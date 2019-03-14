Отобрал дом в Сочи: тренер обманул биатлонистку

Российский тренер по биатлону Халий Альмуков получил четыре года условно за то, что незаконно присвоил себе имущество австралийской спортсменки Люси Глэнвилл.

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По информации официального сайта прокуратуры Тюменской области,

Альмуков тренировал биатлонистку с 2011 по 2014 год. В этот период родители Глэнвилл приобрели в подарок дочери земельный участок с недостроенным домом.

Недвижимость расположена рядом со спорткомплексом «Жемчужина Сибири», на котором нередко проходят соревнования по биатлону.

Интересен факт, что изначально участок был оформлен на Альмукова и Глэнвилл в равных долях, однако через три года специалист полностью переписал его на свое имя.

Эта махинация была проведена под предлогом газификации дома: тренер предложил австралийке подписать соответствующие документы, что девушка и сделала, полностью доверившись наставнику.

Однако ни о какой газификации речь в бумагах не шла: они оказались доверенностью на передачу доли имущества биатлонистки постороннему мужчине, который приходился другом Альмукову. Глэнвилл ничего не заподозрила из-за незнания русского языка.

Как итог, суд оценил ущерб от «кражи» дома в 1,6 млн рублей. За это специалист и получил условный срок в четыре года и был еще дополнительно оштрафован на 100 тысяч рублей.

Это далеко не последний случай за последнее время, когда атлетам приходилось обращаться за помощью в судебные органы.

Так, российская фристайлистка Мария Комиссарова была вынуждена подать в суд Санкт-Петербурга иск против реабилитационного центра, где она проходила лечение после тяжелой травмы, полученной на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

15 февраля 2014 года после падения во время тренировки по ски-кроссу 28-летняя россиянка получила перелом позвоночника со смещением.

По предварительным прогнозам врачей, спортсменка больше не смогла бы самостоятельно встать на ноги. Но, по словам Комиссаровой, в клинике, где она лечилась, заявили, что способны восстановить подвижность ее ног за один год.

В итоге за два года курсов лечения россиянка потратила около €627 тысяч, однако так и не начала ходить самостоятельно. Она до сих пор остается прикована к инвалидной коляске.

Комиссарова уверена: владелец клиники обманул ее и, несмотря на горе фристайлистки и понимание того, что помочь ей полностью восстановиться от травмы шансов нет, все равно предложил подписать договор, скрыв объективную картину состояния здоровья.

«Если бы при заключении договора с клиникой я понимала, что оплачиваю более 2 млн рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы ни при каких обстоятельствах не заключила этот договор в мае 2014 года», — приводил слова Комиссаровой ТАСС.

Претензии спортсменки прокомментировали в испанской клинике, где Мария лечилась до 2016 года. Там рассказали о том, что, несмотря на попытки уговорить ее продолжить курс, фристайлистка сама досрочно прекратила лечение.

«По завершении года восстановления, когда результат уже был очевидным, Мария стала уезжать в Питер, на Ибицу, на океан, пропускала занятия. Затем встал вопрос об отсутствии денег на продолжение восстановления.

Доктор разрешил заниматься в клинике бесплатно, с условием, что на тренажерах с Марией будет работать ее муж Алексей. Однако Мария занималась всего три-четыре раза в неделю, по один-два часа, в расслабленном режиме. Так прошло около трех месяцев, а затем Мария прекратила посещать клинику совсем»,

— отмечается в заявлении на официальном сайте больницы.

Сама же спортсменка возразила, что прекратила лечение в связи с тем, что более чем за год реабилитации она не увидела прогресса.

«Меня обещали поставить на ноги за год тренировок. Были собраны немалые деньги, а именно 28 млн рублей.

Прошел год, и ничего не произошло. Потом мы собирали деньги еще на полгода лечения, а после сократили количество тренировок, так как не могли больше тянуть шесть часов занятий в день.

За два года результатов так и не было. Конечно, тело у меня стало более подтянутым, но я-то ожидала не этого за €1500 в день», — цитировал Комиссарову СтарХит.

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