России больно смотреть: жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE

Курсы валют$ 65.30 (-0.17) 73.89 (-0.06)
Москва: +3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
20:55
Динамо К Челси
0:5
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург Наполи
3:1
закончен
20:55
Краснодар Валенсия
1:1
закончен
23:00
Интер М Айнтрахт Ф
0:1
закончен
23:00
Бенфика Динамо З
3:0 (ДВ)
закончен
23:00
Славия П Севилья
4:3 (ДВ)
закончен
23:00
Арсенал Ренн
3:0
закончен
23:00
Вильярреал Зенит
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысАвангард
1:3
закончен
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
2:1
закончен
02:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
0:5
закончен
02:30
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5
закончен
02:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
2:0
закончен
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
4:3
закончен
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
6:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
1:3
закончен
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
75:100
закончен
21:00
Жальгирис Бавария
85:79
закончен
22:05
Маккаби Т-А Анадолу Эфес
71:79
закончен
22:45
Олимпия Милан Олимпиакос
66:57
закончен
23:30
Гран Канария Дарушшафака
84:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
120:91
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер
108:106
закончен
02:30
Бостон СелтиксСакраменто Кингз
126:120
закончен
03:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
111:98
закончен
04:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
120:100
закончен
05:30
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
100:99
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
19:10
Супермикст
1
Норвегия
35.43,2 (0+6)
2
Италия
+13,4 (0+5)
3
Швеция
+20,0 (0+8)
закончен
Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
online
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
не начался
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
не начался
22:45
ЛилльМонако
не начался
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
не начался
20:45
Фенербахче Барселона
не начался
22:30
Баскония Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
не начался
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
не начался
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
не начался
14:00
УралЦСКА
не начался
16:30
РубинРостов
не начался
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
не начался
15:00
Краснодар-2Сочи
не начался
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
не начался
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
не начался
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
не начался
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
не начался
17:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургГанновер-96
не начался
17:30
ВольфсбургФортуна
не начался
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
не начался
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
не начался
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
России больно смотреть: жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Последние представители России «Зенит» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы за день до этого мероприятия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
14:11

В один не могут сыграть дома «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», деталь для жеребьевки.

14:08

Он, кстати, в 39 лет продолжает свою карьеру во «Фламенго» на родине.

14:07

Жеребьевку сегодня будет проводить бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезар! Он выигрывал ЛЧ под руководством Жозе Моуринью.

14:06

А теперь на сцену вышел Джорджо Маркетти, который ведет жеребьевки, как раньше это делал нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино.

14:05

Пока что напомним, что финал состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», где играет «Атлетико». Испанцев из турнира вынес в четвертьфинале вот этот человек.

14:00

Педру Пинту, секретарь УЕФА, начинает рассказ о том, как все пройдет.

13:55

Представители команд уже вовсю собираются в зале. Жеребьевки проходят достаточно быстро. Будет традиционное краткое вступление от УЕФА с рассказом простой процедуры, представление команд и приглашенных для проведения жеребьевки гостей, а затем достанут шарики, и мы все узнаем.

13:50

Как всегда, в преддверии жеребьевки не обошлось без вбросов. Сейчас обсуждают, что один из высокопоставленных сотрудников УЕФА случайно или нет опубликовал в твиттере фотографию с итогами еще не состоявшейся жеребьевки. Пост был оперативно удален, но, естественно, фото ушло в мир. Возможно, речь идет о пробной процедуре, которую всегда проводят перед настоящей жеребьевкой, но результаты мы все равно приведем:

«Ливерпуль» – «Аякс» «Ювентус» – «Порту» «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» «Барселона - «Манчестер Сити»

Посмотрим, будут ли совпадения?

13:45

С одной стороны, «Порту» и «Аякс» выглядят в этой компании наиболее проходимыми соперниками, с другой, считать так очень опасно. Голландцы продемонстрировали великолепный уровень футбола против «Реала», выбив победителя трех последних розыгрышей ЛЧ из турнира уже в 1/8 после домашнего поражения (1:2)! Португальские «драконы» одолели «всего лишь» «Рому», прошлогоднего полуфиналиста, но впечатляет, опять же, уровень игры «Порту».

13:40

Напомним, что в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2010 года вышли сразу четыре английские команды: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Кроме них в гонке продолжают участвовать испанская «Барселона», итальянский «Ювентус», португальский «Порту» и голландский «Аякс».

13:35

Само мероприятие начнется в 14:00 мск.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Кубок Лиги чемпионов
РИА Новости
Кубок Лиги чемпионов