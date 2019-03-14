Золото с примесью допинга: пойман чемпион Универсиады

Допинговая тема продолжает оставаться одной из главных в повестке крупных международных соревнований. 14 марта стало известно, что российский лыжник Егор Березин получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Реклама

Как сообщает РИА «Новости», Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила атлета на четыре года, а срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 18 февраля 2019-го. По информации официального сайта Российского антидопингового агентства (РУСАДА),

в пробах лыжника, который завоевал золотую медаль в эстафете и бронзу в спринте на Универсиаде-2017, была обнаружена некая «запрещенная субстанция» или «ее метаболиты».

Четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение того же пункта правил получил еще один лыжник из России Василий Пушкин.

В контексте отстранения россиян нельзя обойти стороной еще одну новость, связанную с темой используемых в спорте препаратов. Накануне стало известно, что в России разработали замену запрещенному Всемирным антидопинговым агентством (WADA) мельдонию.

По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Уйбы,

новый препарат — это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы. Добавку, в которую входят калий и натрий, уже начали применять.

«Мы собрали БАД, даже БАВ (биологически активное вещество), это те же аминокислоты и минералы... Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например, в пище», — отметил руководитель ФМБА.

Стоит отметить, что в начале марта российская биатлонистка Маргарита Васильева не смогла из-за допинговых разбирательств поехать в шведский Эстерсунд на чемпионат мира. Турнир прямо сейчас проходит в шведском Эстерсунде.

Спортсменка была дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил. 27-летняя россиянка в течение 12 месяцев трижды пропустила допинг-тест.

Последняя из проверок пришлась на тот момент, когда россиянка отправилась на этап Кубка мира в канадский Кэнмор. Допинг-офицеры пришли к спортсменке домой в Красноярск, однако Васильеву не застали.

Главный врач сборных команд России по биатлону Алексей Лагуточкин вступился за девушку, отметив, что она в дебютный для себя сезон пропустила первые два допинг-теста лишь из-за «неумения самостоятельно заполнять систему «Адамс». Третий же «флажок» был поставлен Васильевой во время ее длительного перелета в Канаду.

На неправильности решения по третьему пропуску процедуры настаивала и сама биатлонистка, позже предоставившая антидопинговой комиссии объяснительную записку.

«Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении системы «Адамс» и менять в ней данные об адресе и времени часового окна, когда у нас можно взять тест.

Но с нашими постоянными передвижениями, учитывая, с какой скоростью мы меняем место проживания за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем»,

— написала биатлонистка в инстаграме.

Однако итог так и остался неутешительным для России. Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое вело дело Васильевой, несмотря на аргументы защиты, приняло решение признать Маргариту виновной в нарушении правил.

Также проблему допинга поднял 13 марта и комментатор Дмитрий Губерниев. Он вступился за биатлониста Александра Логинова, ранее отбывшего дисквалификацию за использование запрещенных веществ.

«Большинство здравомыслящих биатлонистов знают, что Логинов — чистый спортсмен. Он понес серьезное наказание, вернулся, но является атлетом топ-уровня. Даже тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе призвал всех закрыть тему Александра и заткнуться.

Что касается журналистов, то есть один норвежец, который вечно задает вопросы о допинге. Но мы к этому уже привыкли», — цитирует Губерниева RT.

Дмитрий также отметил, что не стоит реагировать «на всевозможный вой» по данной теме.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».