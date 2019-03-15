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«Мучения огнем»: что ждет устроивших стрельбу в мечетях

Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49

Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49 человек. Полиция задержала уже четверых подозреваемых в организации теракта, направленного против мусульман. Один из самых известных последователей ислама в России — чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов — назвал видео инцидента «одним из самых страшных» зрелищ в своей жизни и напомнил о каре, которая ждет людей, напавших на прихожан. Также во время теракта чудом спаслась команда игроков в крикет, которая вовремя услышала первые выстрелы.

Страшный теракт в Новой Зеландии, направленный против лиц, исповедующих ислам, унес жизни 49 человек. Злоумышленники открыли стрельбу в двух мечетях — Аль-Нур и Линвуд, которые располагаются в городе Крайстчерч, чье название переводится с английского как «церковь Христа» (Christchurch).

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Австралийское издание New Zealand Herald сообщило, что еще около 50 прихожан были ранены. Полиция уже задержала по подозрению в организации теракта четырех человек — троих мужчин и одну женщину.

Один из нападавших проводил со своего телефона онлайн-трансляцию стрельбы, которая длилась около 15 минут.

Страшное видео мгновенно разлетелось по сети, откуда его продолжают активно удалять. Один из очевидцев позже опубликовал кадры улицы после нападения, которые также были просмотрены многими людьми, среди которых оказался и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Это было одно из самых ужасных видео, что я когда-либо видел. Аллах знает лучше, чем мы. Желаю всем терпения», — написал спортсмен в своем инстаграме.

Также Дагестанский Орел выложил в соцсетях видео, в котором на фоне дождливого леса появляются арабские буквы из 85-й суры Корана, а ниже идет перевод на русский.

«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Клянусь небом с созвездиями зодиака! Клянусь днем обещанным! Клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным! Да сгинут собравшиеся у рва — огненного, поддерживаемого растопкой!

Вот они уселись возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха могущественного, достохвального»,

— такими словами завершается цитата, которую привел в своем инстаграме Хабиб.

В этих строчках Корана говорится о том, что Аллах проклянет всех, кто намеренно притесняет мусульман из-за их приверженности религии. Таким агрессорам грозит суровое наказание — «мучения в Геенне, мучения от обжигающего Огня» (эти слова не вошли в видео бойца).

Стоит отметить, что Нурмагомедов является убежденным мусульманином и нередко цитирует Коран в своем инстаграме.

Популярность Дагестанского Орла существенно выросла после уверенной победы удушающим приемом над ирландцем Конором Макгрегором, который активно использовал их бой на UFC 229 для продвижения своего фирменного виски.

Во время подготовки к поединку Хабиб повторял «Алкоголиков ждет одна участь» и отвечал отказом на издевательские предложения Макгрегора вместе выпить. Мусульманам по религии нельзя принимать спиртное.

В октагоне Нурмагомедов отомстил сопернику за все дерзости, заставив досрочно сдаться, а затем неожиданно выпрыгнул из клетки и затеял потасовку с одним из тренеров ирландца — Диллоном Дэнисом.

Позднее россиянин объяснил свою агрессию тем, что Дэнис совместно с Макгрегором позволял себе нападки на него и его религию.

«Хочу извиниться перед Лас-Вегасом. Я проявил не лучшую свою сторону. Но я тоже живой человек, — говорил Хабиб на пресс-конференции после победы. — Все обсуждают то, что я прыгнул за пределы октагона. Но Макгрегор говорил о моей религии, о моем отце.

Я бы не хотел, чтобы кто-то позволял себе говорить гадости про оппонентов, про их религию и нацию. Нельзя задевать такие вещи».

Так что нет ничего удивительного в том, что Хабиб не смог обойти стороной и страшную трагедию, произошедшую в Новой Зеландии на религиозной почве.

Кроме того, жертвами этой стрельбы чуть не стала целая спортивная команда. Сборная Бангладеш по крикету (в этой стране мусульмане составляют 90% населения) прибыла для пятничной молитвы к мечети, когда атака террористов только началась.

Журналист из Бангладеш Мохаммед Исам, который работает для ESPN и путешествует со сборной, сообщил, что игроки уже были готовы выйти из автобуса, когда раздались первые выстрелы.

«Спустя десять минут спортсмены выскочили из транспортного средства и бегом добрались до тренировочного комплекса», — сообщил Исам CNN.

Игрок сборной Бангладеша Мушфикур Рахим написал в своем твиттере, что всей команде «невероятно повезло» не оказаться внутри мечети во время атаки:

«Аллах спас нас сегодня от стрельбы в мечети Крайстчерча… нам невероятно повезло…

... никогда бы не хотел снова увидеть что-то подобное… помолитесь за нас».

Еще один игрок Тамим Икбал также попросил подписчиков поддержать сборную:

«Вся команда убереглась от тех, кто стрелял. Очень страшный опыт. Пожалуйста, не забывайте молиться за нас».

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