Провальная стрельба: Елисеев и Павлова далеки от медалей. LIVE

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Италия взяла серебро, бронза у хозяев шведов.
Норвегию поздравляем с очередным золотом, а вот Россия без медалей. Елисеев проваливает финиш.
Йоханнес Бё велик! За считанные секунды отстрелялся норвежец. Хороши и украинец с россиянином. Матвей пятый.
Российская сборная уже шестая! Лидеры без ошибок также прошли стрельбу — видимо, между ними и пойдет борьба за золото.
Бё, Хоффер и Самуэльсен — впереди. Елисеев пытается сократить отставание. Это последний этап сингл-микста!
Павлова уверенно закончила стрельбу — 33 секунды отстает Елисеев от лидирующих норвежцев.
Первая семерка уверенно оторвалась от преследователей. Россиянки среди первых нет — она как раз восьмая.
Павлова после «лежки» восьмая. Отставание от первого места Италии более 20 секунд. Но все еще впереди!
Германия, Франция и Украина первыми подходят к пятой стрельбе.
Не лучше норвежца и россиянин. Все три запасных патрона использовал Елисеев — седьмое место у России, первые немцы. Каждые три минуты меняются лидеры — на заглядение получается гонка.
Вторым приехал на вторую стрельбу для себя Матвей. И Бё проваливает «стойку»!
На третьей стрельбе Матвей классно закрыл все мишени и идет теперь третьим за итальянцем Хофером и норвежцем Бё. Позади его преследует Пидручный из Украины.
На отметке 4.9 км Матвей Елисеев показывает девятый результат. Стремительно развиваются события!
Ошиблась один раз Павлова на второй стрельбе. Передала эстафету Елисееву — наши на шестом месте идут. Первыми стали на первой передаче итальянцы.
В лидеры выбилась украинка Меркушина.
Павлова - блестяще! Без промахов стреляет наша биатлонистка.
Германия, Норвегия и Франция пока выбиваются в лидеры. Павлова идет восьмой. Спуск и первая стрельба на подходе.
Стартовала гонка! Болеем за наших!
В супермиксте команда из двух человек — мужчины и женщины — пробегает укороченные круги и поочередно передает эстафету друг другу. Женщины в целом должны преодолеть четыре круга по 1,5 км, а мужчины — пять. При этом представительницы прекрасного пола бегут первый и третий этап, а их товарищи по команде — второй и четвертый.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции супермикста в рамках чемпионате мира.
Сборную России представят Матвей Елисеев и Евгения Павлова. Гонка начнется в 19:10 мск.