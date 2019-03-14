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Золото с примесью допинга: пойман чемпион Универсиады

Российский чемпион Универсиады дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский чемпион Универсиады по лыжным гонкам Егор Березин был уличен в нарушении антидопинговых правил. В анализах спортсмена обнаружили запрещенные вещества, за что он был дисквалифицирован на четыре года. Такое же наказание получил его партнер по команде Василий Пушкин.

Допинговая тема продолжает оставаться одной из главных в повестке крупных международных соревнований. 14 марта стало известно, что российский лыжник Егор Березин получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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Как сообщает РИА «Новости», Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила атлета на четыре года, а срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 18 февраля 2019-го. По информации официального сайта Российского антидопингового агентства (РУСАДА),

в пробах лыжника, который завоевал золотую медаль в эстафете и бронзу в спринте на Универсиаде-2017, была обнаружена некая «запрещенная субстанция» или «ее метаболиты».

Четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение того же пункта правил получил еще один лыжник из России Василий Пушкин.

В контексте отстранения россиян нельзя обойти стороной еще одну новость, связанную с темой используемых в спорте препаратов. Накануне стало известно, что в России разработали замену запрещенному Всемирным антидопинговым агентством (WADA) мельдонию.

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйбы,

новый препарат — это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы. Добавку, в которую входят калий и натрий, уже начали применять.

«Мы собрали БАД, даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы... Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например, в пище», — отметил руководитель ФМБА.

Стоит отметить, что в начале марта российская биатлонистка Маргарита Васильева не смогла из-за допинговых разбирательств поехать в шведский Эстерсунд на чемпионат мира. Турнир прямо сейчас проходит в шведском Эстерсунде.

Спортсменка была дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. 27-летняя россиянка в течение 12 месяцев трижды пропустила допинг-тест.

Последняя из проверок пришлась на тот момент, когда россиянка отправилась на этап Кубка мира в канадский Кэнмор. Допинг-офицеры пришли к спортсменке домой в Красноярск, однако Васильеву не застали.

Главный врач сборных команд России по биатлону Алексей Лагуточкин вступился за девушку, отметив, что она в дебютный для себя сезон пропустила первые два допинг-теста лишь из-за «неумения самостоятельно заполнять систему «Адамс». Третий же «флажок» был поставлен Васильевой во время ее длительного перелета в Канаду.

На неправильности решения по третьему пропуску процедуры настаивала и сама биатлонистка, позже предоставившая антидопинговой комиссии объяснительную записку.

«Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении системы «Адамс» и менять в ней данные об адресе и времени часового окна, когда у нас можно взять тест.

Но с нашими постоянными передвижениями, учитывая, с какой скоростью мы меняем место проживания за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем»,

— написала биатлонистка в инстаграме.

Однако итог так и остался неутешительным для России. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое вело дело Васильевой, несмотря на аргументы защиты, приняло решение признать Маргариту виновной в нарушении правил.

Также проблему допинга поднял 13 марта и комментатор Дмитрий Губерниев. Он вступился за биатлониста Александра Логинова, ранее отбывшего дисквалификацию за использование запрещенных веществ.

«Большинство здравомыслящих биатлонистов знают, что Логинов — чистый спортсмен. Он понес серьезное наказание, вернулся, но является атлетом топ-уровня. Даже тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе призвал всех закрыть тему Александра и заткнуться.

Что касается журналистов, то есть один норвежец, который вечно задает вопросы о допинге. Но мы к этому уже привыкли», — цитирует Губерниева RT.

Дмитрий также отметил, что не стоит реагировать «на всевозможный вой» по данной теме.

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