Провальная стрельба: Елисеев и Павлова далеки от медалей. LIVE

Курсы валют$ 65.44 (+0.052) 73.98 (-0.117)
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
23:00
Барселона Лион
5:1
закончен
23:00
Бавария Ливерпуль
1:3
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
4:1
закончен
19:30
СКАЛокомотив
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЧикаго Блэкхоукс
4:5
закончен
04:30
Эдмонтон ОйлерзНью-Джерси Дэвилз
3:6
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Рейнджерс
4:1
закончен
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
69:65
закончен
21:00
Альба Уникаха
79:75
закончен
22:30
АСВЕЛ Андорра
80:82
закончен
22:45
Валенсия Ритас
online
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
100:90
закончен
02:00
Оклахома-Сити ТандерБруклин Нетс
108:96
закончен
02:30
Майами ХитДетройт Пистонс
108:74
закончен
02:30
Атланта ХоуксМемфис Гриззлиз
132:111
закончен
04:30
Хьюстон РокетсГолден Стэйт Уорриорз
104:106
закончен
05:00
Финикс СанзЮта Джаз
97:114
закончен
Хроника /
11:00
Суд рассмотрел апелляции по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
18:10
Мужская индивидуальная гонка, 20 км
1
Пайффер (Германия)
52:42,4
2
Илиев (Болгария)
+1:08,7
3
Т. Бё (Норвегия)
+1:09,1
закончен
Лига Европы
20:55
Динамо К Челси
не начался
20:55
Ред Булл Зальцбург Наполи
не начался
20:55
Краснодар Валенсия
не начался
23:00
Интер М Айнтрахт Ф
не начался
23:00
Бенфика Динамо З
не начался
23:00
Славия П Севилья
не начался
23:00
Арсенал Ренн
не начался
23:00
Вильярреал Зенит
не начался
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысАвангард
1:3
закончен
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
не начался
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
не начался
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
не начался
21:00
Жальгирис Бавария
не начался
22:05
Маккаби Т-А Анадолу Эфес
не начался
22:45
Олимпия Милан Олимпиакос
не начался
23:30
Гран Канария Дарушшафака
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Бостон СелтиксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
не начался
Биатлон / Чемпионат мира
19:10
Супермикст
online
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
не начался
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
не начался
22:45
ЛилльМонако
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
не начался
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
не начался
20:45
Фенербахче Барселона
не начался
22:30
Баскония Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
не начался
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
не начался
Провальная стрельба: Елисеев и Павлова далеки от медалей. LIVE

Онлайн-трансляция супермикста на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде проходит супермикст в рамках чемпионата мира по биатлону. Сборную России представляют Евгения Павлова и Матвей Елисеев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
19:47

Италия взяла серебро, бронза у хозяев шведов.

19:45

Норвегию поздравляем с очередным золотом, а вот Россия без медалей. Елисеев проваливает финиш.

19:43

Йоханнес Бё велик! За считанные секунды отстрелялся норвежец. Хороши и украинец с россиянином. Матвей пятый.

19:41

Российская сборная уже шестая! Лидеры без ошибок также прошли стрельбу — видимо, между ними и пойдет борьба за золото.

19:39

Бё, Хоффер и Самуэльсен — впереди. Елисеев пытается сократить отставание. Это последний этап сингл-микста!

19:37

Павлова уверенно закончила стрельбу — 33 секунды отстает Елисеев от лидирующих норвежцев.

19:34

Первая семерка уверенно оторвалась от преследователей. Россиянки среди первых нет — она как раз восьмая.

19:32

Павлова после «лежки» восьмая. Отставание от первого места Италии более 20 секунд. Но все еще впереди!

19:30

Германия, Франция и Украина первыми подходят к пятой стрельбе.

19:28

Не лучше норвежца и россиянин. Все три запасных патрона использовал Елисеев — седьмое место у России, первые немцы. Каждые три минуты меняются лидеры — на заглядение получается гонка.

19:26

Вторым приехал на вторую стрельбу для себя Матвей. И Бё проваливает «стойку»!

19:23

На третьей стрельбе Матвей классно закрыл все мишени и идет теперь третьим за итальянцем Хофером и норвежцем Бё. Позади его преследует Пидручный из Украины.

19:21

На отметке 4.9 км Матвей Елисеев показывает девятый результат. Стремительно развиваются события!

19:18

Ошиблась один раз Павлова на второй стрельбе. Передала эстафету Елисееву — наши на шестом месте идут. Первыми стали на первой передаче итальянцы.

19:16

В лидеры выбилась украинка Меркушина.

19:14

Павлова - блестяще! Без промахов стреляет наша биатлонистка.

19:12

Германия, Норвегия и Франция пока выбиваются в лидеры. Павлова идет восьмой. Спуск и первая стрельба на подходе.

19:10

Стартовала гонка! Болеем за наших!

19:00

В супермиксте команда из двух человек — мужчины и женщины — пробегает укороченные круги и поочередно передает эстафету друг другу. Женщины в целом должны преодолеть четыре круга по 1,5 км, а мужчины — пять. При этом представительницы прекрасного пола бегут первый и третий этап, а их товарищи по команде — второй и четвертый.

18:55

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции супермикста в рамках чемпионате мира.

19:05

Сборную России представят Матвей Елисеев и Евгения Павлова. Гонка начнется в 19:10 мск.