. Полностью состав на эстафету выглядит следующим образом: Матвей Елисеев, Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов», — сообщил Хованцев.

Мужская эстафета 4x7,5 км начнется 16 марта в 18.30 по московскому времени. Что же до Гараничева, то он будет готовиться к масс-старту — гонка состоится в заключительный день соревнований, 17 марта.

Напомним, что Гараничев не лучшим образом выступил на предыдущих соревнованиях в рамках чемпионата мира. Трехкратный чемпион Европы стал только седьмым в индивидуальной гонке и девятым — в пасьюте.

Помимо прочего, биатлонист дважды за последние месяцы становился героем скандалов.

Так, во время гонки преследования на чемпионате мира 31-летний спортсмен допустил грубую ошибку: на заключительном огневом рубеже он сделал один промах, но пробежал почему-то два штрафных круга. Представители национальной команды объяснили, что последняя мишень закрывалась долго — это и сбило с толку Гараничева, который посчитал, что промахнулся дважды.

Также большой ажиотаж вызвала история, приключившаяся с биатлонистом на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Россиянин должен был бежать под 15-м стартовым номером в пасьюте, однако опоздал и был дисквалифицирован.

Поведение спортсмена впоследствии подвергли серьезной критике.

Что касается Поршнева, который заменит Гараничева на грядущей эстафете, то он дебютировал на чемпионате мира в индивидуальной гонке, показав довольно плачевный результат — 36-е место с четырьмя промахами. На прошедшей в Красноярске Универсиаде молодой спортсмен взял три медали — золото, серебро и бронзу, но там и уровень конкуренции был совсем другой.

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов считает, что в России серьезно снизился уровень интереса к данному виду спорта. По его мнению, с Гараничевым стоило поговорить и убедить его бежать эстафету.

«Если они считают, что у них есть парень сильнее в два раза, пожалуйста. Хотя с Гараничевым можно было поговорить, он способен выступить, причем очень хорошо», — заявил четырехкратный олимпийский чемпион.

— Дай бог, чтобы все сошлось, и мы хоть как-то порадовали результатом, а то уже даже бабушки разлюбили российский биатлон».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов тоже оказался недоволен решением относительно Гараничева. Специалист подчеркнул, что необходимо пояснить ситуацию: сам ли спортсмен отказался принимать участие в гонке или это была инициатива тренера?

«Его не поставили в гонку или он сам отказался? Если не поставили, то это неверное решение; если отказался, то это вопрос взаимоотношения тренеров и спортсменов. Но в мою бытность не было такого, чтобы от участия в эстафете отказывались», — недоумевает Барнашов.

Он также добавил, что отсутствие Гараничева может сильно сказаться на итоговом результате российской сборной. По словам Барнашова, сейчас Евгений является одним из сильнейших отечественных биатлонистов.

«В мужской эстафете многие надеются на медаль, и участие Гараничева было бы точно не лишним. Сегодня Евгений совсем другой, он является одним из самых стабильных ребят. Во всех гонках он показывает прекрасную стрельбу. В эстафете дистанция позволяет ему выдержать скорость лидеров мирового биатлона», — отметил тренер.

Известный журналист Дмитрий Губерниев, специализирующийся на биатлоне, заявил, что знает, почему Гараничев не побежит эстафету. Однако комментатор предпочел не раскрывать информацию, призвав болеть за тех, кто будет представлять российскую команду.

«Почему Гараничева заменили на Поршнева? Кого поставили, за того и будем болеть. Поршнев заслужил бежать в эстафете. Почему Гараничев не бежит, я знаю, но не скажу»,

— цитирует Губерниева Sport24.

В этом сезоне сборная России завоевала две медали на этапах Кубка мира в мужской эстафете. Золото российская команда привезла из немецкого Оберхофа, а бронзу — из канадского Кэнмора. В обеих гонках принимал участие Гараничев.

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