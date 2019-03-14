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Довел бывший? Почему Началова оказалась в коме

Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии лежащей в коме певицы, сообщив, что оно стало лучше «на один шажок». При этом отец артистки утверждал, что она проходит интенсивное лечение и «пока что все сложно». Ранее СМИ сообщали, что Началова якобы переживала тяжелые разбирательства с бывшим возлюбленным — хоккеистом Александром Фроловым, что могло сказаться на ее состоянии.

Известная певица Юлия Началова уже некоторое время находится в состоянии искусственной комы и в буквальном смысле борется за жизнь.

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С тех пор, как у артистки резко подскочил уровень сахара в крови и ее ввели в состояние искусственной комы, все последние известия об ее здоровье сообщает пиар-директор исполнительницы Анна Исаева.

Судя по последним новостям на данный момент, Началова, кажется, пошла на поправку.

«Кто-то кликнул на пост, который я сделала 1 сентября, когда Юлия приезжала в лицей к моим деткам. И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше!!!

— написала Исаева в своем инстаграме. — На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая».

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Случайный знак. Кто то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам . Поздравить их с началом учебного года, спасибо за это тысячу раз! И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть чуть лучше!!! На один шажок лучше чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая.

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

Также ранее пиар-менеджер Началовой дала подробный комментарий по поводу искусственной комы, в которую была введена певица. Специалист подчеркнула, что это было сделано ради того, чтобы организм артистки «отдохнул». При этом точного диагноза, который был поставлен Началовой, женщина не назвала, пояснив, что попросту «не владеет» этой информацией.

Напоследок Исаева призналась, что столь серьезные проблемы певицы со здоровьем стали неожиданностью даже для ее близкого окружения,

которое было в курсе того, что в последние годы Началова страдает от серьезного заболевания — подагры.

«Никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но затем Юлия резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее», — писала пиар-менеджер.

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ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВЕННАЯ КОМА, О КОТОРОЙ ПИШУТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СМИ - ЭТО СОСТОЯНИЕ В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК СПИТ. В НЕГО ВВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ ДАТЬ ОРГАНИЗМУ ОТДОХНУТЬ. И ХВАТИТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ФАКТЫ ССЫЛАЯСЬ НА БЛИЗКИХ АРТИСТКИ. НИ О КАКОЙ ДРУГОЙ КОМЕ НИКТО ИЗ НАС НЕ ГОВОРИЛ. КРОМЕ ТОГО, УДИВИТЕЛЬНО КАК БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВСЯКИЕ СЛУХИ . МЫ НИКАКИХ ДИАГНОЗОВ НЕ СТАВИМ. МЫ ИМИ НЕ ВЛАДЕЕМ. Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. ЛЮДИ, НАСТОЯЩИЕ, ДОБРЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС НЕ ЗАДАВАТЬ СЕЙЧАС ВОПРОСЫ О ТОМ В КАКОЙ ОНА БОЛЬНИЦЕ. МЫ НЕ МОЖЕМ ЭТОГО СКАЗАТЬ ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ. И ЕЩЕ- я ИСКРЕННЕ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ, которые клеймят меня здесь разными личными мнениями УЙТИ С МОЕЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ И ПОНЯТЬ, что мои посты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТОМУ , что мы сейчас не можем дать информацию на ЮЛИНОЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ. МНЕ НЕПРИЯТНЫ ТАКОГО РОДА ПОДПИСЧИКИ. Спасибо за понимание. #юлияначалова

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

Тем временем отец певицы Виктор Началов подтвердил, что артистка продолжает бороться с недугом.

«Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение», — приводит слова мужчины телеканал «Звезда».

Также СМИ сообщали, что Началову уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но что же привело к столь резкому ухудшению состояния артистки, о котором «не могли подумать» даже ее близкие?

Не исключено, что на здоровье Началовой повлияло напряженное выяснение отношений с ее бывшим возлюбленным — чемпионом мира по хоккею Александром Фроловым.

Напомним, пара состояла в отношениях на протяжении пяти лет и долгое время проживала в четырехкомнатной квартире в Москве. СМИ сообщали, что после расставания молодые люди якобы не смогли поделить дом и до настоящего момента продолжали изнурительные споры, которые, возможно, сказались на общем состоянии здоровья женщины.

Началова строила большие планы на будущее с хоккеистом и до последнего носила на пальце кольцо с бриллиантом, подаренное на помолвку. Однако до официальной регистрации брака пара не дотерпела.

После разрыва певица писала в своем инстаграме, что «абсолютно не хочет комментировать причины расставания», и, очевидно, серьезно переживала.

До этого артистка уже была дважды замужем: сначала за музыкантом Дмитрием Ланским, а затем — за известным в прошлом футболистом московского ЦСКА и сборной России Евгением Алдониным. Оба брака оказались неудачными.

Случайно встретив в Лос-Анджелесе Фролова, который в то время выступал за местный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», Началова, казалось, нашла подходящего человека. За плечами у чемпиона мира тоже был один неудачный брак, и он отлично понимал Юлию.

Они даже познакомили между собой детей от предыдущих отношений, которые отлично поладили.

Какое-то время пара жила на два города — Лос-Анджелес и Москву, но затем Фролов был вынужден завершить спортивную карьеру из-за травмы коленей

и окончательно перебрался на родину, где молодые люди начали строить будущее семейное гнездо.

Однако затем и эта сказка подошла к концу. Хочется верить, что Началова все-таки сможет выбраться из сложной ситуации и решить все свои проблемы со здоровьем.

Отметим, что это уже не первая экстренная госпитализация певицы. Похожая ситуация случалась с ней после того, как артистка решила откачать силикон из своей груди и во время операции в известной калифорнийской клинике ей занесли инфекцию.

Уже находясь в аэропорту в ожидании рейса, Началова почувствовала сильное недомогание. Ей пришлось лечь на вторую подряд операцию — иначе последствия могли бы быть самыми печальными.

Все это время рядом с артисткой находился Фролов.

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