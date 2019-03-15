России больно смотреть: жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE

Как всегда, в преддверии жеребьевки не обошлось без вбросов. Сейчас обсуждают, что один из высокопоставленных сотрудников УЕФА случайно или нет опубликовал в твиттере фотографию с итогами еще не состоявшейся жеребьевки. Пост был оперативно удален, но, естественно, фото ушло в мир. Возможно, речь идет о пробной процедуре, которую всегда проводят перед настоящей жеребьевкой, но результаты мы все равно приведем:

«Ливерпуль» – «Аякс» «Ювентус» – «Порту» «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» «Барселона - «Манчестер Сити»

Посмотрим, будут ли совпадения?