России больно смотреть: жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE

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В один не могут сыграть дома «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», деталь для жеребьевки.
Он, кстати, в 39 лет продолжает свою карьеру во «Фламенго» на родине.
Жеребьевку сегодня будет проводить бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезар! Он выигрывал ЛЧ под руководством Жозе Моуринью.
А теперь на сцену вышел Джорджо Маркетти, который ведет жеребьевки, как раньше это делал нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино.
Пока что напомним, что финал состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», где играет «Атлетико». Испанцев из турнира вынес в четвертьфинале вот этот человек.
Педру Пинту, секретарь УЕФА, начинает рассказ о том, как все пройдет.
Представители команд уже вовсю собираются в зале. Жеребьевки проходят достаточно быстро. Будет традиционное краткое вступление от УЕФА с рассказом простой процедуры, представление команд и приглашенных для проведения жеребьевки гостей, а затем достанут шарики, и мы все узнаем.
Как всегда, в преддверии жеребьевки не обошлось без вбросов. Сейчас обсуждают, что один из высокопоставленных сотрудников УЕФА случайно или нет опубликовал в твиттере фотографию с итогами еще не состоявшейся жеребьевки. Пост был оперативно удален, но, естественно, фото ушло в мир. Возможно, речь идет о пробной процедуре, которую всегда проводят перед настоящей жеребьевкой, но результаты мы все равно приведем:
«Ливерпуль» – «Аякс» «Ювентус» – «Порту» «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» «Барселона - «Манчестер Сити»
Посмотрим, будут ли совпадения?
С одной стороны, «Порту» и «Аякс» выглядят в этой компании наиболее проходимыми соперниками, с другой, считать так очень опасно. Голландцы продемонстрировали великолепный уровень футбола против «Реала», выбив победителя трех последних розыгрышей ЛЧ из турнира уже в 1/8 после домашнего поражения (1:2)! Португальские «драконы» одолели «всего лишь» «Рому», прошлогоднего полуфиналиста, но впечатляет, опять же, уровень игры «Порту».
Напомним, что в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года вышли сразу четыре английские команды: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Кроме них в гонке продолжают участвовать испанская «Барселона», итальянский «Ювентус», португальский «Порту» и голландский «Аякс».
Само мероприятие начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.