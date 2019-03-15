Сокрушить легенду: Хачанов бьется с Надалем за полуфинал. LIVE

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2:1! Эйсом ставит точку в этом сложнейшем гейме Карен. Удалось отыграть два брейк-поинта.
Две грубейшие ошибки подряд от Надаля.
Второй брейк-поинт у испанца. Совсем не получается у Хачанова игра на втором мяче.
Брейк-поинт зарабатывает Надаль. Слишком коротко сыграл Карен.
Через коридор отправил мяч Надаль. Легко берет очко испанец.
Хорошая первая подача от Карена, а на следующей Надаль не смог справиться с ударом в угол. 30:15.
Сравнивает счет испанец — 1:1. С хафкорта пробивает россиянина.
Первый эйс у Рафы.
Отыгрывает Хачанов регулярно, но вот с наращиванием преимущества огромные проблемы.
На своей подаче отправил в аут испанец мяч. Неудачное начало гейма.
Есть гейм! 1:0 в пользу Хачанова. Подвел тот роковой прием Надаля.
Сравнял счет испанец, но тут же поплатился за непопадание на линии.
Выигрывает тай-брейк Рафаэль Надаль — 1:0. Уступая по ходу матча, все-таки смог нарастить преимущество испанец. Хорошо сражается Карен, но слишком уж просто переигрывает его Рафа.
Начинаем второй сет. У Хачанова сразу эйс!
Четыре сетбола проигрывает Хачанов. Печально.
Эйс по центру от Хачанова. 2:4 — меняются теннисисты сторонами.
1:4 ведет Рафа. Слишком легко он обыгрывает россиянина на задней линии.
Подачу с вращениями Карен не смог принять. 3:1. Уже тревожно.
Форхенд потрясающий от испанца. Ничего тут не поделать — 1:2.
Эйс у Карена. 1:1.
Эх, вышел глубоко в корт Карен и открыл коридор, чем Рафа воспользовался.
Диагональная передача от Карена хороша, в аут попадает испанец. Будет тай-брейк!
15:15... неправильно подошел к мячу Карен и не сумел укоротить сорвавшийся с ракетки мяч.
С хорошей подачи начинает гейм Карен. С небольшим запасом попал.
6:5. Не помешали мелкие ошибки Надалю забрать гейм. Очень умно действует, а вот Карен, кажется, слегка устал. Внимательность не та.
В своем стиле приложился к мяча Карена и отыграл очко. 15:40.
Безупречные подачи у испанца, а Хачанов ошибается в который раз на задней линии. 40:0.
Не забирает этот гейм испанец, хотя все к этому шло! Подача сильная у испанца, но фантастическая стойкость у Карена. 5:5!
Три сетбола отыграл Карен. Очень продолжительный гейм — уже шесть минут.
Резаным ударом под правую руку пробивает Рафа россиянина.
Так хорошо вел Карен, но очень уж он торопится. Первый сетбол у испанца.
Двойная ошибка от Хачанова. Поторопился.
Попадание в сетку от Надаля. 15:0.
4:5. Неудачный прием Хачанова.
Сложнейший укороченный берет Карен! Очко для россиянина.
Очень глупая ошибка Хачанова. С бекхэнда в сетку — такое редко встретишь.
Вау! Потрясающий атакующий прием показывает Карен, принимая диагонально навылет. 15:15.
Вчистую забирает Карен гейм! 4:4.
Три подачи навылет от Хачанова!
И даже два эйса подряд!
Эйс у Хачанова.
3:4. Очень мощно Надаль добавил и забрал гейм у россиянина. Подловил Карена испанец на выходе в атаку и коронным ударом оставил позади.
На два мяча выходит вперед Надаль. Хачанов заработал аут и не справился с подачей испанца.
3:3. Восстановил испанец равновесие!
Первый брейк-поинт у Надаля. Хачанов в третий раз подряд ошибается...
Очень свободно атаковал Надаль и пробил россиянина с бэкхенда. 30:15.
И у Джоковича не получается. 15:15.
Ошибка на подаче у Хачанова. 15:0.
3:2. Забирает испанец свой второй гейм и отправляется отдыхать.
Дважды в сетку попадает Хачанов. Безупречный крученый кросс от испанца.
На вылет пробивает Карен испанца — 3:1! Вчистую забрал гейм.
Теперь и Рафа поплыл. Неудачно сработал во время подачи Хачанова, а после отправил мяч в аут. Какие качели.
2:1. Куда лучше в этом гейме был испанец.
И двойной ошибкой отвечает уже испанец, но тут же Хачанов восстановил перевес испанца, попав в сетку.
Две подряд ошибки от Хачанова. Не справился с форхендом Надаля.
А вот Хачанов не подвел! Хорошая подача и 2:0 по геймам в его пользу.
И подачи не такие хорошие. Попадает по длине прострельным ударом Рафаэль.
Регулярно пробивает Надаль в сетку. Очередной розыгрыш за Хачановым.
Отыгрался благодаря одной подаче испанец, но тут же попал в сетку после кросса Карена! 1:0.
Вау, с форхенда пробил Карен сейчас Надаля и заработал тройной брейк-поинт. Хорошее начало.
С двойной ошибки начинает Надаль. Карен здорово поймал испанца.
Игра началась! Поехали!
Теннисисты выходят на корт! До матча остаются считанные минуты.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где россиянин Карен Хачанов встречается с испанцем Рафаэлем Надалем.