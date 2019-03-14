Довел бывший? Почему Началова оказалась в коме

Известная певица Юлия Началова уже некоторое время находится в состоянии искусственной комы и в буквальном смысле борется за жизнь.

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С тех пор, как у артистки резко подскочил уровень сахара в крови и ее ввели в состояние искусственной комы, все последние известия об ее здоровье сообщает пиар-директор исполнительницы Анна Исаева.

Судя по последним новостям на данный момент, Началова, кажется, пошла на поправку.

«Кто-то кликнул на пост, который я сделала 1 сентября, когда Юлия приезжала в лицей к моим деткам. И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше!!!

— написала Исаева в своем инстаграме. — На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая».

Также ранее пиар-менеджер Началовой дала подробный комментарий по поводу искусственной комы, в которую была введена певица. Специалист подчеркнула, что это было сделано ради того, чтобы организм артистки «отдохнул». При этом точного диагноза, который был поставлен Началовой, женщина не назвала, пояснив, что попросту «не владеет» этой информацией.

Напоследок Исаева призналась, что столь серьезные проблемы певицы со здоровьем стали неожиданностью даже для ее близкого окружения,

которое было в курсе того, что в последние годы Началова страдает от серьезного заболевания — подагры.

«Никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но затем Юлия резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее», — писала пиар-менеджер.

Тем временем отец певицы Виктор Началов подтвердил, что артистка продолжает бороться с недугом.

«Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение», — приводит слова мужчины телеканал «Звезда».

Также СМИ сообщали, что Началову уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но что же привело к столь резкому ухудшению состояния артистки, о котором «не могли подумать» даже ее близкие?

Не исключено, что на здоровье Началовой повлияло напряженное выяснение отношений с ее бывшим возлюбленным — чемпионом мира по хоккею Александром Фроловым.

Напомним, пара состояла в отношениях на протяжении пяти лет и долгое время проживала в четырехкомнатной квартире в Москве. СМИ сообщали, что после расставания молодые люди якобы не смогли поделить дом и до настоящего момента продолжали изнурительные споры, которые, возможно, сказались на общем состоянии здоровья женщины.

Началова строила большие планы на будущее с хоккеистом и до последнего носила на пальце кольцо с бриллиантом, подаренное на помолвку. Однако до официальной регистрации брака пара не дотерпела.

После разрыва певица писала в своем инстаграме, что «абсолютно не хочет комментировать причины расставания», и, очевидно, серьезно переживала.

До этого артистка уже была дважды замужем: сначала за музыкантом Дмитрием Ланским, а затем — за известным в прошлом футболистом московского ЦСКА и сборной России Евгением Алдониным. Оба брака оказались неудачными.

Случайно встретив в Лос-Анджелесе Фролова, который в то время выступал за местный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», Началова, казалось, нашла подходящего человека. За плечами у чемпиона мира тоже был один неудачный брак, и он отлично понимал Юлию.

Они даже познакомили между собой детей от предыдущих отношений, которые отлично поладили.

Какое-то время пара жила на два города — Лос-Анджелес и Москву, но затем Фролов был вынужден завершить спортивную карьеру из-за травмы коленей

и окончательно перебрался на родину, где молодые люди начали строить будущее семейное гнездо.

Однако затем и эта сказка подошла к концу. Хочется верить, что Началова все-таки сможет выбраться из сложной ситуации и решить все свои проблемы со здоровьем.

Отметим, что это уже не первая экстренная госпитализация певицы. Похожая ситуация случалась с ней после того, как артистка решила откачать силикон из своей груди и во время операции в известной калифорнийской клинике ей занесли инфекцию.

Уже находясь в аэропорту в ожидании рейса, Началова почувствовала сильное недомогание. Ей пришлось лечь на вторую подряд операцию — иначе последствия могли бы быть самыми печальными.

Все это время рядом с артисткой находился Фролов.

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