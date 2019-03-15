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Сокрушить легенду: Хачанов бьется с Надалем за полуфинал. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Индиан-Уэллса Хачанов — Надаль

Российский теннисист Карен Хачанов сражается за выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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01:00

2:1! Эйсом ставит точку в этом сложнейшем гейме Карен. Удалось отыграть два брейк-поинта.

00:59

Две грубейшие ошибки подряд от Надаля.

00:57

Второй брейк-поинт у испанца. Совсем не получается у Хачанова игра на втором мяче.

00:56

Брейк-поинт зарабатывает Надаль. Слишком коротко сыграл Карен.

00:55

Через коридор отправил мяч Надаль. Легко берет очко испанец.

00:54

Хорошая первая подача от Карена, а на следующей Надаль не смог справиться с ударом в угол. 30:15.

00:54

Сравнивает счет испанец — 1:1. С хафкорта пробивает россиянина.

00:53

Первый эйс у Рафы.

00:52

Отыгрывает Хачанов регулярно, но вот с наращиванием преимущества огромные проблемы.

00:50

На своей подаче отправил в аут испанец мяч. Неудачное начало гейма.

00:49

Есть гейм! 1:0 в пользу Хачанова. Подвел тот роковой прием Надаля.

00:48

Сравнял счет испанец, но тут же поплатился за непопадание на линии.

00:41

Выигрывает тай-брейк Рафаэль Надаль — 1:0. Уступая по ходу матча, все-таки смог нарастить преимущество испанец. Хорошо сражается Карен, но слишком уж просто переигрывает его Рафа.

00:47

Начинаем второй сет. У Хачанова сразу эйс!

00:40

Четыре сетбола проигрывает Хачанов. Печально.

00:39

Эйс по центру от Хачанова. 2:4 — меняются теннисисты сторонами.

00:39

1:4 ведет Рафа. Слишком легко он обыгрывает россиянина на задней линии.

00:38

Подачу с вращениями Карен не смог принять. 3:1. Уже тревожно.

00:37

Форхенд потрясающий от испанца. Ничего тут не поделать — 1:2.

00:36

Эйс у Карена. 1:1.

00:35

Эх, вышел глубоко в корт Карен и открыл коридор, чем Рафа воспользовался.

00:34

Диагональная передача от Карена хороша, в аут попадает испанец. Будет тай-брейк!

00:33

15:15... неправильно подошел к мячу Карен и не сумел укоротить сорвавшийся с ракетки мяч.

00:32

С хорошей подачи начинает гейм Карен. С небольшим запасом попал.

00:29

6:5. Не помешали мелкие ошибки Надалю забрать гейм. Очень умно действует, а вот Карен, кажется, слегка устал. Внимательность не та.

00:27

В своем стиле приложился к мяча Карена и отыграл очко. 15:40.

00:26

Безупречные подачи у испанца, а Хачанов ошибается в который раз на задней линии. 40:0.

00:25

Не забирает этот гейм испанец, хотя все к этому шло! Подача сильная у испанца, но фантастическая стойкость у Карена. 5:5!

00:23

Три сетбола отыграл Карен. Очень продолжительный гейм — уже шесть минут.

00:21

Резаным ударом под правую руку пробивает Рафа россиянина.

00:20

Так хорошо вел Карен, но очень уж он торопится. Первый сетбол у испанца.

00:19

Двойная ошибка от Хачанова. Поторопился.

00:18

Попадание в сетку от Надаля. 15:0.

00:16

4:5. Неудачный прием Хачанова.

00:15

Сложнейший укороченный берет Карен! Очко для россиянина.

00:14

Очень глупая ошибка Хачанова. С бекхэнда в сетку — такое редко встретишь.

00:13

Вау! Потрясающий атакующий прием показывает Карен, принимая диагонально навылет. 15:15.

00:12

Вчистую забирает Карен гейм! 4:4.

00:12

Три подачи навылет от Хачанова!

00:11

И даже два эйса подряд!

00:11

Эйс у Хачанова.

00:08

3:4. Очень мощно Надаль добавил и забрал гейм у россиянина. Подловил Карена испанец на выходе в атаку и коронным ударом оставил позади.

00:07

На два мяча выходит вперед Надаль. Хачанов заработал аут и не справился с подачей испанца.

00:06

3:3. Восстановил испанец равновесие!

00:06

Первый брейк-поинт у Надаля. Хачанов в третий раз подряд ошибается...

00:05

Очень свободно атаковал Надаль и пробил россиянина с бэкхенда. 30:15.

00:04

И у Джоковича не получается. 15:15.

00:03

Ошибка на подаче у Хачанова. 15:0.

00:01

3:2. Забирает испанец свой второй гейм и отправляется отдыхать.

00:00

Дважды в сетку попадает Хачанов. Безупречный крученый кросс от испанца.

23:59

На вылет пробивает Карен испанца — 3:1! Вчистую забрал гейм.

23:57

Теперь и Рафа поплыл. Неудачно сработал во время подачи Хачанова, а после отправил мяч в аут. Какие качели.

23:56

2:1. Куда лучше в этом гейме был испанец.

23:55

И двойной ошибкой отвечает уже испанец, но тут же Хачанов восстановил перевес испанца, попав в сетку.

23:54

Две подряд ошибки от Хачанова. Не справился с форхендом Надаля.

23:53

А вот Хачанов не подвел! Хорошая подача и 2:0 по геймам в его пользу.

23:52

И подачи не такие хорошие. Попадает по длине прострельным ударом Рафаэль.

23:50

Регулярно пробивает Надаль в сетку. Очередной розыгрыш за Хачановым.

23:47

Отыгрался благодаря одной подаче испанец, но тут же попал в сетку после кросса Карена! 1:0.

23:45

Вау, с форхенда пробил Карен сейчас Надаля и заработал тройной брейк-поинт. Хорошее начало.

23:43

С двойной ошибки начинает Надаль. Карен здорово поймал испанца.

23:40

Игра началась! Поехали!

23:30

Теннисисты выходят на корт! До матча остаются считанные минуты.

23:15

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где россиянин Карен Хачанов встречается с испанцем Рафаэлем Надалем.