Провальная стрельба: Елисеев и Павлова далеки от медалей. LIVE

В супермиксте команда из двух человек — мужчины и женщины — пробегает укороченные круги и поочередно передает эстафету друг другу. Женщины в целом должны преодолеть четыре круга по 1,5 км, а мужчины — пять. При этом представительницы прекрасного пола бегут первый и третий этап, а их товарищи по команде — второй и четвертый.